Джон Маккейн: «Я более пророссийский, чем тот режим, что управляет вами»

Политик из Аризоны умер после длившейся целый год борьбы с глиобластомой — разновидностью злокачественной опухоли мозга. Из-за опухоли он перенес операцию по удалению сгустка крови из левого глаза. Болезнь продолжала прогрессировать, и семья Маккейна решила прекратить лечение. Рядом с сенатором в последние минуты оставались его жена Синди, его дети и родственники.

Умер большой патриот Америки, отмечают представители всего политического спектра страны: от либералов до консерваторов.

Маккейна ждут посмертные траурные почести, которых удостаивается человек, прослуживший своей стране 60 лет в качестве военного и политика. Над Белым домом и другими правительственными учреждениями приспущены флаги, телевизионные заставки сопровождает скорбная музыка. Планируется провести государственную церемонию прощания с сенатором. В течение нескольких дней в ротонде Капитолия американцы могут возложить цветы к гробу. Такие почести обычно оказывают президентам и только немногим законодателям, полководцам или выдающимся общественным деятелям страны, таким, как Роза Паркс — организатор движения за гражданские права.

В немногочисленных интервью российскому ТВ, в том числе, автору этих строк,

сенатор Джон Маккейн неизменно отмечал, что он является «русофилом», а не «русофобом», он любит российский народ и восхищается его героями

— особенно теми, кто не побоялся выступить против коррупции и авторитаризма, за то, чтобы в России осуществлялось верховенство закона, а суды и СМИ были свободными. В его кабинете неоднократно бывали Борис Немцов, Михаил Касьянов и другие российские деятели. Иных уж нет, а других на родине заклеймили как представителей «пятой колонны», «иностранных агентов» и «врагов России». Маккейн всегда проводил разницу между российским народом, в августе 1991 года, вышедшим на улицы, чтобы остановить ГКЧП, — и властью. Помните, как у Салтыкова-Щедрина: «некоторые путают два понятия: Отечество и Ваше превосходительство»?

Власть, в условиях заведомо не свободных и не равных выборов, становится не законно избранным представительством народа, а режимом-узурпатором, — отмечал сенатор, который в немногочисленных интервью российским СМИ пытался донести одну простую мысль: он и ему подобные являются друзьями России, хотят, чтобы наша страна стала членом общего «оркестра демократий», стояла в одном ряду с Америкой, а не с государствами —мировыми изгоями. Это, отмечал сенатор из Аризоны, отвечает подлинным интересам народа России, но это не соответствует интересам правящей элиты, которая навязывает гражданам образ страны — осажденной крепости, повсюду окруженной врагами, и призывает народ в очередной раз сплотиться вокруг власти. «Я — не враг России», — говорил Маккейн российским журналистам.

Это стало историческим анекдотом. Президент Джордж Буш-младший после первой встречи с Владимиром Путиным сказал, что, заглянув в глаза российскому коллеге, он увидел его душу и многое понял про Путина.

Маккейн был саркастичен на этот счет: в глазах российского президента можно увидеть только три буквы — КГБ.

Когда в России начался резкий разворот от Запада, после знаменитой речи Путина на Мюнхенской конференции, которую Маккейн наблюдал воочию, федеральные пропагандисты назвали этот поворот, сопровождавшийся «маленькими победоносными войнами», «вставанием страны с колен». Тогда Джон Маккейн одним из первых и задолго до событий в Крыму объявил о том, что Россия должна быть исключена из «большой восьмерки», а если это невозможно, надо создать новый клуб или, как он говорил, «оркестр развитых демократий», вместе выступающих против авторитаризма и против мировых тиранов.

«Я — не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня... Я критикую ваше правительство, потому что верю, что вы заслуживаете правительство, которое верит в вас и подотчетно вам. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет», — это объяснение Джона Маккейна из его статьи для сайта «Правда.Ру» прошло незамеченным главными российскими информ-ресурсами.

«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» — написал в своем «твиттере» Дональд Трамп. Маккейн заявил ранее, что не хотел бы, чтобы 45-й президент США присутстствовал на его похоронах. Приглашение выступить на церемонии с речами семья покойного направила президентам Бушу-младшему и Обаме.

Сенатор из Аризоны был непримиримым критиком Трампа, считал, что нынешний курс президента, вводящего экономические санкции без разбору — в отношении недругов и союзников, ведет к изоляции страны, потере международного авторитета, ослаблению НАТО. Сенатор ждал результатов расследования комиссии независимого прокурора Роберта Мюллера о возможных связях людей Трампа с Кремлем.

Саммит в Хельсинки сенатор назвал «ужасной ошибкой». Свою поддержку кандидату в президенты Дональду Трампу Маккейн публично отозвал после публикации скандальной записи, на которой Трамп хвастался успехами среди женщин и тем, что он может себе позволить целовать их, не спрашивая их согласия, и безнаказанно хватать за самое интимное место. «Америка заслуживает более ответственного консервативного кандидата в президенты», — заявил Маккейн и позицию свою больше не менял.

Фото: EastNews

Историческая ирония

Она заключается в том, что именно Джон Маккейн породил Дональда Трампа-политика, пишут сегодня многие, рассуждая, что было бы с Америкой в 2008 году, если бы президентом стал не Обама, а Маккейн. Незадолго до смерти Маккейн признался, что жалеет о том, что не выбрал на тех выборах своим напарником-кандидатом на пост вице-президента независимого сенатора Джо Либермана, а предпочел Сару Пэйлин — губернатора штата Аляска. Именно Пэйлин принесла на самую вершину американской политики идеи правого консервативного популизма, породившие, в свою очередь, «Движение Чаепития» и заложившие основу прихода к власти Дональда Трампа с его «Америка превыше всего». Недостаток знаний и политического опыта Пэйлин, быстро распознанные журналистами, стоили Маккейну возможного президентства.

В 2000 году он проиграл Бушу-младшему на стадии первичных выборов-праймериз, но через 8 лет шанс стать президентом был реален и близок. «Если бы не Сара Пэйлин...» — вздыхали сторонники сенатора. В 2016-м всесокрушающий правый популизм Дональда Трампа перевесил его некомпетность в политике и полное отсутствие опыта работы на выборных должностях.

Сенатор часто шел наперекор партийной политике, он приобрел в американских СМИ репутацию «инакомыслящего», «диссидента»-республиканца. Правдоруб и человек с принципами (с которыми можно соглашаться или спорить) Джон Маккейн являлся антиподом поколения политиков, пришедших на смену Рональду Рейгану и Маргарет Тэтчер, с легкостью готовых ради «реальной политики» «поступаться принципами». Так мир, шаг за шагом, вернулся к ситуации «холодной войны».

Его соперник на выборах Барак Обама нашел очень точные слова в память о Джоне Маккейне:

«Джон Маккейн и я представляли разные поколения, у нас совершенно разное прошлое, и мы были соперниками на самом высоком политическом уровне. Но при всех различиях мы были верны чему-то высшему — идеалам, ради которых поколения американцев и иммигрантов сражались и жертвовали жизнями. Наши политические баталии с ним были благородной привилегией и возможностью показать, как мы служим этим идеалам внутри своей страны, как будем стремиться продвигать их по всему миру».

Сын и внук адмиралов

Будущий сенатор Джон Сидни Маккейн-третий родился на авиабазе в Панаме 29 августа 1936 года. Дед политика командовал воздушными поставками грузов на Тихом океане в годы Второй мировой войны, а отец стал командующим Тихоокеанской группировкой США во вьетнамской войне. Оба адмирала носили высший «четырехзвездный» ранг в ВМС США.

Третий Джон С. Маккейн, отмечали биографы, вырос мятежным и вспыльчивым, учился плохо, окончив военно-морскую академию в Аннаполисе в числе пятерки наихудшей успеваемости среди 500 с лишним выпускников, были серьезные проблемы и с дисциплиной. Зато самолеты он пилотировал лихо, несколько раз попадал в аварии и даже стал причиной небольшого международного конфликта в небе над южной Испанией. Пролетая на низкой высоте, летчик вывел из строя линии электоропередачи, оставив без света множество деревень. Маккейн позже назвал свои действия «бесшабашной клоунадой».

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В 1967 году Маккейн и его самолет попали в эпицентр крупнейшей аварии на авианосце «Форрестол» в Тонкинском заливе. После самопроизвольного пуска ракеты вспыхнул пожар, унесший жизни 134 человек, 161 был ранен. Но венцом злоключений стал бой в небе над Ханоем, когда самолет Маккейна был сбит, как пишут российские СМИ, советскими военными (а именно, ракетчиком Юрием Трушечкиным). Будущий политик попал в плен на долгие пять лет, перенес издевательства и пытки. И выступил с заявлением, которого от него добивались власти Северного Вьетнама: «В плену я познал все, что только можно. У каждого человека есть своя точка разрыва. Я своей точки достиг».

Одновременно Маккейн отказался досрочно выйти на свободу, пойти на обмен, если не будут освобождены другие военнопленные. Летчик не выдал военных секретов.

После освобождения, ставшего возможным в результате Парижских договоренностей, страна встретила Маккейна как патриота и героя. И только Дональд Трамп через много лет публично поставил под сомнение героизм Маккейна, бывшего к тому времени непримиримым политическим оппонентом кандидата в президенты. В ходе предвыборной гонки Трамп написал: «Он (Маккейн) никакой не герой. Его называют героем, потому что он попал в плен. Мне нравятся люди, которые не попадались».

Что-то подобное сказал и Владимир Путин в телеинтервью РТР в 2011 году: «Господин Маккейн попал в тюрьму, да не просто в тюрьму, он просидел в яме несколько лет. У любого человека крыша съедет» (аплодисменты в студии).

Наследие Маккейна

После болезненного поражения от Обамы в 2008-м, Маккейн вернулся к законодательной деятельности. В роли председателя сенатского комитета по делам вооруженных сил, утверждающего бюджет Пентагона, сенатор постоянно оправдывал свой профиль «ястреба», выступая за активное вмешательство вооруженных сил США в зонах мировых конфликтов (в том числе, за бомбежку Ирана) и против поспешного вывода войск из Ирака. Маккейн назвал своей целью разгром сил «радикального ислама, который ставит целью уничтожить Америку». На вопрос, каким бы он хотел остаться в памяти американцев, Джон Маккейн отвечал: «Человеком, который внес важный вклад в оборону страны».

Фото: Reuters

Одновременно сенатор последовательно выступал против пыток: будь то центр Гуантанамо или прочие тюрьмы, где содержатся обвиненные в терроризме. Маккейн выступил против назначения Джины Хэспел на пост директора ЦРУ из-за ее участия в пытках, проводимых в тайных тюрьмах на территории других стран.

«Ее (Хэспел) отказ признать аморальность пыток делает невозможным ее назначение», — писал сенатор, в очередной раз выступив против общей партийной линии республиканцев.

Последний по времени военный бюджет Пентагона в 716 миллиардов долларов, предусматривающий резкий рост ассигнований в помощь ветеранам вооруженных сил, назвали именем сенатора — «John S. McCain National Defense Authorization Act».

Маккейн, больной раком, прибыл в Сенат, чтобы проголосовать против президентской реформы здравоохранения — Trumpcare.

В 2002 году вместе с демократом Рассом Фейнголдом Маккейн разработал закон, поставивший преграды большому бизнесу, корпорпациям с Уолл-стрит, в спонсировании избирательных кампаний американских политиков. Запрет действовал до 2010 года, когда Верховный суд США отменил ограничения, посчитав, что «корпорации — это тоже люди», тоже избиратели. Маккейн назвал этот вердикт «самой большой ошибкой Верховного суда в 21-м веке».

У него были ошибки, и Маккейн всегда был готов признать, что в прошлом принимал неверные решения. Американский консерватор и одновременно убежденный поборник демократических прав и свобод (Маккейн, например, поддержал принятие Акта Магнитского) в своей стране и во всем мире — Джон Маккейн остался в памяти американцев как честный политик, ставивший интересы страны выше интересов собственной партии. Америке сегодня очень нужны новые Джоны Маккейны, — говорят сейчас и республиканцы, и демократы.