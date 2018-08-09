Дональд Трамп в тефлоновой бейсболке

Рональда Рейгана называли «тефлоновый президент» — критические стрелы отскакивали от него, не задевая. Его защищали артистизм и бесконечное обаяние. Такое ощущение, что фирменная бейсболка, в которой любит позировать Дональд Трамп на встречах со своими сторонниками, отлита из чистого тефлона. Весь его путь — сначала как кандидата с wild card и 19 месяцев уже как хозяина Белого дома — усеян не просто компроматом. Скандалы и суперскандалы на каждом шагу. Еще недавно любого из них было бы достаточно, чтобы на политике был поставлен крест. А с этого как с гуся вода. Что-то случилось в американской политике, в американском обществе. Что?

Тяжба с Маккейном

«Никакой он не герой войны. Он герой войны только потому, что попал в плен. Я уважаю людей, которые не попали в плен».

Помните? Это он так срезал Маккейна.

Включим софиты поярче.

Джон Маккейн — сенатор от Аризоны, отслуживший пять сроков (по шесть лет), бывший кандидат Республиканской партии в президенты на выборах 2008 года. К слову сказать, свою кампанию против Обамы он вел с редким достоинством. На митинге в Миннесоте страстная 75-летняя сторонница республиканского кандидата заявила, что она не доверяет Обаме, потому что «он араб». «Нет, мадам, — парировал Маккейн, — он приличный гражданин и семьянин, просто у меня с ним разногласия по фундаментальным вопросам».

Джон Маккейн. Фото: Reuters

Слетевший с языка Трампа эпизод произошел в 1967 году. На самом деле это эпопея. Сын четырехзвездного адмирала и внук четырехзвездного адмирала, молодой Маккейн пошел по их стопам. В 1958 году окончил Военно-морскую академию США. Стал летчиком морской авиации. Во время Вьетнамской войны подал рапорт об отправке на боевые действия. Получил назначение в авианосную авиацию. Чудом спасся в пожаре, разгоревшемся на авианосце «Форрестол». Имеет боевые награды. В ходе 23-го боевого вылета был сбит в небе над Ханоем…

Много лет назад, гуляя в Ханое вокруг Озера возвращенного меча, я наткнулся на монумент, увековечивший это событие. «Здесь 26 октября 1967 года был сбит военный преступник Джон Маккейн». Цитирую по памяти.

…Раненый был взят в плен. Подвергался пыткам. Тем временем его отец адмирал Джон С. Маккейн был назначен командующим всеми американскими силами на вьетнамском театре, и Ханой сделал ход: предложил выпустить его сына. Пленник отказался — до тех пор, пока не вернутся на родину все американские военные, попавшие в плен до него. В плену Маккейн находился до 1973 года — пять с половиной лет… В 90-е годы политик Маккейн сделал немало для установления дипломатических отношений с Вьетнамом.

Трамп действительно не знает, что такое плен. Он пять раз уклонялся от военного призыва. Службе мешала «шпора на ноге». На какой ноге? Герой не смог вспомнить. В мирное время «шпора» чудесным образом рассосалась.

В отличие от чувства юмора, которое его никогда не покидает. В женских постелях он вел себя, как «великий и очень храбрый солдат» на поле боя, бесстрашно заявил он в интервью теле- и радиоведущему Говарду Стерну. Эти баталии, включая риски венерических заболеваний, он назвал своим «Вьетнамом».

Маккейну 82 года. Год назад врачи диагностировали у него неизлечимую форму рака мозга. Одно распоряжение он отдал уже сейчас: на его похоронах не должно быть Дональда Трампа.

Такая конфигурация американских героев.

Как обезвредить две секс-бомбы

…Беседуют два обозревателя «Нью-Йорк таймс» Гейл Коллинз и Брет Стефенс. «Брет, ты не находишь, что интервью Штормовой Дэниелс было несколько… скучноватым? Если я и узнала что-то новое о Дональде Трампе, то только когда она рассказывала, как шлепала его по одному месту глянцевым журналом с его портретом на обложке…»

Гейл Коллинз слегка лукавит. Постельные причуды тут не самая важная подробность. А вот личность Трампа, круг его общения, тайные заботы и секретные задания — все это проявляется, как на цветной пленке.

Добавим пару сопутствующих портретов к тому, с глянцевой обложки.

Итак, порноактриса Стефани Клиффорд, более известная в миру под именем Штормовая Дэниелс, рассказала с телеэкрана о том, что за секс у нее случился с Дональдом Трампом в его апартаментах на 5-й авеню несколько лет назад. И как уже в 2016 году, за одиннадцать дней до дня президентских выборов, она поставила подпись под соглашением о неразглашении этой истории за 130 тысяч долларов.

Штормовая Дэниелс. Фото: EPA

На самом деле Штормовая Дэниелс сильно продешевила. Ее молчание стоило гораздо дороже.

Поразительное совпадение. Бомба, которая добила Хиллари Клинтон, взорвалась в тот самый день, когда порноактриса согласилась на сделку. Это было сенсационное объявление главы ФБР Джеймса Коми о том, что его ведомство возобновляет расследование против Хиллари Клинтон в связи с обнаруженными «новыми имейлами». (При ближайшем рассмотрении ничего нового в них не оказалось. Но это выявилось уже после выборов.) Лихой шторм, не отмени его в последний момент Дэниелс, перебил бы бомбу Коми.

Спецоперацию по затыканию рта Штормовой Дэниелс денежными знаками проводил Майкл Кохен. Личный адвокат, как его обычно представлял Дональд Трамп. По сути, это «решала», специалист по делам на грани или за гранью морали, а порой и закона.

Майкл Кохен. Фото: Reuters

Когда история все-таки выплыла наружу, Майкл Кохен заявил, что это была его личная инициатива, и 130 тысяч его кровные доллары. Сам Трамп твердил, что ничего не знает ни об этой истории, ни об этом платеже. Как всегда, подгадила пресса. Если все так, то эти деньги, по сути, взнос в предвыборную кампанию Трампа. Сумма в 130 тысяч долларов многократно превышает то, что Кохен имел право внести как частное лицо. Избирательный штаб Трампа, в свою очередь, скрыл этот взнос, его нет ни в каких отчетах. Налицо двойное нарушение (преступление) выборного законодательства.

Тут Трампу пришлось вспомнить, что это его деньги. Личные. Ни к какой избирательной кампании отношения не имеющие. Да, его адвокат решил избежать лишнего шума (подобные истории с вымогательством — бич богатых и знаменитых) и расплатился своими деньгами. Но получил возмещение в виде регулярных платежей, которые ему поступают от Трампа на постоянной основе.

То еще признание из президентских уст. Оказывается, мастер скользких и грязных дел был необходим Дональду Трампу в прошлой жизни. И не меньше, если не больше — в новой. И он остался у него на ставке.

Следующий круг откровений оказался еще более пикантным. Не успел Трамп выиграть выборы, как Кохен получил несколько жирных контрактов.

Американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T выплатил ему 600 тысяч долларов (по 50 тысяч в месяц в течение года).

Швейцарский фармацевтический гигант Novartis — 1,2 миллиона.

Korea Aerospace Industries — 150 тысяч.

И самое интересное для нас в этом контексте, американская компания Columbus Nova, возглавляемая братом Виктора Вексельберга, — 500 тысяч долларов.

За что? Как выяснилось, ни за что. За звание трамповского «решалы». За репутацию человека, который вхож к новому президенту и может интимно решать с ним разные вопросы.

Что он такого интимного нарешал для сверхщедрых клиентов, неизвестно. Но свою «близость к телу» он продал исключительно эффективно. Это его частная инициатива или плоды взаимопонимания с боссом? Личный профит или форма вознаграждения? При сопоставлении фактов и дат появился даже экстравагантный вывод: молчание Штормовой Дэниелс было оплачено из денег, полученных от Вексельберга. Только «русского олигарха» тут не хватало…

Кстати, не по этой ли причине Вексельберг угодил под персональные санкции?

А тем временем новый фонтан — близнец Штормовой Дэниелс, но антураж уже будет покруче. Карен Макдугал, бывшая модель «Плейбоя», утверждает, что примерно в то же время у нее был роман с Дональдом Трампом, длившийся десять месяцев. Летом 2016 года она описала эту историю и готова была опубликовать. Таблоид The National Enquirer предложил свои услуги, издательство American Media заплатило ей 150 000 долларов за права на нее и… положило в долгий ящик. Эта операция называется «catch and kill» — «догнать и убить». У главы издательства давние отношения с Трампом. В итоге еще одна бомба была обезврежена накануне выборов.

После выборов бывшая модель встрепенулась. Трамп и Белый дом все отрицали.

И тут CNN транслирует пленку, на которой Трамп и Кохен обсуждают, как им расплатиться с приятелем-издателем — перекупить права на публикацию, пока «тот не передумал» (версия Кохена) или «не попал под автобус» (версия Трампа, обе цитаты с той самой пленки).

Разговор происходит ровно за два месяца до дня голосования.

— Что за финансирование? — спрашивает Трамп.

— Нам надо заплатить, — говорит Кохен.

<…>

— Плати кэшем. (Голос Трампа.)

— Нет, нет. (Голос Кохена.)

<…>

— Мне надо будет зарегистрировать специальную компанию, чтобы сделать перечисление нашему другу Дэвиду, — разъясняет Кохен. Дэвид Пекер — президент American Media. (Осенью Кохен зарегистрирует другую такую компанию в штате Делавэр, чтобы спрятать концы в воду при расплате с Штормовой Дэниелс.)

Звучит слово «чек», но кто именно его произносит, неясно. На этом пленка прерывается.

Дональд Трамп и Майкл Кохен. Фото: Reuters

Кстати, откуда пленка? Это Кохен тайно записал свой разговор. На всякий случай. Видать, верный «решала» не слишком полагался на капризного шефа. Как в воду глядел. Кохен попал в жернова комиссии Мюллера, расследующей «русское вмешательство» в выборы и возможный «сговор» с ним окружения Трампа. «Collusion» — запомним это слово, оно исключительно многозначное. Кохену грозят серьезные обвинения по финансовой и налоговой части, и он, кажется, готов сотрудничать с комиссией Мюллера. Вряд ли эта пленка единственная в его загашниках.

Отмазка «fake news» тут уж точно не проходит — голос безошибочно его. И Трамп разразился жалостливым твитом:

«Что это за адвокат, который записывает своего клиента? Так грустно! Это первый такой, ранее неслыханный? Почему пленка так резко закончилась (оборвана), в то время как я, можно предположить, говорил позитивные вещи? Я слышу, что есть другие клиенты и множество репортеров, которых записывают. Может такое быть? Очень плохо!»

Трамп в роли скорбящего защитника клиентов от адвокатов и особенно репортеров от слежки — забавный поворот. Ну а что такого положительного он мог наговорить в том разговоре? Что он согласен платить за молчание не наличными деньгами, а чеком?

Стрельба отравленными пулями

Если в этих историях, начисто лишенных морали, и есть мораль, то одна: в каждой из них весь Трамп. А сколько Трампа в клубке, нарастающем как ком, а из него во все стороны все новые клочья. И сколько трампизма в новой американской политике, где, как он сам утверждает на каждом шагу, только он и есть, в блогосфере, в медиапространстве?

Архетипическая история — про Обаму, который, по точным сведениям Трампа, родился в Африке и потому не может быть президентом США… Трамп разыгрывал ее на протяжении пяти лет. Фальшивка чистейших кровей — ничего, кроме лжи и клеветы, работала, однако, как снайперский выстрел. Трамп капитализировал этот прием. Стрельба отравленными пулями по болевым точкам в предрассудки социума, как ни обидно это признавать, — главный секрет его успеха.

Восемь лет назад высокая волна, в которой бурлило и сверкало все лучшее и идеалистическое, что только есть в американском обществе, вынесла в Белый дом первого черного президента. Но за два срока его президентства поднялась встречная волна. Речь далеко не только о прямом расизме. Вознесение Обамы сделало его идеальным громоотводом — черный президент притягивал к себе все молнии. Любые поражения, недовольства, фрустрации так или иначе обретали форму реакции на Обаму. Трамп оседлал эту волну.

Всю свою кампанию он выстроил как «анти-Обама». Он создал коалицию отвержения, фобий и страхов, это она согласно ревет на всех его митингах.

То, что делает президент Трамп, это тоже исключительно «анти-Обама». Он отменяет одно за другим решения предыдущего президента, демонтирует его социальные и экологические программы. Выходит из договоров, в которые США вступили при Обаме. Парижское соглашение о климате, Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Иранское ядерное соглашение…

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У Обамы было видение места и роли США в ХХI веке. Как и у каждого человека на этом посту, его постулатом было американское лидерство, но он реалистично исходил из глобализации, прогресса, возросшей конкуренции на мировой арене. Pax Americana ушел в прошлое вместе с ХХ веком. И потому Обама ставил на «мягкую силу» и необходимое международное взаимодействие, в котором США будут естественным образом задавать правила. Отсюда его политика экономических союзов — с непосредственными соседями и через два океана. У Трампа нет ни видения, ни курса, кроме того что все надо делать наоборот. Но у него утробное политическое чутье.

Это он выполняет свои предвыборные обещания, говорят его сторонники. На самом деле далеко не все предвыборные обещания стоит выполнять. Демагогия, популизм пусть уж лучше останутся риторическими фигурами.

Для Трампа, однако, популизм никогда не кончается. Он знает, что его коалицию отвержения, фобий и страхов надо постоянно держать в тонусе, вот он и бросает им куски красного мяса.

Фото: Reuters

«Стабильный гений»

На самом деле это не я говорю. Это он сам так говорит о себе. Обозреватель «Вашингтон пост» Дана Милбэнк подобрал коллекцию высказываний Трампа на сей счет.

«Никто не понимает ужаса ядерной войны лучше, чем я».

«Никто не знает больше о торговле, чем я».

«Никто не уважает женщин больше, чем я».

«Никто не любит Библию больше, чем я».

«Никто не относится к людям с физическими недостатками лучше, чем я».

«Никто не сделал для дела равенства больше, чем я».

«Никто за всю историю этой страны не понимал так много в инфраструктуре».

«Я думаю, никто не знает про налоги больше меня, может, во всей мировой истории».

«Я понимаю в деньгах лучше всех».

«Никто не знает политиков лучше, чем Дональд Трамп».

«Никто не знает систему лучше, чем знаю ее я».

Он «наиболее милитаристская личность, жившая когда-либо».

У него «один из высочайших IQ» (показателей умственных способностей. — А.П.) У него «самые лучшие слова». У него «одна из самых лучших памятей за все времена». «У меня один из величайших характеров».

Он — «стабильный гений».

Он понимает в законодательстве «больше, чем любой президент, занимавший этот кабинет».

«Не было президента, который бы принял больше законодательства», чем он, за исключением Франклина Делано Рузвельта.

«За исключением покойного великого Авраама Линкольна, я могу выглядеть более президентски, чем любой президент, который когда-либо занимал этот пост».

Это может показаться шизофренией, но в ней есть метод. Трамп говорит только то, что от него хотят услышать его сторонники, успех гарантирован. Одновременно он внушает всем и каждому, что он величайший — политик, личность, талант…

При этом…

Он «жертва величайшей охоты на ведьм против политика в американской истории».

«Ни один политик в истории… не испытал такого плохого к себе отношения и такой несправедливости».

Жалобы его столь же монументальны, сколь и похвальба.

Меньше всего его волнует соответствие истине. Его стиль и суть — реклама. Главное, чем он занимается на президентском посту, это тотальная самореклама. Это точно что-то новое в политике.

Можно сколько угодно потешаться над его твитами. Можно крутить пальцем у виска по поводу человека, который рассылает их веером в пять утра. Однако и тут есть свой метод.

Фото: Reuters

Простенькие ночные твиты, за которыми следят 50 миллионов человек и немедленно комментируют СМИ, — это повестка дня для Америки, которую искусно создает Трамп. Со всеми их грамматическими ошибками, которые только добавляют неподдельности. С по-детски заглавными буквами, которые расставляют акценты и нагнетают эмоции. Что главное на каждый новый день. Что надо знать и думать подданным. Кого клеймить и ненавидеть. Ну и конечно, какой новый подвиг Геракла совершил (совершит) Трамп.

Риторическая манера Трампа — устная или письменная, всегда одна и та же. Он постулирует то, что ему нужно в данный момент, — в безапелляционной форме, уже как истину в последней инстанции и не тратится на доказательства. Его мысль не развивается. Зато он бесконечно возвращается к только что сказанному — не стесняясь повторов — слово в слово.

Вот как он среагировал на новость о том, что у его личного адвоката Майкла Кохена был произведен обыск:

«Майкл — он в бизнесе. Он действительно бизнесмен, занятый в довольно крупных бизнесах, как я понимаю. Я не знаю его бизнеса, но это и не имеет ко мне никакого отношения. Майкл бизнесмен. У него есть бизнес. Он также практикует право. Я бы сказал, что главное, вероятно, это его бизнес, и они ищут что-то, что имеет отношение к его бизнесу. Я не имею ничего общего с его бизнесом».

Трамп напуган. Ему нужно отмежеваться от скомпрометированного соратника. И он твердит одно и то же как попугай. Верней, как дятел. То, что ему нужно, он буквально вдалбливает в аудиторию.

Любая его коммуникация — акция по внушению. Мастерское владение рекламой и социальными сетями делают трамповское внушение всепроникающим и вездесущим.

С помощью социальных медиа он продает себя в таких масштабах и так успешно, как никто другой в истории. Безотносительно к цене товара.

Это профанация не только «разговора с народом». Но и всего того, что в Америке традиционно считалось политикой. В общем, сущее наказание…

Сущее наказание? Что бы это значило для президента? Об этом порассуждаем в следующий раз.

Импичмент. Возможен ли он? И если да, то когда?