«Столько жира»!

Российские власти продолжают размышлять над тем, как смягчить политический ущерб от «пенсионной реформы». Пока что основное предложение, которое на прошлой неделе озвучили представители «Единой России», состоит в сохранении пенсионных льгот для россиян по прежнему пенсионному возрасту — с 55 и 60 лет. Но теперь у этой идеи появляются необычные региональные вариации.

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Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в московской мэрии, повышение пенсионного возраста не коснется региональных надбавок для жителей столицы. Сейчас неработающие пенсионеры, проживающие в Москве, могут претендовать на социальную доплату до городского социального стандарта (17 500 рублей в месяц), а работающие — на компенсационную выплату до прожиточного минимума (11 816 рублей).

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Сергей Собянин может высказаться по этой инициативе, которая фактически создает для москвичей параллельную пенсионную систему, после выборов 9 сентября. Эксперты рассказали, чем региональные надбавки к пенсиям похожи на безусловный базовый доход и какие еще предвыборные подарки преподнесли москвичам городские власти.

Антон Табах Главный экономист «Эксперт РА»

— Поправки о сохранении пенсионных льгот, заявленные ранее «Единой Россией», — это щедрость за чужой счет, перекладывание расходов на плечи регионов. Москва же решила проявить еще большую щедрость уже по собственной инициативе. Фактически речь идет о создании надстройки над федеральной пенсионной системой — с выплатами, привязанными только к возрасту, а не к стажу или страховым взносам. Получается эксперимент по расширению московских доплат к пенсии, которые и так достаточно обильные. Для богатых регионов это вариант решения социальных проблем старших возрастов.

Пока все озвучено на уровне идей, даже проекта официального документа нет, поэтому о конкретных цифрах говорить трудно. Судя по этой информации, власти готовы платить условный прожиточный минимум в 17,5 тысячи рублей неработающим пенсионерам, а работающим доплачивать по 11 тысяч рублей. В принципе, городскому бюджету это будет стоить не слишком дорого, если говорить про пенсии неработающим гражданам. В Москве нет проблемы безработицы — не работает только тот, кто не хочет, даже среди лиц старшего возраста. Обратная сторона состоит в том, что для доплат работающим пенсионерам наверняка будут какие-то требования по доходу, а не только по возрасту, и это ограничит объем дополнительных расходов бюджета.

Если же посмотреть вдаль, то это, возможно, первый шаг на пути к «базовому доходу» и отвязыванию пенсии от налогов на трудовые доходы.

Есть разные варианты пенсионных систем. Страховая концепция предполагает, что ты платишь взносы, а взамен из взносов следующих поколений платят пенсию тебе. Другая концепция рассматривает пенсии скорее как пособие по бедности, которое должно выплачиваться из общих доходов бюджета. Хотя наша пенсионная система страховая, региональные надбавки использовались именно для повышения доходов пенсионеров без привязки к взносам. Москва могла и может себе это позволить.

Если платить надбавки до наступления «федерального» пенсионного возраста, то часть доходов людей старших возрастов будет отвязана от страховых пенсий, что уже похоже на «базовый доход» — вне зависимости от того, работал ли человек и какие взносы он платил. Распространено мнение, что в будущем пенсии и социальные пособия сведутся именно к такому доходу, а потом он заместит и многие зарплаты. Решение московских властей — шаг именно в этом направлении.

Наталья Зубаревич Директор региональной программы Независимого института социальной политики

— Собянин уже сделал несколько подарков населению к выборам мэра. Во-первых, в Москве за первые пять месяцев 2018 года выплаты по статье «социальная защита» были увеличены на 30%. Уже был заложен хороший фундамент. Во-вторых, расходы бюджета на московскую надбавку к пенсии превышают в год 100 миллиардов рублей — это бюджет средней российской области. Бюджет Москвы в 2017 году вырос фантастически — до 2,1 триллиона рублей, жиру столько, что добавить еще и этот пункт они вполне могут. В Москве люди живут долго, у нас ожидаемая продолжительность жизни — 70–80 лет. Добавка этой возрастной категории не чревата большими расходами для огромного московского бюджета.

Уже ввели множество других мер социальной поддержки. У нас теперь бесплатный проезд на электричках, а для многих людей это очень важно. 4,5 миллиона москвичей переезжают в Московскую область в дачный сезон, и среди них есть огромное количество пенсионеров. К тому же Москва долгое время особенно не заморачивалась по поводу лужковского наследства в части социальной защиты и около трех лет не увеличивала выплаты, начав их наращивать фактически только в 2017 году, ближе к выборам.

Все это в совокупности позволяет сказать: уже добавили так хорошо, что объявление по доплатам можно и отодвинуть на потом. Я считаю, что Собянин к выборам уже перевыполнил свою программу: электрички, повышение пособий, рост планки, до которой наращивается московская надбавка к пенсии, и так далее. Инициативы по пенсионным делам — это Собянин делает не для себя и не для выборов, он и так их выигрывает с заметным преимуществом. Это для того, чтобы снять федеральную напряженность с пенсионной истории. Он обслуживает интересы федеральных властей, делает им особый знак лояльности: «Ребята, я и вам помогу». А что делать остальным региональным властям, у которых нет денег на такие радости? Приходится «по одежке протягивать ножки».