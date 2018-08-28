«У вас такой голос, словно это я вас арестовал»

Материалы административного дела в отношении Навального поступили в Тверской районный суд рано утром 27 августа.

Дело рассматривал судья Алексей Стеклиев: ранее он неоднократно выносил решения об аресте участникам массовых акций.

Навального задержали 25 августа у подъезда его дома по административному протоколу от 31 января. Это было связано с митингом в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Тогда по всей России задержали почти 400 человек, 120 из них арестовали или оштрафовали. Административное дело в отношении Навального, которое было заведено после акции, суд трижды возвращал в полицию.

Сам Навальный уверен, что задержание связано с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста, намеченным на 9 сентября.

В начале заседания адвокат Навального Иван Жданов попросил выделить защите несколько дней на ознакомление с материалами дела: административное дело занимало несколько томов общим объемом 219 листов.

— То есть вы просите предоставить вам [на ознакомление] не менее двух суток? — ​уточнил судья Стеклиев.

В ответ второй адвокат Александр Помазуев обратил внимание, что в деле есть диски с видеозаписями продолжительностью двадцать часов и что ознакомиться с ними в суде возможности нет. Судья в ходатайстве отказал, как и в ведении протокола заседания.

Далее защита ходатайствовала о признании действий полиции незаконными.

— Это довольно утомительно, что меня по одному правонарушению задерживают три раза, и каждый раз — ​десять бойцов оперполка, — ​заметил Навальный.

Защитники обратили внимание, что протоколы задержания Навального составлялись не сразу после самого задержания, как требуется по закону, а несколько недель спустя. Кроме того, сам факт задержания 25 августа — ​спустя восемь месяцев после правонарушения — ​можно признать незаконным. Юристы со ссылкой на нормы Конституции и Европейской конвенции прав человека попросили вынести определения полицейским, которые задерживали Навального: начальнику 2-го оперативного полка, дежурному ОВД «Даниловский» майору Никифорову, который применил административное задержание, и начальнику ОВД полковнику Веселову, который не обеспечил условия для содержания Навального в камере. Также защита потребовала вызвать полицейских в суд для дачи показаний. Адвокат Жданов также попросил вызвать свидетелей защиты: политические активисты Илья Пахомов и Константин Салтыков присутствовали при задержании Навального.

Судья Стеклиев отказал во всех ходатайствах, но согласился допросить Пахомова, а также посмотреть видеозаписи из материалов дела.

После долгого перерыва (Стеклиев часто прерывал заседание) был допрошен Пахомов. На вопрос Помазуева, нарушал ли Навальный общественный порядок, свидетель ответил, что нет — ​оппозиционер «просто шел». «Если правонарушение заключается в том, что он шел, то — ​да», — ​отметил активист.

— Мы шли, подъехал автомобиль, из него выскочили сотрудники, среди людей выхватили Алексея Анатольевича, заволокли и уехали, — ​сказал Пахомов.

После допроса свидетеля Стеклиев решил просмотреть видеозаписи на трех дисках. Там содержались в основном записи видеоблога ФБК «Навальный LIVE». Вместо подробного просмотра суд ограничился поиском конкретных кадров, описание которых содержится в деле: по мнению полиции, именно на этих кадрах видно, как подсудимый организовывал несогласованную акцию.

Третий диск из дела оказался переломлен пополам.

— К сожалению, — ​констатировал Стеклиев.

Один из журналистов не сдержался и громко рассмеялся.

— Надо признать, это был смешной момент, — ​заметил Навальный.

Судья зачитал документы, связанные с делом: протоколы о доставлении Навального в ОВД с целью составления протокола, рапорты полицейских, справки о медосмотре. По мнению защиты, ни один документ не свидетельствовал о том, что Навальный «кидал бутылки, перегораживал дорогу или совершал иные подобные действия» — ​таким образом, арестовывать политика нет оснований.

Но у судьи Стеклиева было другое мнение. После двухчасового ожидания он зачитал постановление об аресте Алексея Навального на тридцать суток. Стеклиев зачитывал постановление дрожащим голосом, сбивался.

— У вас такой голос, словно это я вас арестовал, — ​напоследок бросил Навальный. В перерыве ему привезли сумку с одеждой и продуктами для ИВС. Уже на выходе из зала он крикнул: «Девятого сентября в четырнадцать!»