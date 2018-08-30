Кто подпирает стену

В июле это года в редакцию обратились жители района Раменки с просьбой помочь разобраться, кто и почему препятствует сносу незаконной стены. Она отделяет захваченную владельцами банкетного зала «Орион-холл» территорию от парка.Как мы уже рассказывали в №87, здание банкетного зала построено летом 2017 года, и по документам считается «точкой общественного питания». Когда проект строительства выносили на общественные слушания, жителям и муниципальным депутатам сказали: у будущей станции метро «Мичуринский проспект» (она начнет работу 9 сентября) откроют «Макдоналдс».

Но вместо ресторана быстрого питания получился банкетный зал «Орион-холл». Питание там, наверное, хорошее, но выяснить это опытным путем невозможно: охрана никого не пускает на «частную территорию».

И это не только территория самого банкетного зала. Владельцы «Орион-холла» захватили и запечатали плиткой и асфальтом 3381 квадратный метр почвы и 240 квадратных метров дороги, которые де-юре остаются землей общего пользования. А по факту это парковка для вип-клиентов.

Территория банкетного зала у Раменского проспекта. Его ограждения не дают жителям пройти к метро напрямую. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Жители, которые раньше гуляли в парке, оказавшемся теперь под асфальтом, обратились с жалобой в департамент природопользования. Там нанесенный вред природе оценили в 1 800 000 рублей и обязали ООО «Стена» (владельцев банкетного зала) выплатить штраф. Этого до сих пор не произошло. Представители компании не ответили на запрос «Новой газеты».

Кроме захваченной территории под парковку «Стена» срезала кусок холма и оградила его подпорной стенкой, из-за которой люди не могут пройти по парку и не будут иметь прямого доступа к новой станции метро. Государственная инспекция по недвижимости признала стенку незаконной, возбудила административное дело и направила материалы в префектуру. Однако префектура до сих пор не приняла решение о сносе.

Зато спустила в департамент капитального ремонта распоряжение сделать три лестницы и плиточную дорожку, чтобы жители могли ходить к метро в обход незаконной стены. Департамент капитального ремонта сейчас выполняет распоряжение за деньги городского бюджета. Закатывает в плитку под обходную дорожку еще больше территории парка и срезает газон с холма для лестниц за городские деньги.

Муниципальные депутаты района Раменки направили запрос в прокуратуру. Прокуратура признала стенку незаконной и подтвердила решение Государственной инспекции по недвижимости. Но пробить стену не смогли.

Панельные дома в Раменках. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Закономерно возникает вопрос: кому и чем так дорога стена и ее строители? При подготовке предыдущей публикации мы связались с префектурой. Пресс-секретарь префекта Алексея Александрова Анатолий Дергилев по телефону ответил, что это дело не префектуры, а мэрии — в частности, Собянина и его заместителя по вопросам строительства Марата Хуснуллина. После чего бросил трубку.

В открытых источниках муниципальные депутаты нашли, что ООО «Стена» является частью ГК «Ташир», принадлежащей Самвелу Карапетяну.

Редакции «Новой» удалось подтвердить, что компания ООО «Стена» была зарегистрирована 23 сентября 2013 года. Основная деятельность: «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества». Среди других видов — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Согласно данным СПАРК, с 23 сентября 2014 года владельцем 50% компании является сын министра внутренних дел Александр Владимирович Колокольцев. Второй учредитель — Давид Степанян, гендиректор компании.

Отец Давида Степаняна, основатель и бенефициар компании «Стинком» Геннадий Степанян — бизнес-партнер основателя и президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна. Их совместный проект — ТЦ «Ереван Плаза». Зданием торгового центра владеет компания «Стинком-СП», принадлежащая «Ташир Капитал» и «Стинком».

С 11 октября 2017 года ООО «Стена» выступает владельцем торгового знака «OR ORION HALL MOSCOW». Именно так называется банкетный зал, расположенный по адресу Мичуринский проспект, 43. На сайте владельцы именуют ресторан, «выполненный в стиле постмодернизма», «высокотехнологичной площадкой для проведения мероприятий международного масштаба» и справедливо указывают, что он располагается в парковой зоне Мичуринского проспекта. «Собственная парковая территория банкетного зала предназначена для проведения торжеств, праздников и прочих событий на открытом воздухе», — добавляют ясности владельцы.

Жители района Раменки рассказывают, что празднования в банкетном зале проходят примерно раз в месяц, но всегда очень бурно — с дорогими и громкими фейерверками, которые мешают спать всем в ближайших домах.

По данным Росреестра, трехэтажный ресторан общей площадью 1490 м2 принадлежит ООО «Стена», а с 25 июля 2017 года находится в аренде у ООО «А-Сервис». Эта компания принадлежит предпринимателю Ашоту Асланяну, который был гендиректором ООО «Стена» до Давида Степаняна, а сейчас является руководителем ООО «Стинком-Инвест».

Жители Раменок, собравшиеся на митинге против точечной застройки. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Справедливости ради стена возле метро — не единственный предмет беспокойства жителей Раменок. Муниципальные депутаты продолжают войну с нарушением прав жителей. Недвижимость в Раменках очень дорогая, что, разумеется, привлекает девелоперов. В районе есть семнадцать объектов точечной застройки.

На митинге, прошедшем накануне выборов мэра Москвы, рядом с будущей стройкой одного из жилых комплексов на Мичуринском проспекте, 30-Б, выступали жители и муниципальные депутаты, которые борются за последние зеленые участки в районе. На жилых домах и машинах, припаркованных около стройки, плакаты: «Нужен сквер, услышь нас, мэр!» Муниципальный депутат района Эмилия Хохлова рассказывает: «Мы вместе с жителями написали уже десятки обращений в префектуру, в прокуратуру, в правительство Москвы… Нас нигде не слышат. Глава управы Александр Осипов отказывается принимать районных депутатов, которые пытаются бороться с постоянными нарушениями закона. Просьбы и письма жителей в его ведомстве бесконечно футболят туда-сюда. Мы неоднократно обращались с коллективными письмами в мэрию с просьбой сменить префекта, но нас не слышат и там».

Сотрудник полиции ведет съемку во время митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В Раменках очень сложная ситуация с инфраструктурой — нет ни одной больницы, ни одного бассейна, всего одна поликлиника на весь район. Из-за расположения и новых станций метро стоимость недвижимости продолжает расти. На данный момент Раменки обошли по цене за квадратный метр даже Хамовники. Это привлекает все новых девелоперов.

Муниципальные депутаты, которые пытаются бороться с точечной застройкой, уничтожением парков, незаконной стеной, — подвергаются давлению. Удалось найти «индивидуальный подход» к каждому из них — Эмилии Хохловой, которая является председателем ТСЖ в своем доме, постоянно высылают пожарную проверку и прочие комиссии, таскают по судам, которые она, кстати, выигрывает. На ее коллегу призывного возраста Никиту Белова завели дело об уклонении от армии. На других представителей демократических партий регулярно пишут анонимные жалобы. Для этого не нужен и особый повод, достаточно публичных разногласий с главой управы.

Жители из инициативной группы, которая выступает против точечной застройки, рассказывают: «В нашем районе сошлись несколько крупных застройщиков: здесь и «Капитал Груп», и «Ташир», и «Донстрой», и «Стинком»… Они пытаются сделать из Раменок Шанхай! Но мы хотим сохранить зеленые долины рек Раменка и Очаковка. Нам обещали природный заказник, а продали землю под застройку. От заказника «Долина реки Раменка», который планировался на площади более ста гектаров, каким-то образом осталось только тридцать. На остальной территории построят новые башни…»

«Новая газета» вместе с муниципальными депутатами района Раменки будет следить за исполнением постановления прокуратуры о сносе незаконной стены и восстановлением парка около станции метро «Мичуринский проспект» и развитием ситуации с точечной застройкой.