Нас всех посадят?

Возмущению нет предела, а чувство справедливости вызывает отвращение к криминальной хронике. Хотя как можно считать криминалом обсуждение политики с друзьями в «Макдоналдсе» (дело «Нового величия») и мемы в закрытых альбомах в соцсетях? Система ясно дает нам понять, что это все — якобы криминал. Что ставит практически всех молодых ребят под прямую угрозу преследования по 282 статье УК.

Я разорвал все связи с «ВКонтакте» более двух лет назад: удалил свою cтраницу и перешел в Telegram — как предчувствовал, что за обычные картинки с юморком, за простые лайки и репосты людей будут сажать.

Сажали, конечно, и два, и три года назад, но сейчас система прыгнула выше своей головы и радостно бьет рекорды. Сломя чужие головы рушит жизни людей даже не за политические предпочтения, а за юмор.

И что делать? Первое, как я считаю, — уходить из «ВКонтакте». Удалить личную страницу, все переписки, все фотографии. Но ведь даже это не спасет, потому что абсолютно каждое наше действие регистрируется и сохраняется, а все данные, однажды в «ВКонтакте» загруженные, остаются там навсегда.

Удивительно, но не видно общественного возмущения. Повозмущалась интеллигенция в фейсбуке, да и все. А где протест? Взгляните на результаты лишь небольшого «Марша матерей». А неужели нам все равно? Конечно, очень просто рассуждать о том, что происходит где-то в Барнауле, где-то в Дорогомиловском суде — ведь, конечно, нас это не коснется… А если коснется?

Я надеюсь, что со временем мы перестанем быть такими безразличными. Именно эти репрессии заставляют меня постоянно думать о будущем своей страны — о том, что можно сделать, чтобы остановить это гниение. Ибо система сама не остановится. Ведь выкосил нас двадцатый век, а двадцать первый только начинается, но начинается он с невероятно печальной ноты.

Геннадий Докучаев, 16 лет