Краткий курс выживания в старших классах

Как выжить в старших классах с их сумасшедшей нагрузкой, подготовиться к поступлению — и чтобы осталось время на жизнь? Чему уделить больше внимания, от чего отказаться?

Чаще всего выпускники советуют погрузиться в то, что нужно именно вам. «Забить можно на всякие бесполезные унылые предметы, которые не нужно сдавать» (Лена Верстакова). Но были и те, кто советовал не забывать о других предметах — они так же полезны, как и те, которые вы сдаете: «Надо не забивать на литературу, даже если ты не гуманитарий, все равно пригодится» (Михаил Зобнин).

Некоторые предлагают отказаться от личной жизни, развлечений и хобби, потому что надо сосредоточиться на учебе. Но большинство советует этого не делать: ведь школа — это, конечно, важно, но мы все-таки люди. «Экзамены экзаменами, а получать удовольствие от жизни нужно всегда, когда можно» (Лена Верстакова).

Михаил Зобнин советует как можно больше материала освоить в десятом классе, «чтобы получить какую-то базу и не тратить время на это в одиннадцатом, а в одиннадцатом тренировать ЕГЭ. Можно еще поделить нагрузку и что-то сделать летом». И не увлекаться сериалами, «а то подсядете».

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Степан Дергачев напоминает, что надо определяться с выбором: «Звучит, конечно, банально, но очень многие, с кем я общаюсь, либо даже к поступлению не определяются, либо идут как-то наобум — или как родители скажут.

Надо хотя бы к 11-му классу представлять, что после школы будешь делать. А в 11-м классе экзамены, олимпиады, поэтому еще свое время распределять надо учиться (ну и отдыхать нормально тоже)».

Конкретные советы касаются профориентации и выбора вуза: «Стоит ходить на дни открытых дверей (когда начинаешь потом подавать документы в вузы, часто жалеешь, что ты не узнал о нем больше). Посещать разные открытые мероприятия (игры, лекции) по интересующему направлению в разных вузах» (Мария Фоменко).

«Не все знают про летние школы. Во многие проходят конкурсы с возможностью бесплатно отправиться в них и оказаться в научной среде с людьми с похожими интересами» (Елизавета Коршикова).

Иногда старшеклассникам не хватает душевных сил справляться с высокой нагрузкой, давлением, тревогой. Александра Муртазаева советует: «Если вдруг почуешь неладное, что постоянно страшно, что совсем нет сил или желания учиться или жить, ну и прочие симптомы, — сходи к неврологу/психологу/терапевту. Лучше перебдеть, чем недобдеть и свалиться с депрессией посередине года.

Попросить медицинской да и вообще любой помощи — это не слабость, не стыдно, не подвести себя и родителей, не оказаться слабее остальных одноклассников, которые же «куда больше меня учатся, но им же нормально!».

Но как в учебе, так и в жизни стоит понимать, что нет единой схемы для всех, так что во всем — и в учебе, и в личной жизни — стоит найти золотую середину. «Золотая середина — это вообще самое главное не только в старших классах, но и по жизни» (Женя Старостина).

Лиза Ершова, 15 лет