Квест, или На ошибках еще учатся.

С точки зрения стратегии взрослые и дети совершенно едины в своих взглядах на последние школьные годы: надо определиться с желаниями, сосредоточиться на главном, отсеять все второстепенное, вкалывать, но не забывать про сон, отдых и психическое здоровье. Различия начинаются там, где надо выбирать тактику.

Опрошенные в соцсетях родители выпускников (33 человека; фамилии не указываем по их просьбе) гораздо чаще, чем дети, рекомендуют переход на очно-заочное или семейное обучение для экономии сил. Все экзамены, которые можно сдать заранее, — сдавать заранее (некоторые школы дают детям возможность сдавать в 10-м классе русский язык и базовую математику). Однако совсем ослаблять нагрузку не стоит, иначе к вузовским требованиям ребенок может оказаться не готов.

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К непрофильным предметам большинство семей старшеклассников относится как к неизбежному злу, которое надо минимизировать, к школьным мероприятиям — как к излишеству.

Всерьез относятся к тому, что действительно помогает хорошо сдать ЕГЭ и поступить в вузы: к профильной подготовке, репетиторам и олимпиадам. И ко всему тому, что помогает получить дополнительные баллы, если вуз их дает: к итоговому сочинению, ГТО, индивидуальным достижениям, подготовке к дополнительным вступительным испытаниям (ДВИ) — если они есть в вузе.

Так что первое и главное — определиться с выбором как можно раньше. Не дожидаясь старших классов, отправлять в летние школы, в лагеря, давать попробовать самые разные дела — пока не найдется то, к чему прикипишь; ходить по дням открытых дверей, присматриваться к студентам и преподавателям… Второе — оценка собственных сил и способностей к систематическому труду: важно не только поступить в вуз, но и удержаться там — нервные срывы, ощущение «я не тяну» — обычное дело. Когда выбор сделан, наступает черед планирования и спокойной работы.

Чем больше у семьи запасных вариантов — тем легче оказывается жизнь в мае-июне.

В сентябре — список вузов и факультетов, план А, план В, план С, требования по ЕГЭ с учетом запасных экзаменов. Репетиторы — поближе к дому и знакомые с форматом экзамена. Важно оптимизировать логистику, чтобы жизнь старшеклассника не проходила в метро и электричках по дороге с курсов к репетитору.

Иногда дети в апреле-мае меняют решение о том, какие ЕГЭ будут сдавать, или выбирают заведомо несбыточные варианты.

Родители, уже пережившие такой опыт, советуют не спорить с ребенком и дать ему делать то, что хочет: сейчас на ошибках еще учатся.

Пробники ЕГЭ лучше писать не в школе или у репетитора, а в МЦКО, где ученика не знают: в школе к сильному ученику могут быть слишком снисходительны; да и когда олимпиадник сдает предмет, который отлично знает, ниже 75 баллов, — это сильный удар.

Проверить, умеет ли ребенок работать с информацией: искать, выделять главное, вести конспекты. Важно помочь с самоорганизацией и тайм-менеджментом, а если у ребенка они проседают, брать на себя часть его нагрузки. Менеджерские навыки родителей очень важны ребенку и еще на нескольких этапах — в первую очередь в составлении графика олимпиад, дополнительных испытаний или прослушиваний. Некоторые матери и отцы ведут таблички в экселе, некоторые вешают детям на стену бумажный график, помогают понять, где нужные олимпиады или вступительные испытания пересекаются.

Не заставлять ребенка все время работать: 17 лет бывает один раз в жизни, и жизнь нельзя ограничивать только учебой. Хобби, друзья, поездки дают дополнительную энергию.

Что могут сделать родители? «Излучать позитив и уверенность», — отвечают они. «Кормить и любить». «Всем дать валерьянки! А перед экзаменами просто успокоиться и пройти это все «как квест».