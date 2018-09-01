«Прекратить судебный фарс»

Голодовка украинского кинорежиссера Олега Сенцова продолжается уже 111 дней. В последнюю неделю почти все крупнейшие международные организации требуют от России немедленно освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.

Режиссер Олег Сенцов. Фото: аппарат уполномоченного по правам человека на Украине / Facebook

29 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего официального представителя Стефана Дюжаррика заявил, что обеспокоен состоянием здоровья Олега Сенцова, который «уже более 100 дней продолжает голодовку и, по некоторым сообщениям, находится в критическом состоянии».

31 августа Европейский союз призвал Россию «немедленно и безоговорочно» освободить Олега Сенцова. В тот же день Украина выразила протест действиям России на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Как заявил на нем заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, список незаконно удерживаемых Россией украинских политических заключенных насчитывает более 70 фамилий и постоянно растет. «Эти лица никогда не совершали ни одного преступления и были арестованы по сфабрикованным обвинениям на основании фальшивых признаний, полученных под пытками, с помощью ложных свидетельских показаний и подброшенных боеприпасов», — сказал он и напомнил ОБСЕ историю крымского фермера Владимира Балуха, который вывесил флаг Украины над своим домом в Крыму и теперь «вместе с Олегом Сенцовым продолжает удерживать голодовку, балансируя между жизнью и смертью в знак протеста против продолжающегося задержания российской стороной политических заключенных».

«Пока мы говорим об этом, Олег начинает 109-й день голодовки. Его состояние здоровья остается критическим и ухудшается ежедневно, — говорил Лоссовский. — Он потерял более 30 килограммов веса, его жизнь находится в серьезной опасности. Российским консульским должностным лицам и комиссару Верховной рады Украины по правам человека отказали в доступе к нему».

Как заявил Лоссовский, несмотря на призывы международного сообщества, Россия продолжает игнорировать свои обязательства и не производит обмен «всех на всех»:

«Мы призываем российскую сторону прекратить судебный фарс, который разрушает человеческие жизни ради политических амбиций. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по международному праву, касающиеся уважения основных свобод, и немедленно освободить Олега Сенцова и других украинских политических заключенных».

В свою очередь, 1 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало усилить давление на Россию ради освобождения Олега Сенцова и Владимира Балуха.

А 30 августа Уполномоченный по правам человека при Верховной раде Украины Людмила Денисова попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову обеспечить квалифицированной медицинской помощью украинских политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха, крымскотатарских активистов, фигурантов «дела Веджие Кашка» Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха, а также обвиняемого по делу ялтинской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова. Омбудсмен заявила, что

из-за голодовки состояние Сенцова и Балуха «сверхкритическое»,

Дегерменджи болеет астмой и ишемической болезнью сердца, Чапух перенес микроинсульт, а состояние Джеппарова усугубляется из-за сильной головной боли и высокого давления.

«Я поддерживаю заявление послов ЕС в ОБСЕ немедленно освободить Олега Сенцова, — написала Денисова. — Многие наши мальчики ждут своего освобождения. Уже 22 заключенных россиянина, которые содержатся в местах лишения свободы на территории Украины, лично обратились к президенту России с просьбой обменять их на украинских заключенных».

Омбудсмен также предложила российской коллеге провести совместную встречу в любом городе или стране. Ответа российской стороны пока нет.