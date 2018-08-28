«Когда весь мир просит, когда церковь молится…»
Олегу Сенцову в третий раз отказали в помиловании
Архиепископ Климент. Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Елена Рачеваспецкор
Во вторник Комиссия по помилованию Ямало-Ненецкого автономного округа отказалась принять просьбу о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Священник получил ответ, что для начала процедуры помилования требуется прошение осужденного, а не его представителей. Такой же ответ он ранее получил, отправив просьбу о помиловании на имя президента России.
На этом же основании в помиловании Олега Сенцова отказали и его матери Людмиле Георгиевне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некорректно заявлять, что Кремль отказал Сенцову в помиловании: он о нем и не просил.
- «Я рассчитывал, что Россия внемлет слову архиепископа, — объяснил архиепископ Климент «Новой газете». — И по-человечески, и учитывая, что Надежду Савченко освободили без ее собственной просьбы, на основании прошения ее родственников. Для меня много остается загадкой в этом отказе, много вещей я не могу понять ни сердцем, ни разумом. Я понимаю, что могут быть разные отношения, неприязненные чувства, но когда весь мир просит, когда церковь молится… Это не по-человечески».
По словам архиепископа Климента, он считает крымчанина Олега Сенцова своим прихожанином. Священник регулярно навещает политзаключенных из Крыма в тюрьмах России, обращался с прошениями о помиловании осужденных в России зампредов Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в России организация — ред.) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, теперь навещает в тюрьме осужденного в России крымчанина Владимира Балуха.
- «Из всех наших ребят, которые сидят в тюрьмах в России, Олегу хуже всех, — говорит архиепископ Климент. — Чисто по-человечески, по-христиански, надо ему помочь. Я пытаюсь сделать все, что от меня зависит, но меня не хватает».
В июне архиепископ Климент ездил в колонию «Белый медведь» в Лабытнанги, пытался получить свидание с Сенцовым. Встреча не состоялась, но Олег передал отцу Клименту письмо и просьбу, связанную с его матерью, живущей в Крыму.
- «Мы с ней познакомились. Тетя Люда очень переживает, ей тяжело с этим смириться, но она очень сильный духовно человек. Второе обращение в комиссию по помилованию я написал, чтобы поддержать ее прошение. Слово мамы – большое слово: «почитай отца и мать свою, дабы продлились дни твои на земле».
Несмотря на то, что православие считает самоубийство тяжким грехом, архиепископ Климент не осуждает голодовку Сенцова.
- «Сейчас людям навязывается мысль, что это самоубийство. На самом деле Олег, прибегнув к голодовке, пытается бороться за торжество справедливости. Он хочет свободу не для себя лично, а для тех, кто несправедливо осужден. Для тех, о ком не говорят. Он много раз просил не зацикливаться на его имени. В Святом писании говорится: «Блаженный кто душу свою положит за ближнего своего». Его голодовка - это большой духовный подвиг ради ближнего. На такие поступки не многие способны».
Архиепископа Климента не смущает, что даже в Крыму немногие поддерживают Олега Сенцова и выступают за его освобождение:
- «Люди разные. Кто-то поддерживает, кто-то боится, кто-то молчит. Для меня это неважно. Как говорил апостол Павел, если бы я хотел угодить людям, я б никогда не угодил Богу».
Но священник жалеет, что никто из иерархов РПЦ не выступил в поддержку Олега Сенцова.
- «Может, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и послушали бы в Москве. Он прекрасно знает всю ситуацию, знает, что происходит вокруг Олега, в каком он состоянии. Но он не вступился. Хотя, конечно, я не могу судить его действия».