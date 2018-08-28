Во вторник Комиссия по помилованию Ямало-Ненецкого автономного округа отказалась принять просьбу о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Священник получил ответ, что для начала процедуры помилования требуется прошение осужденного, а не его представителей. Такой же ответ он ранее получил, отправив просьбу о помиловании на имя президента России.

На этом же основании в помиловании Олега Сенцова отказали и его матери Людмиле Георгиевне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некорректно заявлять, что Кремль отказал Сенцову в помиловании: он о нем и не просил.

«Я рассчитывал, что Россия внемлет слову архиепископа, — объяснил архиепископ Климент «Новой газете». — И по-человечески, и учитывая, что Надежду Савченко освободили без ее собственной просьбы, на основании прошения ее родственников. Для меня много остается загадкой в этом отказе, много вещей я не могу понять ни сердцем, ни разумом. Я понимаю, что могут быть разные отношения, неприязненные чувства, но когда весь мир просит, когда церковь молится… Это не по-человечески».

По словам архиепископа Климента, он считает крымчанина Олега Сенцова своим прихожанином. Священник регулярно навещает политзаключенных из Крыма в тюрьмах России, обращался с прошениями о помиловании осужденных в России зампредов Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в России организация — ред.) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, теперь навещает в тюрьме осужденного в России крымчанина Владимира Балуха.

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«Из всех наших ребят, которые сидят в тюрьмах в России, Олегу хуже всех, — говорит архиепископ Климент. — Чисто по-человечески, по-христиански, надо ему помочь. Я пытаюсь сделать все, что от меня зависит, но меня не хватает».

В июне архиепископ Климент ездил в колонию «Белый медведь» в Лабытнанги, пытался получить свидание с Сенцовым. Встреча не состоялась, но Олег передал отцу Клименту письмо и просьбу, связанную с его матерью, живущей в Крыму.

«Мы с ней познакомились. Тетя Люда очень переживает, ей тяжело с этим смириться, но она очень сильный духовно человек. Второе обращение в комиссию по помилованию я написал, чтобы поддержать ее прошение. Слово мамы – большое слово: «почитай отца и мать свою, дабы продлились дни твои на земле».

Несмотря на то, что православие считает самоубийство тяжким грехом, архиепископ Климент не осуждает голодовку Сенцова.

«Сейчас людям навязывается мысль, что это самоубийство. На самом деле Олег, прибегнув к голодовке, пытается бороться за торжество справедливости. Он хочет свободу не для себя лично, а для тех, кто несправедливо осужден. Для тех, о ком не говорят. Он много раз просил не зацикливаться на его имени. В Святом писании говорится: «Блаженный кто душу свою положит за ближнего своего». Его голодовка - это большой духовный подвиг ради ближнего. На такие поступки не многие способны».

Архиепископа Климента не смущает, что даже в Крыму немногие поддерживают Олега Сенцова и выступают за его освобождение:

«Люди разные. Кто-то поддерживает, кто-то боится, кто-то молчит. Для меня это неважно. Как говорил апостол Павел, если бы я хотел угодить людям, я б никогда не угодил Богу».

Но священник жалеет, что никто из иерархов РПЦ не выступил в поддержку Олега Сенцова.