Как поймать электорат

До единого дня голосования, когда Москва будет выбирать мэра, а регионы — губернаторов и своих депутатов, остается неделя. Как в столице, так и в других городах о выборах не дают забыть красочные билборды на улицах, афиши концертов и устрашающие гомофобные видео в интернете. Эксперты зафиксировали, что ни в одном регионе власти не допустили до участия в выборах реальных оппозиционных кандидатов. Даже глава ЦИК Элла Памфилова за неделю до дня голосования заметила, что муниципальный фильтр в этот раз «отсек политическую конкуренцию» и призвала задуматься о реформе избирательного законодательства. Как бы то ни было, заявление было сделано поздновато. Сейчас на выборы придется идти с теми кандидатами, что уже есть, и с помощью достойной явки суметь поддержать их легитимность. Корреспондент «Новой» изучила, что придумывают власти, чтобы загнать избирателей на участки.

Мосгоризбирком отчитался о затратах, заложенных под выборы мэра: сумма составила более 570 миллионов рублей. Из них 100 миллионов были потрачены на украшение избирательных участков. Кстати, на президентских выборах Москва потратила на праздничную мишуру в виде пышных застолий и фигур из воздушных шаров вдвое меньше.

Из новшеств: на подъездах домов уже расклеили приглашения 9 сентября дегустировать мед, жарить шашлыки, пробовать колбасу, а детям рисовать аквагрим и есть сахарную вату на свежем воздухе. Также предлагается насладиться световым шоу — прямо у входа на избирательный участок, причем к выборам этот праздник якобы отношения не имеет. Управа каждого района решила его организовать как продолжение Дня города, а Мосгоризбирком оказался не против. Проведение «шашлычной трапезы», согласно сайту госзакупок, обойдется в миллион рублей каждому району.

Логика властей, видимо, такова: заглянув на шашлык, почему бы не зайти заодно проголосовать?

Молодым людям, которые первый раз в своей жизни придут выбирать мэра, подарят билет на концерт в «Олимпийский». Московские власти обещают, что билетов хватит всей молодежи, потому что концертов на всякий случай запланировали сразу три. Планируется, что там выступят певица Полина Гагарина, группа «Градусы», рэпер Мот и другие. Интересным совпадением может оказаться, что практически каждый из списка выступающих в своем инстаграме написал восхваляющий Москву пост с хэштегом #СпасибоСобянинуЗаЭто. Например,

доверенное лицо Собянина Полина Гагарина написала: «Я влюбляюсь в Москву с каждым годом все больше. <…> Мэру огромный респект».

Такие публикации в преддверии выборов уже не вызывают удивления, ведь в период президентской кампании в инстаграме российских звезд можно было найти все те же благодарности властям. Похоже, что пользователи устают от однотипных признаний, на этот раз они решили иронично спародировать селебрити. Например, следующими записями:

«Выражаю огромную признательность Сергею Собянину за отсутствие похмелья»,

«Я самая красивая в интернете. Спасибо Сергею Собянину за это!»

или «Спасибо мэру столицы, Сергею Семеновичу Собянину, за то, что он стабилизировал мое артериальное давление на уровне 125/84. При предыдущем градоначальнике это было невозможно!».

Москвичам, которые, возможно, хотели бы спрятаться от выборов на дачах, сделать этого не удастся. Мало того, что работу участков в Москве специально продлили до 10 часов вечера, так и в поселках поставили более 200 мини-участков для голосования. Волонтеры на улицах тем временам начали раздавать наклейки с символикой выборов, специально предназначенные для банок для консервации продуктов, которые дачники вырастили на своих участках.

В регионах ситуация с агрессивной рекламой дня голосования развивается в русле стандартов, заданных в Москве. Все еще помнят, как перед президентскими выборами в Сети появилось видео с известными актерами про «гея на передержке», который поселится у вас дома, если не пойти проголосовать. Самарская область решила не отставать — там вышло гомофобное видео о том, что сами на выборы не ходят и других призывают не ходить только геи. На днях появился ролик про выборы губернатора Московской области. Если не пойти голосовать, как утверждают авторы видео, — в лучшем случае жителей региона ждут 45-летние очереди в детский сад. Актер Павел Деревянко, сыгравший в видео главную роль, сказал, что ему были нужны деньги, «так бы не согласился». Деревянко заметил, что авторы ролика могли бы заплатить ему и побольше.

Если не натыкаться на агитацию в интернете, ее можно найти на улицах под видом социальной рекламы. Политолог Александр Кынев опубликовал фото предвыборного Красноярска. По всему городу расставлены рекламные щиты с надписями: «Наш аэропорт: 2,3 миллиона пассажиров за год», «Наше будущее: более 15 тысяч выпускников вузов в год». Казалось бы, городская социальная реклама. Но дальше можно обнаружить слишком похожие рекламные щиты в тех же цветах и с тем же шрифтом «Наш выбор УСС 2018». Александр Усс — кандидат в губернаторы в Красноярске от «Единой России». Кынев называет это «возвращением худших практик массовой фактической агитации 2000-х за бюджетный счет по всей стране».

— Совпадения и в цвете, и в шрифте, и в синтаксических конструкциях — это называется «косвенной агитацией», самым спорным моментом, — объясняет Виталий Аверин, координатор региональной сети движения «Голос». — Ведется информирование о деятельности органов власти. Такая кампания оплачивается средствами города, не с избирательного счета кандидата. Но точно такой же контент в то же время может издаваться по всем правилам штабом кандидата. Подать жалобу на нарушение всегда можно, но санкций не будет, потому что скажут «власть решила проинформировать жителей о своих достижениях, никто же не виноват, что информирование совпало с предвыборными неделями».

Еще один вид визуальной агитации за явку — через искусство. Пользователи соцсетей выкладывают фото плакатов на дверях сетевых магазинов: картина Марка Шагала «Над городом», где молодой человек якобы кричит: «Летим на выборы!», а девушка отвечает: «Но я хотела слетать в Таиланд».

Фото: The Village

— То, что происходит сейчас, — это беспрецедентно по бюджетным затратам и масштабам, — считает Аверин. — Все это навязчиво и часто отталкивающе. Интересно будет посмотреть, сделают ли такую же кампанию за явку на выборах в Мосгордуму? На муниципальных выборах Памфилова фактически объявила выговор властям за отсутствие информации, и вы помните, чем в итоге все закончилось (кандидаты от оппозиции получили в Москве более 200 мандатов. — Ред.).

Учитывая отсутствие конкурентов для заранее определенных фаворитов, властям приходится максимально изощряться, чтобы убедить прийти на выборы даже свой электорат.

Элла Памфилова была вынуждена признать, что в этот раз власти как-то перестарались с разрушением политической конкуренции.

Тем не менее что касается Москвы: Мосгоризбирком ожидает явку выше, чем в 2013 году. Тогда она составила более 30 процентов, а конкурентом Сергея Собянина был Алексей Навальный. Теперь главной мотивацией для голосования называют шашлыки на открытом воздухе.