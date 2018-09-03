«Владимир Путин тоже хочет этого, но не говорит»

С инициативой присвоить имя вождя улице Мира выступила городская общественная организация «И. В. Сталин». Она добивалась этого с 2014 года. После первого их обращения в городскую администрацию в Каспийске уже появилась улица Сталина. Однако инициаторы остались недовольны тем, что его именем назвали 180-метровую дорогу, на которой всего два дома. На нынешних слушаниях председатель общественной организации Иса Азиев настаивал на том, что они добиваются не «переименования» улицы Мира, а «восстановления исторической справедливости», так как якобы эта улица раньше уже называлась именем Сталина. Представитель администрации города спросил, есть ли у активистов этому документальное подтверждение, так как мэрия таковым не располагает. Изиев ответил, что есть фотография дома с табличкой, на которой указано название улицы.

Представители общественной организации «И. В. Сталин» поддержали свою инициативу результатами опроса, проведенного в Интернете: 61 % — за, 32 % — против переименования.

Азиев рассказал, что собрано 2285 подписей за переименование, из которых 85 принадлежат жильцам улицы Мира: «Могли бы и больше, но там больше людей не живет».

«Нас поддержали своими подписями самые почетные и самые авторитетные граждане нашего города. Это участники Великой Отечественной войны, Совет ветеранов, Совет старейшин, Совет депутатов, Союз чернобыльцев, Совет МВД. Мы не с бухты-барахты пришли в администрацию, а с хорошей, мощной поддержкой лучших людей!» — настаивал председатель (справедливости ради стоит отметить, что на слушания собрались тоже в основном пожилые люди).

«За 62 года про Сталина нагромоздили такую кучу всяких небылиц. Для справки хочу сказать:

что бы ни говорили насчет Сталина, репрессии там… пятое-десятое, именно в сталинский период правления Советский Союз имел наибольший прирост населения во всей Европе!» — продолжал Азиев.

«Мы за Сталина!» — послышалось одобрение из зала.

Фото: Барият Идрисова — специально для «Новой»

Выступающие неоднократно высказывали благодарность вождю за закладку завода «Дагдизель», который дал начало городу: «Болото было бы здесь, если бы не Сталин».

Преподаватель военной кафедры пединститута Муса Абакаров выразил мнение, что Владимир Путин тоже хочет этого, но не говорит. «Наш президент Владимир Владимирович, он молчит. Он не может говорить: «Давайте поднимем патриотизм российского народа именем Сталина. Ему нельзя так сказать, потому что весь мир ополчится против него. Он своим поведением дает намек нам: “Давайте, ребята, давайте! Поднимите патриотические чувства, переименуйте!”

Это скрытая идея президента. Это большой толчок, это вдохновение! А то, что там… убивали, не убивали, кого убивали — это спорный вопрос, этот вопрос не будем обсуждать.

Тем более большинство людей за то, чтобы переименовать. Насчет того, что будут сложности с переименованием, паспорта менять… А что? Сталину было легко пять лет сражаться с фашизмом? Или народу нашему легко было сражаться? Я желаю мудрости, чтобы принять справедливое решение». Аплодисменты.

Один из участников слушаний признался, что, будучи патриотом Советского Союза, назвал сына Иосифом. «Красавчик», — донеслось из зала.

«У Петра во время его царствования треть населения не стало. Были мощнейшие репрессии, но его именем улицы названы, и все нормально, — возмущался другой выступающий Омари Гасанов. — Ельцин Верховный Совет расстрелял! Его именем музей сделали. Понимаете? Это не справедливо никак!» Аплодисменты.

«Есть тут оппоненты, которые против?» — поинтересовался мнением собравшихся Буньямин Ибрагимов, ветеран труда, бывший работник завода «Дагдизель». Поднялась рука молодого человека, но Ибрагимов уже начал экскурс в историю царской России. Он рассказал, что брат прадеда служил в российской армии, но, несмотря на многочисленные награды и высокие назначения, в 1920 году по ложному доносу его арестовали и расстреляли, «но тогда была такая атмосфера». «Свои же люди донесли, свои же люди написали. Это не Сталин репрессировал, а местные люди. Сталин не мог охватить весь Советский Союз и репрессировать. Ситуация была такая. Классовая борьба. Так что я считаю, что переименовать улицу нужно. Это настоятельное желание наших горожан. Зачем столько времени тянуть?» — заявил ветеран.

Когда слово все же досталось Шамилю Расулову, молодому человеку, который хотел высказаться против, в зале поднялся шум. «Ты против чего?» — агрессивно спросил у него очень пылкий участник слушаний.

— Молодой, не знает истории, — снисходительно оправдал парня один из пенсионеров.

— Я пришел высказать свое мнение и мнение нашего подъезда! Надо будет ходить, менять документы. Вместо того чтобы заниматься своими делами, мы должны ходить и переименовываться, — ответил молодой человек. Его поддержал и сосед.

— Детский лепет, — прокомментировали в зале слова парня.

— Вы на какой улице родились? — продолжал допрос пылкий гражданин.

— На Мира, 14.

— Хорошо. Вы откуда знаете мнение людей? Садись! Людей надо спрашивать!

Наш президент стремится к тому… Идет по стопам Сталина! Он укрепляет обороноспособность страны. А вы в руках автомат держали? В армии служили вы? А? Я к тебе обращаюсь!

Сталин был личностью, этой личностью мы должны гордиться!.. Не бывает без отрицательных сторон, но не хотелось бы, чтобы ложка дегтя испортила бочку меда.

Кто-то попытался защитить Расулова: «Человек высказал свое мнение». «Он о паспорте думает, а не об истории государства», — заметили в зале.

Председатель «И. В. Сталина» Азиев снова взял слово и напомнил, что на Кавказе глобальные вопросы решались старейшинами, аксакалами, а не молодежью: «И здесь надо прислушаться к мнению аксакалов, людей старых».

Фото: Барият Идрисова — специально для «Новой»

После часового обсуждения главный архитектор Каспийска Ахмед Махов предложил проголосовать. 28 участников проголосовали за переименование, 2 — против, воздержавшихся не было. Теперь предстоит дождаться решения главы города — за ним последнее слово.

Барият Идрисова, для «Новой»