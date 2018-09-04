Моряков бросают за борт

Судно «Новая земля» арестовано у берегов Дании — сюжет об этом вышел в топ новостей. В ближайшее время, после вмешательства российского консула, его якобы обещают отпустить, направив в порт приписки — Мурманск. А вот с другими судами ММП, информация о которых не просачивается в новостные агентства, все сложнее. Моряки находятся на арестованных бортах по нескольку месяцев, на некоторых отсутствуют вода и продукты питания. Комментариев ни работодатель, ни контролирующие структуры не дают — корреспондент «Новой» убедился в этом, пытаясь дозвониться по десяткам номеров. Ни одной государственной или негосударственной структуры, кроме разве что трудинспекции,

не нашлось, что ответить в ситуации, когда десятки российских граждан брошены на произвол судьбы и на милость местного населения в разных уголках мира.

«Поморье», «Северная земля», «Виктор Ткачев», «Петр Великий», «Кузьма Минин», «Всеволод Белецкий», «Заполярье», «Иван Лопатин», «Новая земля» — таков полный список судов Мурманского морского пароходства, которые сейчас под арестом. Список стран впечатляет: США, Бельгия, Китай, Индия, Дания, Испания, Литва, испанская колония Сеута.

Из письма родственников членов экипажа балкера «Всеволод Белецкий» «Теплоход Всеволод Белецкий» с 23 ноября стоит арестованный в порту Халдия (Индия). Продовольствие на борту неоднократно заканчивалось, экипажу приходилось по две недели питаться одними макаронами и рисом. Продукты, закупаемые компанией, самые дешевые, низкого качества, несколько человек уже обращались в береговые медучреждения с желудочно-кишечными проблемами. Неоднократно судно находилось в аварийной ситуации из-за полного отсутствия топлива, спать приходилось на палубе при температуре +35, мыться под дождем. На судне отсутствует питьевая вода. Выхода в город у экипажа нет, так как местная таможня не дает разрешения в связи с арестом судна. У многих закончились средства личной гигиены. У компании один ответ — нет денег. Люди просто брошены на произвол судьбы!»

Сейчас на борту балкера, который только год назад торжественно принимали в состав мурманского пароходства, 15 моряков. Задолженность перед портовыми властями — около миллиона долларов. Есть еще два иска от поставщиков. Но арестовано судно из-за другого судебного спора — судовладельца и фрахтователя.

Балкер «Всеволод Белецкий». Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Балкер «Петр Великий» стоит в Китае с февраля. На борту 18 человек. Арестован в мае за долги перед судоремонтным заводом. Рассказывает третий механик Николай Тылычко:

«Судно в Шанхайгуане. Это там, где начинается китайская стена. Стоит в судоремонтном заводе. Встало в ремонт примерно в феврале, он должен был закончиться в мае. Но под конец ремонта <китайцы> поняли, что оплаты не будет, собрали инструмент и ушли. Дали срок до 23 июля. Думали, что что-то произойдет, но тишина. Судно арестовано за долг перед заводом за ремонт, услуги портовых служб, электричество и штраф за невыплату вовремя. Вода есть, электричество с берега, рацион неполный, который положен по договору, но не голодаем. Контора переводит небольшими суммами капитану, а он или заказывает, или отправляет часть экипажа в магазин. Но регулярно происходят перешвартовки, а это удовольствие не из дешевых. Такое чувство, что они догоняют долг до стоимости судна — чтоб забрать как металлолом. На судне 18 человек. 11 из них уже должны меняться. Контора по этому поводу молчит, и что дальше с судном будет — неизвестно. Зарплату платят с задержкой, кому-то выплатили за июль аванс и валюту, кому-то нет».

Сухогруз «Петр Великий». Korabli.eu

Задержки зарплаты начались на судах пароходства (некогда если не градообразующего, то «градоформирующего» мурманского предприятия) весной. Как рассказал «Новой» руководитель Гострудинспекции по Мурманской области Андрей Балмочных, на рассмотрении находится полсотни заявлений от работников ММП: касательно задержек зарплаты на 2–3 месяца и отпускных, нарушения режима труда и отдыха (моряки по месяцу и более не могут покинуть судно по истечении прописанных в контракте сроков рейса).

— Заявления стали поступать примерно 4 месяца назад, — говорит Андрей Валентинович. — Подают их сами работники, а также их жены, матери — если сам человек находится в море. Проведено уже порядка 30 проверок, пароходство привлечено к административной ответственности, выписаны штрафы суммарно на 400 тысяч рублей. Это все на юрлицо, насколько мне известно, персонально руководителем занимается транспортная прокуратура. Нарушения серьезные. Выдаем предписания, часть исполняется, по части предприятие направило нам ходатайства с просьбой немного отсрочить исполнение. Говорят, что в середине сентября у них будет кредит, тогда смогут расплатиться.

Андрей Балмочных — единственный из чиновников разного уровня, кто согласился прокомментировать ситуацию на судах ММП. В транспортной прокуратуре (как мурманской, так и по Северо-Западу) просто не брали трубку; в Минтрансе Мурманской области также молчали телефоны; в МИДе посоветовали обращаться в посольства тех государств, где находятся суда; в пароходстве телефоны пресс-службы молчат, а в приемной, посетовав, что по телефону не могут убедиться, точно ли им звонят из газеты, потребовали официальный запрос, на который ответят «в законные сроки». Перевожу — это минимум через неделю. Обратились мы и в Российский профсоюз моряков. Однако руководитель его арктической региональной организации Петр Клиндухов заявил «Новой» следующее: «Что вы хотите услышать? Вам за комментариями нужно обратиться в ММП. Вот вы можете дать денег людям, чтоб они приехали? У пароходства финансовые затруднения. Я никаких комментариев давать не буду».

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Не исключено, что трудинспекция оказалась единственной, способной прокомментировать ситуацию потому, что она что-то делает для ее урегулирования — в рамках полномочий. Родственники членов экипажей арестованных судов обращались уже в МИД, посольства России, транспортную инспекцию, прокуратуру, профсоюз, к президенту. Воз и ныне там.

Экипаж балкера «Виктор Ткачев» находится в Африке, у побережья Кот-д'Ивуара. Готовили на открытом огне на палубе, так как были без электричества и топлива.

По последним данным, 1 сентября балкер заправили и якобы даже разрешили выход в море, но он по-прежнему остается в Африке — в режиме жесткой экономии топлива.

«Поморье» с мая стоит на рейде в Новом Орлеане. На судне 19 человек. Контракты у всех давно закончились. ММП никаких действий, по словам родственников, не предпринимает. На судно якобы не могут поставить новые якоря взамен оторванных штормом, впрочем, версия вызывает большие сомнения. Судно, по нашим данным, также под арестом. Ни у кого нет виз, чтобы сойти на берег.

«Северная земля» под арестом в Испании. На судне по указанию судовладельца введен режим усиленной экономии топлива.

Балкер «Северная земля». Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Балкер «Новая земля» арестован в Дании у мыса Скаген. На борту 19 россиян. По данным «Новой газеты», судно находилось в этом районе около месяца и задолжало портовым властям. Срок контракта экипажа истек 15 июля. 30 августа местная полиция сообщила, что балкер арестован за долги перед бункеровщиками.

Елизавета, дочь судового токаря Афанасия Шейкина, говорит, что экипаж испытывал перебои с питанием: одно время кормились рыбой, которую сами вылавливали за бортом.

Молоко и овощи закончились, как и средства личной гигиены, была проблема с питьевой водой, из-за чего пришлось закрыть постирочные. На все вопросы моряков в службе кадров отвечали: ждем бункеровки. Правда, в консульстве РФ в Дании родственникам моряков сообщили, что, со слов представителей компании, у пароходства нет «ни копейки». Однако после консульского вмешательства судно обеспечили водой и провиантом до 5 сентября, на днях обещают отправить в Мурманск.

Финансовое положение ММП вызывает, мягко говоря, вопросы. Весной пароходство пыталось привлечь крупный (почти на 6 миллиардов рублей) кредит Сбербанка. Под залог предлагалось все имущество компании, включая все упомянутые суда. Неизвестно, об этом ли кредите ведется речь в переговорах с трудовой инспекцией. При этом на днях пароходство разослало коммерческое предложение о продаже принадлежащей ему недвижимости в Петербурге и Мурманске, вплоть до здания исторического значения, где находится уникальный по наполнению Музей истории пароходства.

При этом интерес к активам ММП, способному круглогодично перевозить грузы по Севморпути, проявляют самые разные компании. Стоит вспомнить недавнюю судебную тяжбу ММП с «Арктической горной компанией», связанной с ООО «Арктик Логистик», в числе учредителей которого некая Ксения Сергеевна Шойгу — полная тезка дочери министра обороны. Компания подала иск, грозящий банкротством пароходству, однако проиграла. Как чуть позже — и ООО «Газпромнефть Марин Бункер», которой ММП задолжало 34 миллиона, но отбилось от иска о банкротстве. В случае если оно все же состоится (в рамках очередного иска), выгодоприобретатель получит возможность за бесценок приобрести 13 судов и перспективу контроля над перевозками по Севморпути, который становится стратегической транспортной веткой на Крайнем Севере.