От тюрьмы и от сумы не избирайся

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Выражение «депутатский срок» приобретает новый смысл. На региональные выборы 9 сентября идет значительное количество кандидатов с судимостями: РБК посчитал, что их 2,2% от общего числа — это каждый 50-й кандидат. Вооружившись системой ГАС «Выборы», издание выяснило, что около 1200 человек из списка претендентов на кресла депутатов имеют одну или несколько судимостей.

При этом диапазон преступлений прекрасен в своем разнообразии: от фальсификации избирательных документов и кражи одежды до захвата заложников.

Больше всего кандидатов с увлекательными биографиями среди самовыдвиженцев, хотя в абсолютных числах — речь идет приблизительно о 400 людях — они конкурируют с «Единой Россией». При этом партия власти — не главная пристань для людей с уголовным прошлым: кандидаты с судимостями чаще других объединений выбирают КПРФ. Представители коммунистов уже заявили, что «мало ли что там было, когда людям было по 17 лет». И добавляют, что если судимость была по очень уж тяжелой статье, то партия снимает кандидата.

Тут логично было бы кивнуть на 90-е годы, которые сейчас являются универсальным оправданием: именно тогда, как гласит современная историография, «полстраны сидело». Сейчас же, пройдя через курс патриотического вставания с колен, люди осознали ошибки молодости и теперь хотят служить своей стране, хотят ее менять — вот и идут в депутаты. Однако тезис «на выборы идут сплошные уголовники» играет на пользу самой власти, считает политолог Аббас Галлямов.

«Делать выводов о наличии некоего тренда в этой связи не стоит, — говорит он «Новой». — Думаю, что разговоры о «криминале, рвущемся во власть», больше всего выгодны сейчас именно властям. Они бьют по доверию к институту выборов, а ведь именно выборы — единственный легитимный механизм смены власти. Если мнение о том, что выборы есть, в первую очередь, способ проникновения уголовников во власть, станет широко распространенным, то власти смогут и дальше закручивать в этой сфере гайки, а общественность будет все это одобрять».

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Да, по сравнению с предыдущей кампанией количество кандидатов с судимостью увеличилось (на 0,3%), но этот рост точно нельзя назвать «существенным», уверен Галлямов. Да и вообще, добавляет политолог Дмитрий Орешкин, в те же 90-е годы во власть приходили «откровенные «братки», так что нынешняя цифра судимых кандидатов — это скорее норма.

«Другое дело, что у нас норма далека от европейских стандартов, — уточняет он. — Это в США долго и тщательно проверяют даже то, соврал ли кандидат когда-либо под присягой или нет. У нас же обман в порядке вещей».

Российская система оценки кандидатов варьируется на принципах «от тюрьмы и от сумы» и «все мы не без греха». Это особенно заметно в некоторых регионах Сибири: там количество тех, кто сидел и теперь избирается, исторически сопоставимо с теми, кто сидел и теперь избирает. Да и в целом по стране людей, так или иначе попавших под суд, не так уж мало. На начало 2018 года, по данным ФСИН, в России было чуть больше 600 тысяч заключенных (около 1% от работоспособного населения, и это вполне коррелирует с 2,2% кандидатов с судимостями). Учитывая низкую степень доверия к российским судам, у некоторой части избирателей кандидаты с уголовным прошлым могут вызывать нечто вроде сочувствия.

Другое дело, что некоторые статьи УК в биографии конкурента должны стать поводом для более пристального внимания со стороны конкурентов, говорит Дмитрий Орешкин. Речь о подделке избирательных документов или воспрепятствовании осуществлению избирательных прав: таких РБК насчитал пять кандидатов. Троих избирком отсеял, еще один снялся после регистрации сам. Сейчас статус зарегистрированного кандидата имеет Ирина Шашева, идущая на выборы в Совет депутатов Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия.

В целом, уголовное прошлое кандидата — это не повод автоматически выбраковывать его, но повод задуматься над последствиями выборов. К тому же, никто не гарантирует, что выбранный кандидат без уголовного прошлого не добавит себе правонарушение в настоящем — и за него привлечь народного избранника будет куда сложнее. Пример спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева, который за ДТП с двумя погибшими людьми (один из них — отец четверых детей) даже не был лишен прав, не говоря уже об уголовной ответственности, это только подтверждает.