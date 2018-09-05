Вооружены и пугающе самостоятельны

31 августа в Женеве закончила работу очередная сессия группы экспертов ООН по проблематике смертоносных автономных систем (САС) вооружений. Журналистам нравится называть такие системы роботами-убийцами. Специалисты из 70 стран предложили 10 принципов для будущего регулирования сферы разработки и применения САС международными законами.

Важнейшее положение опубликованного в воскресенье итогового документа — действие международного гуманитарного права должно распространятся на САС как на обычное оружие, а ответственными за их применение всегда остаются конкретные люди, невзирая на расширяющиеся возможности искусственного интеллекта, управляющего САС. В будущем предстоит определить ситуации, при которых применение САС недопустимо. Судя по деталям документа ООН, эксперты ожидают появления первых полностью автономных вооружений с искусственным интеллектом (ИИ) буквально в ближайшие годы.

За мораторий на разработку САС выступают 26 стран во главе с одной из ведущих военных держав — Китаем, а также огромное количество общественных организаций, ученых и бизнесменов, занятых в сфере искусственного интеллекта. Против моратория тоже немало государств, среди них США, Россия, Израиль и Великобритания. Каждое из них руководствуется собственными, специфическими мотивами. Но все они находятся на переднем крае НИОКР военных автономных систем.

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Россия, обладающая огромным пустынным океанским побережьем (в том числе вдоль перспективного Северного морского пути ) и сухопутной азиатской границей, заинтересована в автономных вооружениях, исполняющих функцию многовекторной охраны. Кроме того, наша армия, что бы ни утверждали СМИ и блогеры, предназначена для решения довольно ограниченных задач. И ее скромные (в сравнении с крупнейшими странами НАТО) возможности заставляют военных учитывать уроки истории.

В январе 1945 года подлодка С-13 Александра Маринеско потопила лайнер «Вильгельм Густлов» и около 500 самых высококвалифицированных подводников и преподавателей рейха вместе с ним. Учитывая сроки подготовки, это была невосполнимая утрата, в Киле до конца войны стояло множество готовых подлодок без экипажей. И сегодня дороговизна, а также длительные сроки подготовки летчиков и моряков (и их денежного содержания) обращают взоры российских военных в сторону САС.

Что касается Израиля, то главная ценность для его командиров — сами военные, граждане Израиля. Противники их исповедуют прямо противоположную концепцию, людей не жалеют и готовы посылать на смерть любое количество федаинов и солдат, разницу между которыми последние годы разглядеть все труднее. Поэтому все усилия штабов ЦАХАЛ и правила войны по его границам направлены на выполнение боевой задачи при минимально возможных потерях. И абсолютно правильному решению Израиля перенести на САС значительную часть неизбежного военного риска в сражениях, которые никогда не прекратятся, можно, на мой взгляд, только аплодировать.

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Пентагон же руководствуется собственной традицией, основанной на безграничной вере в прогресс. Вся история развития военной мысли США есть ряд последовательных попыток исключить из войны самую важную и самую ненадежную ее часть — человека, склонного в последний момент разрушить самые блестящие планы. Постоянная ставка на техническое превосходство, огромные ассигнования на военные НИОКР отражают эту характерную черту американской цивилизации.

И даже разгромный результат войны со слаборазвитым Вьетнамом многие военные мемуары склонны объяснять несовершенством техники. Для США и Великобритании разработка САС без участия человека — логичный шаг, отвечающий всему их историческому опыту. В том числе и трагическому.

3 июля 1988 года командир ракетного крейсера Vincennes Уильям Роджерс перепутал огромный иранский гражданский лайнер А300 с истребителем F-14 и сбил его зенитной ракетой. Погибло 290 человек, в том числе 65 детей. Однако перед командой на пуск система распознавания целей и управления «Иджис» успела выдать командиру уникальный код гражданского лайнера. Это то же самое, что номера на вашем автомобиле. Роджерс это сообщение проигнорировал. Выступая сегодня против моратория на создание САС, США в том числе поясняют, что в таких обстоятельствах военный ИИ запретил бы пуск ракеты.

«Решение об атаке человека не должно быть передано роботу» — этот тезис исчерпывающе описывает позицию противников развития военного ИИ, среди которых и Илон Маск. Однако не все так просто. Со своим призывом они несколько опоздали, лет примерно на пятьдесят.

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Впервые разработчики были вынуждены доверить выбор места, времени атаки и цели автоматическим боевым системам, вооруженным особо мощными боеприпасами (в т. ч. ядерными), еще в 60-е годы. Просто появились такие средства доставки, которые не мог контролировать живой оператор. Огромные расстояния исключали возможность надежного управления, а скорость прохождения сигналов нашей нервной системы не позволяла точно реагировать на изменение ситуации при сверхзвуковых скоростях оружия.

В бортовые системы автоматического управления советских противокорабельных ракет «Гранит», «Вулкан» и позднее «Оникс» были заложены электронные профили кораблей НАТО. В полете уже ракета сама отличала военную цель от гражданской, определяла тип ордера, выбирала приоритетную цель и даже распределяла цели в группе ракет. Аналогичные системы создали в США и Европе. Современные же ракеты имеют гораздо больше самостоятельности во время сражения.

Примерно в это же время в СССР началось проектирование продвинутых минно-торпедных систем, аналога которым НАТО до сих пор не создала. Уже в 70-е они позволяли годами лежащему на дне оружию распознавать по характеристикам физических полей гражданские и военные суда, отличать своих от чужих, определять тоннаж, курс, скорость, тип корабельной силовой установки и абсолютно самостоятельно решать — пропустить ли противника или догнать и уничтожить. Причем сигнал активации эти автономные устройства, предположительно обложившие с конца 70-х важнейшие морские базы и порты НАТО, а также торговые маршруты, тоже получают с огромных дистанций. Как и команду на самоподрыв, впрочем.

Системы спецминирования в Афганистане советские войска начали устанавливать вдоль пакистанской границы на караванных тропах, по которым моджахеды ввозили оружие. Разбросанные на сотни метров датчики по колебаниям почвы и звукам отличали ослов от людей, груженых животных от пасущихся, стадо от каравана, коз от ослов и лошадей. Определив геометрический центр каравана, система выстреливала над ним на высоту 20 метров шрапнельный заряд. Что и говорить, такое оружие могло появиться только в стране, десятилетиями озабоченной контролем сверхпротяженных безлюдных границ.

Важно, что все эти элементы автоматизации «решения на поражение», как любят выражаться военные, развивались постепенно, усложнялись с каждым поколением. Поэтому невозможно точно указать время, когда судьбу боя, операции и целого сражения стало возможно решить без основополагающего участия человека. Произошло это примерно в 70-е годы.

Многие образцы современных вооружений сразу разрабатываются как управляемые оператором, так и в варианте полного автомата. Например, беспилотный вариант истребителя пятого поколения F-35 компания «Локхид» конструирует с 2006 года. Следующий после Су-57 истребитель России тоже собираются делать беспилотным. И облеченный всеми полномочиями на ведение боевых действий искусственный интеллект в бортовом компьютере этих самолетов — обязательный элемент. Предполагается, что без вмешательства оператора он будет взаимодействовать с ракетами, спутниками и соседними самолетами.

Фото: EPA

Особое внимание эксперты ООН в Женеве обратили на опасность САС, попавших в руки террористов. Уже сегодня, в кустарных условиях, им удается создавать оружие, имеющее потенциал полного автомата. Профессионально занимающийся вопросами развития автоматических систем член-корреспондент Российской Академии космонавтики Андрей Ионин комментирует эту часть проблемы САС следующим образом:

— Регулировать ту или иную технологическую сферу нас вынуждают обстоятельства. Процесс выработки таких регулятивных ограничений сложный и небыстрый даже в рамках одной страны. В международной сфере это еще сложнее. Можно вспомнить, что Россия предлагает ограничить размещение оружия в космосе, но США возражают и это длится долгими годами.

Когда несколько самодельных дронов атаковали базу РФ в Хмеймиме (Сирия — В.Ш.), стало понятно, что такие же атаки могут обрушиться на правительственные и военные объекты любого члена НАТО, Японии или Китая. То есть пора регулировать каким-то образом эту сферу. Покушение же на Мадуро, где маленький автоматический дрон донес до главы государства килограмм взрывчатки, поставил точку в этой дискуссии.

В следующий раз целью может быть не политик, а плотная толпа, например во время моления, концерта или демонстрации: достаточно взорвать над ней тот же килограмм, начиненный гвоздями. А целью будет центр пятна инфракрасного излучения. Понятно, что давно уже доказавшие свою незаменимость во многих областях дроны не запрещать надо, а регулировать их использование. И правила писать по уму, с учетом интересов экономики и общества. В США, например, к этому уже приступили.

Регулирование использования небольших автоматических летательных аппаратов — лишь небольшая часть проблемы. Человечество стоит на пороге появления полностью автономных грузовиков и легковых машин, поездов и гражданских воздушных судов. Все они будут управляться искусственным интеллектом.

Довольно быстро настанет время, когда использование ИИ станет массовым. Он будет доступен и для слаборазвитых стран в том числе. Создать же какой-то особый, сугубо гражданский ИИ, который нельзя использовать в военных системах, по всей видимости, невозможно. И Тель-Авив не станет ждать, когда палестинские умельцы вынут бортовой компьютер из круглосуточного автономного зерноуборочного комбайна (у нас его прототип ускоренно создается при участии «Ростсельмаша»), модифицируют с помощью Ирана программу и вставят его в бронетранспортер. Израиль должен знать все про этот ИИ до его создания. Сегодня это выглядит как эпизод черной комедии. Но мое поколение читало о таких системах в книгах Станислава Лема, Шекли и Азимова, но без сомнения увидит их в железе. Поэтому, ограничить разработку устрашающих общество «роботов-убийц» может лишь добрая воля развитых государств при условии их полного доверия друг другу. В настоящий момент и в обозримом будущем такого доверия ожидать не приходится.