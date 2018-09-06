Омичи теряют страх

В Омске 5 сентября прошел автопробег под названием «За Конституцию и Честную власть». Шестнадцать Газелей стартовали с правого берега Иртыша (санаторий «Рассвет»), проехали по центральным улицам, свернули на левый берег под придирчивым взглядом сотрудников ДПС, время от времени отцепляющих от колонны «провинившиеся» автобусы (три были остановлены без составления протокола, продолжив движение по одиночке, а один с довольно «крамольной» надписью на борту , где врио омского губернатора был назван «крышей коррупционеров», сошел с дистанции, попытавшись объехать вставший поперек дороги КАМАЗ).

Организатор мероприятия — профсоюз перевозчиков «Ямщик» решил ударить автопробегом по главным омским и всероссийским бедам – коррупции, отъему пенсий, выборам без выбора. «Мы хотим, чтобы наши лозунги увидели люди , которые не ходят на митинги, – сказал «Новой лидер «Ямщика» и по совместительству председатель комитета по правам человека Валентин Кузнецов. – Ведь в миллионном Омске участвуют в них тысяч 10, не больше. Надо, чтоб все омичи задумались о том, как мы живем».

Валентин Кузнецов.

По наблюдениям автора этой заметки, акция если и не достигла пока поставленной цели – в смысле не охватила еще все местное население, так как на улицах оказалась в эти два часа лишь какая-то его часть, но, безусловно, «выстрелила» в заданном направлении. Мы с журналистской Ликой Кедринской сели в авто, которое вел Вадим Остапов, более известный как Омский Мимино («Новая» рассказывала о том, как его преследуют власти вместе с перевозочной мафией за то, что возит людей бесплатно). Он обклеил его, пожалуй, самыми рисковыми фразами, в частности, «Путин, сойди с галеры и своих воров прихвати», а на буфере, сзади поместил чистую провокацию: «Если ты против Путина, просигналь».

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По ходу акции таких сигналов мы услышали штук 15. Омские автолюбители – лихие ребята: согласно правилам дорожного движения без причин, к нему относящихся, сигналить нельзя, и нарушали они это правило, прямо «под носом» у дорожного патруля. Некоторые опускали стекло и кричали «Мы с вами!».

«И нам тоже сигналы подавали» – рассказывают гражданские активистки из комитета по правам человека Любовь Бутакова и Нина Байгушкарова. Они в салоне Газели громко пели советские песни. Особенно пробивала пешеходов «Вставай, страна огромная»: «Люди вздрагивали, останавливались, кричали нам вслед слова благодарности и что поддерживают нас. Многие нашу Газель фотографировали, снимали на видео». А лозунги на ней были такие: «Выборы – лохотрон для избирателя», «ЕР — партия врагов народа», «Пенсия? Только в гробу».

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Мы с Ликой наблюдали всю дорогу, как реагируют прохожие на лозунги Омского Мимино. Некоторые – настороженно, а большинство – удивленно и просветленно: сначала глаза у них округлялись, потом они улыбались и тоже доставали смартфоны – начинали снимать. Не возмутился никто. Люди на остановках приветствовали нас поднятыми, сжатыми в кулаки руками.

В общем, социальный эксперимент удался: жители Омской области, кажется, совсем потеряли страх.

Правоохранители, однако, решили, что для такой акции одного протокола мало, но спохватились они поздновато: как рассказал «Новой» Валентин Кузнецов, вечером того же дня стали обзванивать участников автопробега с требованием немедленно прийти в отдел полиции «на беседу».

«Действия полицейских противоправные, – говорит Валентин Николаевич. – Во-первых, никто не вправе проводить с гражданами следственные мероприятия в такое позднее время – в 9-10 часов вечера, для этого существует рабочий день. Во-вторых, никаких вызовов по телефону в правоохранительные органы быть не может: вызывать людей можно только повесткой – с печатью, с указанием, по какому поводу гражданин вызывается, в качестве кого (потерпевшего , свидетеля или обвиняемого), если это – проверка, то по какой статье УК и т.д. Только после ее вручения лично ему под роспись можно чего-то требовать. Но большинство наших граждан этого , к сожалению, не знают, и полицейские пользуются их правовой неграмотностью. Несколько газелистов, которых я не успел предупредить, как на такие звонки реагировать, чего-то испугались, побежали в отделения полиции, остальным позвонил – сказал, чтобы и в голову эти звонки не брали».

Валентин Николаевич удивляется: какие могут беседы, о чем? «Гаишники на маршруте автопробега стояли через каждую сотню метров, все по их же словам записывалось на видео: если обнаружились какие-то нарушения, вызывайте человека повесткой. Но я уверен, что никаких нарушений нет: им просто нужно состряпать дело: главная их задача – развалить профсоюз «Ямщик».