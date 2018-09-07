Со шлюпки продукты и воду загружают в мешки, которые поднимают на борт балкера. Волонтеры испанского Красного Креста в четвертый раз привозят гуманитарную помощь морякам. Робинзоны поневоле стоят на якоре в двух километрах от берега Сеуты с 28 июля. Как и 8 других судов Мурманского морского пароходства, балкер «Заполярье» находится в бедственном положении и лишен всякой помощи судовладельца. Кроме продуктов и воды закончились медикаменты. Красный Крест только что доставил на борт препараты для страдающего диабетом моряка. Запас таблеток у матроса был с собой — ​ровно на длину рейса. Только рейс затянулся.

«Новая» рассказала о девяти судах ММП, брошенных на произвол судьбы в разных точках мира, от Дании до Индии. Собственник должен портовым службам — ​суда не выпускают в море. Экипажи — ​фактически заложники.

После нашей публикации СК на транспорте молниеносно, в тот же день, возбудил уголовное дело по факту невыплаты морякам зарплаты. Ее многие ждут по три месяца и дольше. Тогда же экипажу арестованного в Дании судна «Новая земля» пообещали скорейшее возвращение в Мурманск. В среду судно вышло из порта и взяло курс на шведский Гетеборг. Экипажу сообщили, что там будет загружен провиант и топливо, а затем «Новая земля» вернется родной порт.

Что до остальных 8 судов, их судьба по-прежнему туманна.

«Заполярье», ставшее для жителей Сеуты уже привычной деталью акватории, теперь еще и местная достопримечательность. О моряках снимает сюжеты испанское телевидение, а городские газетчики больше не страдают от отсутствия инфоповодов. Не интересуется судьбой россиян только генконсульство России в Барселоне. А также работодатель — ​Мурманское морское пароходство. Срок действия документов, необходимых для продолжения рейса, истек, включая документы Морского регистра. Даже если собственник заплатит за бункеровку и портовое обслуживание, в море балкер никто не выпустит. Положение безвыходное.

На борту «Заполярья» 23 тысячи тонн соляной смеси, которой обрабатывают дороги от наледи. Предназначалась она для Англии. Загрузились в Таррагоне, встали в Сеуте на бункеровку. Местные власти восприняли появление «Заполярья» как дежавю: в мае судно уже простояло здесь месяц в такой же ситуации.

Судну нужен ремонт. Днище в ракушках, механизмы сломаны.

— Боюсь якорь выбирать, потеряем, — ​говорит старший помощник капитана Сергей Филимонов. — ​А второй сами из … слепили, вообще нельзя трогать. Заявки на снабжение переписываем из года в год, но ничего не получаем.

Отношения к морякам у российских судовладельцев таково, что профессия давно перестала быть престижной. Оклад матроса 2300 рублей. Старпома — ​7100. В рейсе, конечно, к этому прибавляются переработки и суточные. В итоге у старпома со скрипом набегает до 70 тысяч. Если ходить под иностранным флагом, будешь получать до пятисот. Правда, пенсионный стаж не идет.

Есть еще один нюанс. Моряки с различных судов твердят в один голос: работодатель, манипулируя документами, заставляет их работать больше, чем указано в контрактах. В документе под названием «Индивидуальное соглашение по оплате труда при направлении на судно» указан срок контракта — ​4 месяца +1 (последний — ​время на смену экипажа и доставку домой). А в колдоговоре стоит уже 5 +1.

Экипажу «Заполярья» в ММП обещают скорую смену. Правда, что такое «скоро», неясно: когда родственники моряков с арестованной в Дании «Новой земли» дозванивались до пароходства, там их на голубом глазу уверяли: судно давно в Кольском заливе. К слову, в среду тому нашлось замечательное объяснение. ММП, отгородившееся от любых контактов с прессой, выпустило релиз, в котором сообщается, что дислокация судов является коммерческой тайной компании. Видимо, работа сервиса Marine Traffic, позволяющего установить местонахождение любого гражданского судна, для ММП все еще загадка… Также пароходство рекомендует журналистам быть сдержанней, «не нагнетать обстановку». При этом ММП в релизе вовсе не обещает привести «Новую землю» в родной порт. Напротив, сообщается, что судно «в ближайшее время будет выполнять работу в Арктике».

А моряки в приватных разговорах гадают, кому в итоге достанутся суда, если пароходство таки заложит их, чтобы получить кредит. Они почти не сомневаются: одна из причин нынешнего хаоса — ​перспективные планы на покупку судов за бесценок какой-нибудь малоизвестной компанией, рулят которой люди с очень известными фамилиями.