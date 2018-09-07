Обеспечено государством

Петр Саруханов / «Новая газета»

Великобритания назвала имена двух россиян, которые подозреваются в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По версии британского следствия, это могли быть Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали на видеокамеры, когда находились в Солсбери. Отследив их путь, британские власти отметили, что подозреваемые пересекли границу, используя подлинные российские паспорта.

Российские эксперты по вопросам госбезопасности, опрошенные нами, полагают, что подлинные паспорта могут быть «документами прикрытия», которые государство выдает сотрудникам спецслужб, правоохранительных органов или их агентам, работающим в условиях особого риска. Но вместе с тем отмечают, что в России сделать загранпаспорт могли и за взятку. И этот паспорт также был бы подлинным.

Фамилии и имена, которые указывают в документах прикрытия, не настоящие. В зависимости от серьезности операции, в которой участвует человек, снабженный такими документами, достоверность подставной личности может быть проработана в разной степени. Это может быть фамилия, за которой будут закреплены свидетельство о рождении, школьный аттестат, диплом об образовании и вообще все необходимые документы. Будет адрес регистрации, трудовая книжка и даже место работы. Все это обеспечит государство, чтобы в случае проверки ни у кого не возникло подозрений, что человека с такой фамилией в реальности никогда не существовало.

Экспертов удивляет, что россияне, которых подозревают в преступлении, не только попали на камеры, но судя по всему, не имели так называемой «легенды». У профессионалов обычно должны быть детально проработаны достоверные объяснения их действий, чтобы все выглядело естественно: чем обусловлена поездка в Солсбери, почему они оказались в районе дома Скрипалей. Не на экскурсию же они туда приехали. Маршрут перемещения тоже детально прорабатывается как раз для того, чтобы не засветиться и не привлечь ненужного внимания.

С другой стороны, подобный способ работы характерен для сотрудников Службы внешней разведки. Прямолинейными действиями как раз всегда отличалась военная разведка — ГРУ. Может быть, именно поэтому премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

Впрочем, российские эксперты говорят, что если допустить заинтересованность России в отравлении Скрипалей, государство могло и не задействовать спецслужбы напрямую. Зачем рисковать, если в стране есть люди и группы с серьезным опытом, которые не являются частью государства. И есть центры власти, которые могут устранить человека, не используя при этом государственную машину. Неформальным, так сказать, образом.

Даже если кто-то из ликвидаторов попадется, причастность государства всегда можно будет успешно отрицать. Вопрос-то решался неформально. Как ведутся гибридные войны руками людей, не состоящих в данный момент на военной службе. И как работают частные военные компании, которых формально в России не существует.