«Не нравится присоединение Крыма — сдохни»

Владимир Балух. Фото: Антон Наумлюк

Политзаключенный Владимир Балух, голодающий уже больше трех месяцев, страдает от боли в печени, мочекаменной болезни и воспаления уха, но не получает никакой медицинской помощи и содержится в обычной камере СИЗО.

Входящий в «список Сенцова» как политзаключенный, Владимир Балух объявил голодовку еще 19 марта. По словам его адвоката Ольги Динзе, за прошедшее время он потерял больше 35 килограммов. При этом если Олег Сенцов все время голодовки находится под наблюдением врачей и с июня каждый день принимает небольшое количество специальной медицинской смеси и уколы питательных веществ, Владимир Балух вообще не получает медицинской помощи и употребляет только небольшое количество овсяного киселя и сухарей, которые передает ему жена. Все время голодовки он содержался в обычных многоместных камерах СИЗО вместе с еще 10–20 людьми, и свиданий с родными он практически не получает.

Как известно от адвоката заключенного, посетившего его 5 сентября, у Владимира был приступ сильных болей в печени, началось воспаление уха, он продолжает терять вес.

«Печень-то у него больная, камни в желчном. Если начнут «играть» — перекроют желчный пузырь, — говорит Наталья, жена Балуха. — Когда у него спину схватило, врач посмотрел и сказал, что это почки. Ему с этими диагнозами вообще голодать нельзя».

Наталья — гражданская жена Владимира Балуха, поэтому на свидания к мужу ее не пускают. Его мать Наталья Владимировна после ареста встречалась с сыном всего один раз, 9 августа, когда заключенного привозили в ИВС поселка Раздольное, в котором живет семья. Выехать за его пределы она не может: «У нее и давление, и ноги больные. Не ходит она почти», — объясняет Наталья.

Как рассказывает Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха, первые проблемы со здоровьем начались у него еще до голодовки, в 2017 году: «Начались боли в области позвоночника, мы выяснили, что это может быть связано с заболеваниями внутренних органов, и обратились в суд с ходатайством, чтобы его вывезли в гражданскую больницу для постановки диагноза. Суд нам отказал», — вспоминает Ольга Динзе. В результате все лечение свелось к приему обезболивающих, которые передавала Владимиру в СИЗО жена. После начала голодовки все старые проблемы со здоровьем обострились.

«Владимиру, естественно, требуется медицинская помощь, одиночная камера, положенная голодающим. Но даже когда его перевели в одиночную камеру, это сделали, исключительно чтобы держать его под надзором, — говорит Ольга Динзе. — В камере было установлено видеонаблюдение — всюду, включая туалет, к Владимиру подсаживали соседей, которые сотрудничали с администрацией СИЗО и докладывали о происходящем в камере. Владимира постоянно оскорбляют по национальному признаку. Говорят, что он «конченый хохол», «правосек», что если «не нравится присоединение [Крыма] — сдохни». Обещают, что, если он будет продолжать голодовку, его поместят в камеру для опущенных».

По словам Динзе, физическому насилию Балух не подвергался, но психологическому давлению подвергается постоянно. «Два месяца Владимир содержался в двухместной камере, и ему каждый день приносили домашнюю еду, которой не кормят в следственном изоляторе. Пытались соблазнить его начать есть. Он отказывался, эту еду съедал его сокамерник, после чего администрация изолятора заявляла, что Балух якобы ест и врет о своей голодовке».

Медицинскую помощь Владимиру, по словам адвоката, оказывать не хотят, да и не смогли бы: в СИЗО нет врачей, нет медицинского оборудования.

На освобождение ни он, ни его семья, ни адвокат не надеются. «Я бы не сказала, что давление общественности работает на освобождение заключенных, — говорит Ольга Динзе. — Да, после такого давления и публикаций в СМИ администрация СИЗО хоть как-то начинает идти навстречу заключенным. Но их не освобождают. Мне очевидно, что никакого обмена заключенными России и Украины не будет».

Напомним: Балух, крымский проукраинский активист, был приговорен к трем годам и семи месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. 5 июля 2018 года он был осужден еще на три года лишения свободы по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности заведения, которое обеспечивает изоляцию от общества).