Квот новый поворот

11 сентября на острове Русский во Владивостоке начнет работать Восточный экономический форум (ВЭФ). В его программе предусмотрена и дискуссия о проблемах рыбной отрасли России. В буклетах, подготовленных для участников ВЭФ, Росрыболовство отрапортовало, что, благодаря закреплению инвестиционных квот, компании отрасли обязались построить десятки промысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов.

Но в этом же анонсе дискуссии с участием главы Росрыболовства Ильи Шестакова заявлено, что «в 2019 году начнется новый 15-летний период закрепления долей квот, поэтому сейчас необходимо определить основные правила и обсудить возможные изменения, необходимые для развития отрасли».

И это странно, ведь правовых оснований для изменения правил игры в отрасли нет. Правила были установлены всего два года назад, летом 2016 года, когда Госдума внесла поправки в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», закрепив так называемый «исторический принцип» распределения квот на вылов рыбы, крабов и других видов биоресурсов. Рыбопромысловые компании получили возможность спокойно работать, один раз приобретя на аукционе квоты, не беспокоясь, что их могут лишить права выходить в море на промысел. Это дало возможность предприятиям отрасли планировать развитие на многие годы вперед, брать долгосрочные кредиты на строительство заводов и рыболовных судов.

Важно, что инициатором введения «исторического принципа» распределения квот был президент России. Именно Владимир Путин еще в октябре 2015-го по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию рыбной отрасли, поручил внести в Госдуму необходимые поправки.

Но после принятия закона не прошло и года, как активизировались «рыбные ходоки», пытаясь убедить президента изменить свое мнение, развернуться на 180 градусов и снова поменять правила игры в отрасли.

Ключевой и чуть ли не единственный выгодоприобретатель этих изменений известен. Это «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), начавшая работать в рыбной отрасли в 2011 году, но до 2014 года действовавшая под названием «Русское море — Добыча».

У компании два владельца: Максим Воробьев и Глеб Франк. Максим — сын зампредседателя Совета Федерации, эксзамминистра МЧС Юрия Воробьева и брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Тесть Глеба Франка — Геннадий Тимченко. Лоббисты РРПК приложили максимум усилий, чтобы подготовленные ими документы попадали на рабочий стол президента. Об одном из таких писем, направленном главе государства осенью прошлого года, я уже писал. Президент переправил письмо своему помощнику Андрею Белоусову с резолюцией: «Прошу рассмотреть и доложить ваше мнение».

То есть доводы сторонников пересмотра правил игры президента не убедили. Тем более что их оппоненты защищают свою позицию публично. В июле я писал о рабочей встрече Владимира Путина с главой Приморского края Андреем Тарасенко, информация о которой появилась на сайте Кремля 4 июля. В стенограмме обнародованной части встречи Тарасенко говорит о тревожной ситуации, которая может возникнуть в случае изменения правил распределения квот.

Тогда же я предположил, что приморский губернатор рассказал Путину, как лоббисты пытаются убедить президента принять решение, противоречащее интересам рыбной отрасли и создающее условия для появления монстра-монополиста, который, имея неограниченные возможности в получении банковских кредитов, будет скупать все квоты и перепродавать большую их часть.

Опасения главы Приморского края Андрея Тарасенко не беспочвенны. Вот только один пример.

С 2002 года в российских территориальных водах осуществляло промысел зарегистрированное во Владивостоке ООО «Алитет ДВ», 99,97% уставного фонда которого принадлежало южнокорейской фирме «Кык Донг Фишериз» (Keuk Dong Fisheries). В мае 2015 года южнокорейцы формально уменьшили свою долю в уставном фонде российской компании до максимально разрешенных 49%. Но в реальности никаких перемен в работе де-юре уже российской фирмы ООО «Алитет ДВ» не произошло.

Два рыболовецких судна компании добывают минтай и треску в прибрежных водах России — и тут же переправляют улов в Южную Корею.

Но вот что интересно, своих квот у ООО «Алитет ДВ» — кот наплакал. Фирма имеет право выловить около трехсот тонн минтая и 74 тонны трески. Это объемы всего для нескольких дней промысла. Но оба судна ООО «Алитет ДВ» не стоят в порту приписки, работают практически круглогодично. И, к примеру, в 2017 году двумя судами выловили 8 тысяч 800 тонн минтая по квотам ООО «Востокорыбпром», входящего в «Русскую рыбопромышленную компанию».

Опрошенные нами специалисты рыбной отрасли предполагают, что подобное взаимодействие может быть связано с перепродажей квот. Да, юридически РРПК арендует у корейцев два судна. Но стоимость аренды в договорах, видимо, такая, что сопоставима со стоимостью львиной доли выручки от улова.

Вернемся к рабочей встрече главы государства с главой Приморского края. Сам факт размещения на официальном сайте Кремля стенограммы разговора Путина и Тарасенко о рыбных квотах я расценил как сигнал лоббистам, что президент не сторонник радикальных изменений в правилах работы рыбной отрасли.

Но лоббисты этот сигнал, похоже, не услышали. И, по всей видимости, добились поддержки… премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Во всяком случае, 16 августа 2018 года он подписал Распоряжение № 1697-р о плане мероприятий, так называемую «дорожную карту» «по развитию конкуренции в отраслях экономики». В самом конце 128-страничного документа предложено внести изменения в законодательство, фактически отменяющие «исторический принцип» распределения квот. В графе «Ожидаемый результат» документа прописано «создание условий для выхода на рынок добычи водных биоресурсов новых игроков». Хотя очевидно, что результат будет прямо противоположный. И тому подтверждение — аукционы, прошедшие 18–19 мая 2017 года, когда владивостокское ОАО «Турниф», интегрированное в «Русскую рыбопромышленную компанию», за шесть лотов на право вылова 2,4 тысячи тонн трех видов краба выложила 10,3 миллиарда рублей. При этом у ОАО «Турниф» в 2017 году не было свободных денег. Более того, в бухгалтерском балансе компании за 2016 год была зафиксирована огромная долговая нагрузка — 5,3 миллиарда рублей долгосрочных кредитов и 1,6 миллиарда рублей — краткосрочных (подробности в «Новой» от 14 февраля 2018).

Откуда у ОАО «Турниф» появились 10 миллиардов рублей на покупку шести лотов? По всей видимости, это кредитные средства. И возникает резонный вопрос: есть ли в России хотя бы один банк, готовый предоставить подобный многомиллиардный кредит новичку в отрасли? А ведь еще необходимы деньги на покупку или аренду рыболовецких судов, на организацию лова…

Так или иначе, правительственное распоряжение о «дорожной карте» подписано. И не совсем понятно, к чему во время открывающегося Восточного экономического форума дискутировать «об основных правилах и возможных изменениях, необходимых для развития отрасли», как заявлено в программе ВЭФ?

Но включение в повестку ФЭВ вопроса о квотах, по всей видимости, произошло не случайно. В «Русской рыбопромышленной компании» прекрасно понимают, что «дорожная карта» — это такой документ, исполнение которого может затянуться, а отдельные положения могут быть и вовсе отложены. Единственная возможность форсировать изменение правил распределения рыбных квот — заручиться политической поддержкой.

По нашим сведениям, в ходе Восточного экономического форума, в работе которого ожидается участие и Владимира Путина, планируется, что президента публично попросят «дать поручение» о внесении изменений в законодательство о рыболовстве. Глава Росрыболовства Илья Шестаков, который в это время окажется рядом, тут же доложит президенту, что изменения назрели, что законопроект готов.

Пройдет ли борьба за рыбу по этому сценарию, мы узнаем уже в ближайшую среду.

Продолжаем следить за развитием событий.