Девальвация по-соседски

7 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев съездил в город Темиртау, где много лет назад состоялась его трансформация из оператора доменной печи в политика. Благодарные и подготовленные граждане устроили Назарбаеву прыжок в прошлое: одетые в костюмы из 50-60-х годов, они вместе с елбасы (главой государства) исполнили «Песню о тревожной молодости». «Готовься к великой цели, а слава тебя найдет!» — солировал президент Казахстана.

Стране при этом не до песен. За последний месяц тенге упал больше, чем на 10% — с 340 до 380 за доллар. По сути, это новая девальвация, но это слово в стране де-факто запрещено произносить чиновникам. Формально казахстанская валюта находится в режиме «свободного плавания». Аналитики считают, что вина казахстанской власти в происходящем не основная: тенге тянут на дно антироссийские санкции.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов заявил, что правительство фактически переводит страну в режим противостояния санкциям Запада в отношении России.

«Ключевое влияние будет проявляться через курс сначала рубля к доллару, затем тенге к доллару и к рублю. Все расчеты макроэкономические у нас есть, есть у нас расчеты и отраслевые. Более того, у нас есть расчеты даже того, как это может повлиять на отдельные предприятия, на те, которые наиболее подвержены санкциям», — считает Сулейменов.

Он также добавил, что план подразумевает поддержку этих предприятий – очевидно, финансовую, хотя министр об этом умолчал: в плане якобы много «закрытых вещей». Экономист Петр Своик уверен, что поддержка будет заключаться во вливании бюджетных денег или денег Нацфонда – «другого варианта просто нет».

Население сделало для себя другой очевидный вывод: надо ждать 400 тенге за доллар.

«Думаю, такой сценарий закладывался на самом «верху», — говорит директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. — Хотя бюджет на будущий год переверстан из расчета в 350 тенге за доллар, он устарел еще до принятия. В ноябре, когда против России может быть введен второй пакет санкций, которые называют самыми серьезными, для Казахстана наступит своя «красная зона», когда курс тенге может упасть еще».

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Косвенно слова аналитика подтверждает высказывание главы Нацбанка Данияра Акишева: обычно аккуратный в прогнозах банкир предупредил о почти неизбежном выходе за инфляционный коридор в обозримом будущем (сейчас это 6-8%) из-за ослабления нацвалюты. В первую очередь, это отразится на ценах на продукты питания: неофициально прогнозируется рост на 10 или даже 20%, хотя тот же министр нацэкономики это всячески опровергает.

«Будет ли он влиять значительно? Скажу, что нет. Почему? Потому что на 80% мы сами себя обеспечиваем. Таким образом, поменялся, условно, на 10−20% курс и на 10−20% поменяются цены на товары — такой прямой корреляции не должно быть», — попытался всех обнадежить Тимур Сулейменов.

Вообще-то, курс тенге и вся казахстанская экономика, будучи в подавляющем большинстве сырьевой, чутко реагируют вообще на все крупные мировые события. Упала нефть – упал тенге (сейчас правда, нефть поднялась – а тенге, как и рубль, нет), написал что-то Трамп – тенге снова колыхнулся, заволновался китайский рынок – казахстанская валюта в панике.

«США, Россия и Китай – три слона, которых мало интересует, что чувствует рядом мышь», – подбирает метафору Досым Сатпаев. Но именно связка тенге с российским рублем приносит больше всего проблем. Так сложилось исторически, объясняет Петр Своик: в середине 90-х валюты не были привязаны друг к другу, а потом, после дефолта-1998 в России и девальвации чуть больше, чем через полгода в Казахстане, установилось примерное соотношение один рубль к пяти тенге. «Иногда падало до трех, иногда поднималось почти до шести тенге за рубль, но в целом паритет сохранялся, – говорит Своик. – У нас подавляющее большинство экспорта из Казахстана идет через Россию, по-другому вообще невозможно». Никаких документально зафиксированных договоренностей по этому поводу нет, но казахстанские власти держатся за рубль гораздо сильнее, чем за доллар.

При этом национал-патриотическая часть общества не против провести «дерублизацию» — выйти из Евразийского союза, например. Но на официальном уровне об этом заикнуться никто не посмеет, уверен Досым Сатпаев: если продолжать сравнение с мышью, то из-за географического расположения и 7500 километров общей границы (Назарбаев это называет «богом данный сосед») деваться некуда – приходится продолжать плакать, но есть кактус. Вся пикантность ситуации в том, что это надо делать с максимально одухотворенным лицом: тот же министр Сулейменов как мантру повторяет, что «мы твердо движемся по направлению в 30 развитых государств», и «у нас есть «Стратегия-2050» – это главный документ», – но выглядит это уже откровенным издевательством либо троллингом уровня «бог».

Основные экономические проблемы Казахстана при этом впереди: как бы после зимней поездки Назарбаева в США все ни храбрились, что теперь-то санкции республику не коснутся, любой дальнейший виток напряженности ударит по стране еще сильнее. Чтобы обезопасить себя, неплохо было бы пойти проверенным маршрутом. И в 1999-м, и в 2015-м годах основной удар на экономику Казахстана после падения рубля приходился через 6-9 месяцев. За это время Нурсултан Назарбаев дважды успевал переизбраться на свой пост в результате досрочных выборов президента. Нынешняя поездка по городам – Темиртау не первая остановка в гастролях елбасы – тоже очень напоминает предвыборный тур (формально выборы должны состояться в 2020 году, но за всю историю Казахстана они ни разу не проходили в срок, всегда раньше). Если это так, то задуматься о «тревожной молодости» 78-летнему Назарбаеву – самое время.