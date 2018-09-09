«Не сидите здесь на лавочках, присоединяйтесь к нашему шествию!»

За два часа до начала акции на площади у цирка появились группы полицейских и передвижной пункт МВД. Городская администрация не согласовала заявку штаба Навального из-за неправильного оформления. За два дня до публичного мероприятия был задержан бывший руководитель штаба Михаил Мурыгин: полицейские силой высадили его из маршрутки и доставили в отделение для встречи с судебными приставами, добивающимися уплаты штрафов за прошлые митинги.

Чтобы «не дразнить полицию», фамилию Навального на воздушных шарах заклеили листами бумаги с надписью «СМИ». Организаторы попросили убрать все флаги и растяжки, оставив только триколор. «Мы граждане добропорядочные, правила дорожного движения не нарушаем, переходим дорогу только на зеленый сигнал светофора!» — предупредил новый координатор Владимир Чарский. Полиция оказалась предупредительна: на каждом перекрестке протестующих уже ждал регулировщик в белой рубашке. Сотрудники в парадной форме (наряженные по случаю единого дня голосования) молча сопровождали колонну с обеих сторон.

Фото: Матвей Фляжников — специально для «Новой»

Шествие вышло на проспект Кирова — центральную пешеходную зону города, тесня уличных артистов и бабушек, продающих помидоры на самодельных прилавках из коробок. «На самом деле, все эти люди — наши покупатели!» — завопили аниматоры, проводящие шоу у входа в новый магазин, открытие которого удачно совпало с массовой акцией. В рядах протестующих оказалась эквилибристка на ходулях. Кричалку про жуликов и воров участники акции спели на мотив мелодии гитариста, мимо которого в тот момент проходили.

«Не сидите здесь на лавочках, присоединяйтесь к нам! Покажите властям, что вы их не любите и в следующий раз не выберете. Если мы вообще доживем до следующего раза, ведь в результате пенсионной реформы после работы придется надевать деревянный макинтош», — призывал Чарский в мегафон. Мегафон хрипел и завывал, как у продавцов экскурсий на черноморском побережье. Саратовцы снимали акцию на телефоны, не выходя из летних кафе.

Количество участников менялось, достигая на пике тысячи человек. До набережной Волги, где шествие превратилось в стационарный митинг, добралось около половины.

Как рассказал «Новой» саратовец Сергей Виноградов, он узнал об акции только сегодня: «Забирал дочку с танцев, увидел объявление на стенде. Полчаса оставалось до начала. Говорю: Лиза, давай поедем!». Как говорит Сергей Александрович, если бы он знал о митинге раньше, «пригласил бы многих, кого это коснулось».

«Мне по-старому до пенсии оставалось три года. А теперь — восемь. Тут болит, там болит, — собеседник ощупывает бока, — не знаю, дотяну ли? Я работаю в машиностроении. В 60 с плюсом — тяжеловато. Но чиновникам до лампочки, ломают нас».

Ранее Сергей Александрович поддерживал Владимира Путина за то, что нас «бояться начали в мире», и никогда не участвовал в уличных мероприятиях. Но теперь решил пойти: «А какая альтернатива, дома сидеть и бабушке рассказывать? Надо выходить и заявлять свое мнение». По словам собеседника, сегодня он впервые в жизни не пошел на выборы из-за обиды на пенсионную реформу.

«Мне по старому законодательству до выхода на пенсию оставалось 23 года, теперь — 28 лет. То есть государство вынимает из моего кармана около 800 тысяч рублей за эти пять лет, а до этого отняло накопительную часть», — говорит инженер Алексей.

Информацию о протестных мероприятиях он получает из соцсетей. Нынешним летом участвовал в нескольких митингах Навального и КПРФ. По его оценке, уличные протесты не отменят пенсионную реформу, «но они нужны, чтобы люди научились отстаивать права, получили гражданский опыт».

Фото: Матвей Фляжников — специально для «Новой»

По словам собеседника, в 2000-х он поддерживал Владимира Путина. «Но после двух сроков президент должен меняться. Я за конкуренцию. Поэтому с 2012-го голосую против. Последние президентские выборы бойкотировал, так как у меня отняли кандидата. Сегодня в политике есть не только Путин и Навальный, но и Удальцов, Яшин. Математическая логика подсказывает, что в 146-миллионной стране много кто мог бы этим заниматься, если бы не гоняли», — говорит Алексей. Спрашиваю, знает ли он, что в других городах полиция жестко обходится с участниками несанкционированных акций? Алексей кивает и с облегчением поглядывает на людей в форме, расслабленно опершихся на парапет над рекой.

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Отметим, что явка на нынешних выборах в Саратовской области пока остается одной из самых низких за последние годы. По состоянию на 18.00 проголосовало около 20 процентов жителей региона (здесь проходят выборы в муниципальные собрания и довыборы в Госдуму по двум округам).