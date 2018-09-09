Печальная метафора России

В московском штабе Алексея Навального накануне несанкционированной акции против пенсионной реформы задержали семь человек. Экономиста Владимира Милова забрали у подъезда собственного дома. Также у дома был задержан Георгий Албуров, глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией. Утром в воскресенье задержали юриста Любовь Соболь. Сам Навальный продолжает отбывать очередные 30 суток ареста. Правоохранительные органы попытались лишить московскую акцию ее возможных лидеров, но толпа организовала себя сама — в этот раз люди гуляли по центру города и выкрикивали лозунги против властей от ЦУМа до здания Генеральной прокуратуры. На Большой Дмитровке людей избили дубинками, чтобы они не испортили праздничный концерт ко Дню города.

9 сентября в Москве одновременно выборы мэра, День города и акция сторонников Навального. Власти планировали на Тверской фестиваль угощений под названием «Цветочный джем» и для этого сделали улицу пешеходной. Граждане, которые пришли сюда отдохнуть и поесть, очень удивляются, когда

при выходе из метро «Пушкинская» видят колонны автозаков и дежурящих омоновцев с дубинками — все это под песню “Значит ты не видал лучший город земли...”.

Из метро получается выйти только в толпе родителей с детьми — они все направляются вниз Тверской на фестиваль. На светофоре мы сливаемся с другой толпой, которая еще не перейдя дорогу разрозненно начинает кричать «Он нам не царь» и «Долой власть чекистов». Празднующие день рождения города, видно, что немного пугаются и ускоряются, чтобы быстрее миновать пространство у памятника Пушкину. На памятнике уже висит плакат «Дожить до пенсии — потрачено». Вокруг сотни людей стоят впритирку друг к другу, и это еще нет двух часов — официального начала акции.

Читайте также Акции протеста в Москве и Петербурге закончились жесткими задержаниями. Фоторепортаж

Когда я подхожу к памятнику, начинается потасовка, на которую полиция даже не смотрит. Сюда пришел лидер ЛДПР Владимир Жириновский и пытается вести какую-то полемику с протестующими. Те его прогоняют с криками «Пошел вон» и пытаются вытолкать с площади. Жириновский продолжает вести монолог о том, что это бесполезный выход на улицу, толпа подталкивает его, а мужчина сзади называет политика «говном».

Охранники Жириновского накидываются на него и наносят несколько ударов по спине. Полиция не вмешивается, люди вокруг кричат «Позор», а кто зашел сюда случайно, с любопытством наблюдают за происходящим.

Блондинка в солнцезащитных очках ест мороженое и комментирует мне, улыбаясь: «Жирика бьют…». Спрашиваю, пришла ли она на акцию. «Не, я тут гуляю, — отвечает девушка, — Тут просто интересно понаблюдать». Интересно наблюдать и за некоторыми парами, которые идут на День города, но по пути проходят Пушкинскую площадь. От мимо проходящих, в основном, конечно, раздается ворчание: «Ой, такое ощущение, что они прямо ждали праздника, чтобы все испортить», «Вечно недовольные жизнью...» или «Бездельники!».

Про бездельников комментарий оставляет женщина с разноцветными шариками в руке. Спрашиваю, почему бездельники?

— Потому что могли бы чем-то полезным сегодня заняться.

— Чем, например?

— Девушка, — женщина раздраженно закатывает глаза. — Вон карта Москвы вам с мастер-классами и конкурсами висит — изучите, чем можно заняться.

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Людей на площади становится все больше, часть толпы уже даже не умещается и спускается вниз к кинотеатру «Россия”. Интересно,что пенсионная реформа стала одной из тем, но все равно она не главная, звучат лозунги про Сечина и про пытки в российских колониях, «Свобода Сенцову», «Отменить 282», «Он нам не Димон», «Это невыборы!».

Наталья Васильевна, пожилая женщина с табличкой «Родился. Потерпел. Умер. Пенсия» рассказывает, как она сегодня ходила на избирательный участок:

— Мне дали значок на участке, а я сказала «Спасибо, но я не выбирала вашего мэра». Они мне: «Но вы же выбрали кого-то из кандидатов, вот вам значок». А я им: «Ошибаетесь, я сегодня выбрала Москву».

Выбирать «Москву» предлагали многие политики и гражданские активисты — для такого вида порчи бюллетеня нужно было вписать во все клеточки слова «За Москву». Активисты призывали так сделать, чтобы голос не пришедшего на участок потом не отдали за лидирующего Сергея Собянина.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

На самой акции о выборах вспоминают не часто. Здесь говорят про воровство, про пенсии, про посадки за репосты. Многие люди просто стоят разбившись по парам и ведут беседы про сегодняшние новости. Евгений, высокий парень с дредами, стоит с плакатом «Я люблю Москву» и объясняет мне это так: «У меня такая любовь — выйти на акцию за свою страну, за свой город и за наше общее будущее. А у кого-то любовь в том, чтобы кукурузу с блинами бесплатно пожрать».

Полиция постоянно напоминает протестующим в мегафон, что акция не согласована и тех, кто ее не покинет, могут ждать административные наказания. Один раз протестующие делают попытку пойти «погулять” на Тверскую, но там дорогу к фестивалю преграждает ОМОН — приходится возвращаться. На площади мы стоим уже около двух часов, и видно, что многим становится скучно. Проходя мимо цепи полиции слышно, как бойцы обсуждают, как будут проводить оцепление. Один из полицейских чертит ногой на асфальте, как людей возьмут в кольцо, а затем «зачистят площадь». Но в это время толпа решает сделать все по-другому. Снова раздается «Мы идем гулять!». Но в этот момент люди начинают утекать с площади в неожиданную сторону — вдоль Страстного бульвара. Один из полицейских в стороне даже спрашивает у товарища «Это куда их понесло?».

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»

Толпа идет гулять по Столешникову переулку, Кузнецкому мосту, проходя мимо модных бутиков и ресторанов. Посетители магазинов из окон следят за колонной. Протестующие кричат свои лозунги. На Кузнецком — хорошая акустика, и такое ощущение, что вообще не остается никого, кроме протестующих. Лозунги про «Свободную Россию» в таких непривычных для протеста местах звучат необычно. Уличный барабанщик, который остался один за своей установкой, изменяет ритм в такт крикам. Толпа ему аплодирует. Выглядит и звучит это впечатляюще, особенно учитывая фоновую тишину жизни города. На улицах, действительно, похоже, как будто никого, хотя сегодня вообще-то День города.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Проходим мимо парня, спящего на лавке. Он не просыпается, даже при такой шумной процессии. В конце Большой Дмитровки уже слышно громкую долбящую музыку — в районе метро Театральная проходит какой-то концерт, люди стоят с шариками и подтанцовывают. Наша толпа целеустремленно идет прямо туда, к сцене. Вдруг в какой-то момент все впереди нас резко бросаются назад, кто-то даже падает от неожиданности. Но все еще не видно, что произошло. Один из парней впереди кричит «Пугают! Ребята, собираемся в сцепки». После этих слов омоновцы резко нападают с дубинками на первый ряд людей, там оказываются не только протестующие, но и журналисты. Потом выяснится, что по ребрам дубинками ударили корреспондента «Дождя», и по спине — фотокорреспондента RTVi.

“Космонавты” выбирают себе одну «жертву» и накидываются на нее, забивая лежащего уже на дороге. Одного парня накрывают на скамейке и укладывают ударами дубинок по спине и голове на дорогу. Люди кричат «Не бейте! Мы без оружия». В группу ОМОНа периодически только летят пустые бутылки. Но все равно толпа пятится назад.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

При этом большая часть людей убегает наверх по Большой Дмитровке и уходят в другие переулки. У ограждений остается немного журналистов и где-то одна треть протестующих. Многие начинают нервно курить, смотрят на другую часть людей метрах в двадцати от нас за еще одними рамками. Это люди, которые пришли с шариками на День города. Они стоят, прижавшись к решеткам, и смотрят не на концерт, а на нас. Внешне, действительно, выглядят очень напуганными. Рядом слышно: «Какая печальная метафора России».

Прождав еще немного у ограждений, люди спокойно возвращается наверх, кто-то идет гулять дальше к Зарядью, кто-то — к Чистым прудам. Такие разрозненные группы москвичей человек по 100 пойдут по разным улицам центра Москвы. Больше задержаний не будет, но отовсюду в праздничном городе слышны лозунги против власти.

В Москве, по данным ОВД-Инфо, на 20:00 — задержали 36 человек. В Санкт-Петербурге в это время, по данным ОВД-Инфо, более 350 задержанных.