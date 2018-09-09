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Репортажи

Акции протеста в Москве и Петербурге закончились жесткими задержаниями

Фоторепортаж

Общество

 

По всей России 9 сентября в Единый день голосования проводят акции протеста против повышения пенсионного возраста. На митинги призывал выйти политик Алексей Навальный. В большинстве городов, в том числе в Москве и Петербурге, акции не были согласованы и обернулись избиением протестующих.

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Москва. Митинг на Пушкинской площади. У памятника собралось около 2000 человек (по данным МВД). Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»
Москва. Активисты клеят «Навальный 2018» на памятника Пушкина. Мягкий знак клеится не сразу. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»
Москва. Пушкинская площадь. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»
Москва. Пушкинская площадь. Активисты требуют отставки правительства. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»
Москва. Участник акции простеста в футболке «Я из России. И поверьте мне, это больно». Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»
Москва. Участница протестной акции. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»
Москва. ОМОН стоит в оцеплении, но людей не трогает (лишь в начале — одно задержание у памятника). Сотрудники полиции просят людей разойтись. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»
Москва. Участники акции пошли гулять по Тверской улице, но повернули обратно, наткнувшись на рамки металлодетекторов. За рамками проходило празднование «Дня города». Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»
Москва. Страстной бульвар. Фото: Михаил Гребенщиков/ специально для «Новой газеты»
Москва. Участник акции со своим плакатом. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

 

Москва. Митингующие пошли «гулять»: большая часть пошла по Петровке до Большого театра, около 100 человек осталось на Пушкинской площади. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»
Москва. Митингующие на Кузнецком мосту скандируют «Позор». Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»
Москва. В сторону полицейских полетели бутылки. В ответ полиция начала избивать тех, кто попался под руку. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»
Москва. Противостояние на Большой Дмитровке. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»
Москва. Полиция задерживает участника акции, который призывал митингующих вести себя мирно.Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»
Петербург. Школьник залез на столб. После этого его задержала полиция. Фото: Екатерина Архипова/ специально для «Новой»
На акции в Петербурге в ход пошли дымовые шашки. Фото: Екатерина Архипова/ специально для «Новой»
 Петербург. Задержание участника акции. Екатерина Архипова/ специально для «Новой»
Петербург. Участник митинга. Екатерина Архипова/ специально для «Новой»
Петербург. Задержание участника акции. Екатерина Архипова/ специально для «Новой»
Петербург. Участники акции. Екатерина Архипова/ специально для «Новой»

 

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Теги:
задержания, протесты, петербург, москва

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