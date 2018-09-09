Акции протеста в Москве и Петербурге закончились жесткими задержаниями

«Новая газета»Виктория ОдиссоноваВлад Докшин«Новая газета»
По всей России 9 сентября в Единый день голосования проводят акции протеста против повышения пенсионного возраста. На митинги призывал выйти политик Алексей Навальный. В большинстве городов, в том числе в Москве и Петербурге, акции не были согласованы и обернулись избиением протестующих.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Благодаря вашей помощи, мы и дальше сможем рассказывать правду о важнейших событиях в стране. Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас. Примите участие в судьбе «Новой газеты».
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Теги:задержания, протесты, петербург, москва
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