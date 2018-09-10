«Добро пожаловать в обычную Россию»

Начало марша против пенсионной реформы запланировано на 14:00. А в 13:15 начинается ливень. Люди подходят к площади Кирова у здания Уральского федерального университета, и тут же ныряют в укрытие: под ближайшие деревья и козырьки автобусных остановок. В 14 все одновременно выныривают, и оказывается, что на площади не меньше тысячи человек. С зонтами, флагами России и единственным плакатом: «Закройте дыры в Пенсионном фонде своими дачами, а не стариками».

На постамент памятника Кирову забирается мужчина в коричневой куртке.

— Всем привет! — кричит он в громкоговоритель. — Кто здесь власть?

— Мы здесь власть! — хором отвечает толпа.

— Тогда не будем терять времени, встаем в колонну, и идем на Октябрьскую площадь, к Дому правительства.

Уже через минуту поток активистов преодолевает первый кордон полиции: два автозака и двух сотрудников ДПС. Те не препятствуют.

Препятствовать будет второй кордон. Полицейские в касках и бронежилетах строятся в линию, блокируя выход с площади Кирова. На них движется толпа, беспрерывно скандирующая «Раз-два-три, Путин, уходи!» и «Пенсионная реформа убивает людей».

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

— Давайте ускоримся! Нам надо пройти, пока полиция не построилась! — толпа переходит на быстрый шаг, части активистов удается просочиться через кордон, но перед основной массой стена полицейских смыкается.

— Граждане, ваша акция не согласована! — объявляют в мегафон силовики. — У вас есть пять минут, чтобы разойтись. Далее мы будем вынуждены действовать в рамках закона.

— Почему мы не можем пройти? — кричит полицейским пожилая женщина с зонтом.

— Акция не согласована. Заявитель написал отказ от ее проведения.

Заявитель, студент 1 курса Уральского государственного медицинского университета Яков Лысенко, действительно еще 6 сентября написал отказ от проведения акции. А 8 сентября записал видеообращение, в котором рассказал, что отказался от акции вынужденно —

к нему прямо в университет пришли двое сотрудников ФСБ, заперлись с ним в пустой аудитории, и три часа обещали разные проблемы, если он не напишет отказ. Парень сломался.

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Между тем, на площади Кирова истекают пять минут, отведенных демонстрантам полицией. В толпу идут первые «космонавты», и выводят из нее четырех человек. Одному из активистов удается прорваться через кордон, и он бегом устремляется в центр города. За ним бегут трое полицейских, но парень явно быстрее.

— Уже пять лет такого не было, чтобы в Екатеринбурге разгоняли митинги, — делится со мной пришедшая на акцию женщина лет сорока. — При Ройзмане все согласовывали. Мы были вольным городом. А теперь — добро пожаловать в обычную Россию...

Полиция на Кирова продолжает точечные задержания: по 1-2 человека. В это время около 400 демонстрантов внезапно начинают отходить назад, к зданию УрФУ. Затем они столь же внезапно поворачивают во дворы, и обходят полицейское оцепление, выныривая прямо за спинами силовиков. Те, явно не ожидая такого развития событий, ничего не предпринимают.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Людям удается пройти около полукилометра, когда на проспекте Ленина их все же нагоняют полицейские автобусы.

— Парни, быстро строимся! Никого не пропускать! Через вас никто не должен пройти! Никто! — кричит раздраженно капитан полиции. — Окружаем их! Берем в кольцо!

Полицейские оцепляют активистов и вновь начинают задержания по 2-3 человека. Однако приказ никого не пропускать нарушают: через оцепление разрешают пройти экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Он направляется к командующему операцией майору.

— Почему людям нельзя пройти? — спрашивает Ройзман.

— Это несогласованная акция.

— Но они ничего не скандируют, просто гуляют.

— Это не просто прогулка, — парирует майор. — Это акция. И заявитель написал отказ от ее проведения. Мы не можем пропустить людей дальше, мы должны их задержать.

— Тогда и меня задержите.

— Мы не можем вас задержать. Вы ничего не нарушаете.

Пока идет диалог, полицейские уводят в автозак еще двух человек.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Ройзман несколько раз обходит оцепление, а потом возвращается к майору.

— Слушайте, давайте люди спокойно пройдут дальше. Они не будут ничего нарушать. Они гуляют.

— Они уже гуляли в марте.

— И чего? Тогда что-то случилось?

Майор на секунду задумывается, и внезапно соглашается: «Пусть люди пройдут». Полицейские дают коридор, и толпа устремляется дальше, к Дому правительства. Люди скандируют: «Ройзман наш мэр!» Сам Евгений Ройзман — не примыкает к демонстрантам, а направляется в автозак. Заходит туда, и встает рядом с задержанными. «Надо попробовать им помочь», — объясняет он.

К 17 часам демонстранты с единственным флагом РФ доходят-таки до Дома правительства. Здесь их снова встречает полиция, и снова берет в кольцо. Около получаса ничего не происходит, затем полиция задерживает четырех случайно выбранных активистов, а затем — предлагает условия капитуляции. «Мы даем вам коридор. По четыре человека выходите с паспортами. Данные паспортов мы переписываем. Те, у кого нет паспорта, поедут в отдел».

На площадь приходит свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Ей удается вывести через оцепление 5 человек, которые оказались на площади случайно.

К 18 часам большая часть демонстрантов покидает оцепление по паспортам. Остальных — задерживают без грубой силы.

Всего на акции в Екатеринбурге было задержано 183 человека. На них составили протоколы по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации и проведения митинга» — до 20 000 рублей штрафа.

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