На кого поменяли Ройзмана

Воскресные выборы в гордуму Екатеринбурга стали символическими. В апреле город лишили права избирать себе мэра — настолько раздражал региональные и федеральные власти «несистемный» Евгений Ройзман, который то выступит на акции сторонников Навального, то появится на митинге против войны с Украиной. Теперь именно городские депутаты изберут нового градоначальника. И он точно будет системным. «Новая газета» проанализировала результаты выборов в городскую думу Екатеринбурга и заметила, что значительная часть депутатов является креатурой местного торгового и строительного бизнеса, а некоторых «народных избранников» и вовсе связывают со знаменитой преступной группировкой «Уралмаш».

Выбор из двух

Уже за несколько месяцев до начала голосования стало понятно, что горожанам придется выбирать не кандидатов от партий и округов, а кандидатов от двух групп влияния: екатеринбургской и свердловской областной. Неформальный лидер первой — вице-губернатор Владимир Тунгусов, сделавший карьеру как раз в администрации Екатеринбурга и проработавший там с 1997 по 2016 год.

Тунгусов сделал ставку на городской торговый бизнес, в частности на людей, связанных с торговым центром «Таганский ряд», который был основан в 90-х годах екатеринбургскими воинами-афганцами, а впоследствии перешел под контроль областного депутата от «Единой России» Анатолия Никифорова. «Таганский ряд» выдвинул на выборы секретаря Верх-Исетского отделения «ЕР» Сергея Мелехина и бывшего сотрудника МВД, ветерана боевых действий в Чечне Александра Мяконьких.

Владимир Тунгусов. Фото: РИА Новости

Кроме того, в команду Тунгусова вошли несколько представителей управляющих компаний, бывших и действующих чиновников городской администрации, а также управляющий строительной компании «ЛСР. Недвижимость Урал» Владимир Крицкий и почти весь состав городской КПРФ.

Областная команда, координатором которой можно считать губернатора Евгения Куйвашева, оказалась более пестрой. Ядро ее кандидатов на выборах в гордуму составили «ЕР» и «Справедливая Россия».

«Кандидатов Куйвашева — Иру Овчинникову, Николая Смирнягина и Дмитрия Корепанова — суммами по 800 000 рублей каждого поддержала строительная компания «КОРТРОС», а еще одним спонсором областной команды стала телекоммуникационная группа «Мотив», предоставляющая услуги сотовой связи в Свердловской и Курганской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Еще интереснее появление в рядах «областных кандидатов» братьев Алексея и Григория Вихаревых. Отец братьев, Андрей Вихарев, с 2014 года находится в международном розыске по обвинению в «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по версии следствия, он «путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение бюджетных денежных средств» у комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской области (Григорий Вихарев работал с отцом в Брянске до его задержания). В Екатеринбурге Андрея Вихарева называют бывшим членом ОПГ «Уралмаш» и отмечают, что он работал со знаменитым рейдером Павлом Федулевым, причастным к захватам Уральского завода бытовой техники, завода «Уралхиммаш» и рынка «Оборонснабсбыт».

Кроме того, с «уралмашевскими» связывали еще шесть претендентов на депутатские кресла, представителей управляющих компаний: Александра Колесникова, Евгения Тиунова, Михаила Плешакова, Максима Гриба, Анну Еремееву и Оксану Емельченко.

Вот с таким противостоянием — торговцы и КПРФ против «Единой России» и «Уралмаша» — Екатеринбург подошел к выборам в городскую думу.

На самих выборах высокой явки и не ожидалось, но она оказалась просто провальной — 26,6%. И это несмотря на двустороннюю мобилизацию избирателей.

— Мобилизация со стороны «тунгусовских» была запредельной. Очень большое число агиток за КПРФ. При этом фиксировались и подкупы в одномандатных округах, и подвоз избирателей, — говорит Константин Киселев, единственный депутат, прошедший в гордуму Екатеринбурга по спискам «Яблока». — Со стороны «куйвашевских» была проведена мобилизация бюджетников, причем их явку контролировали с помощью заранее выданных открыток, которые они на выходе из участков обменивали на магнитики.

По представителям демократической оппозиции ударили «черным пиаром»: за несколько дней до голосования в Екатеринбурге начали распространять листовки от имени бывшего мэра Евгения Ройзмана. На этих листовках «Ройзман» призывал горожан не идти на выборы, называя их фарсом. Понятно, что сам Ройзман никакого отношения к этим листовкам не имел. И точно так же понятно, что это удар по нам, потому что аудитория Ройзмана — это наша аудитория. Без такого форсирования явки и без «черного пиара» «Яблоко» могло бы набрать на этих выборах и 20% голосов.

Губернатор берет город

Итог выборов в Екатеринбурге — победа «областной» команды: люди Куйвашева взяли 19 из 36 мест в городском парламенте. В его новый состав прошли и «уралмашевские» братья Вихаревы, и представляющий эту же группу «эсер» Александр Колесников. Депутатами стали протеже строительного бизнеса Ира Овчинникова и Николай Смирнягин. Лояльные губернатору «ЕР» и «Справедливая Россия» взяли в городском парламенте 10 мест, в то время как КПРФ, на которую делала ставку «городская» команда Тунугсова, получила всего 5 мест.

Фото: РИА Новости

«Тунгусовским», правда, удалось провести в думу своих бизнес-партнеров из «Таганского ряда», благодаря победе в одномандатном округе № 2 единоросса Сергея Мелехина. Но в общей сложности «городская» команда получила лишь 16 мест в парламенте — этого не хватит даже для того, чтобы блокировать решения людей Куйвашева.

Теперь именно «Таганский ряд», представители крупного бизнеса, и люди, которых связывают с ОПГ «Уралмаш», выберут нового мэра.

Историческое противостояние мэрии Екатеринбурга и правительства Свердловской области, начавшееся в 90-х годах при мэре Чернецком и губернаторе Росселе и продолжавшееся вплоть до отставки в мае этого года Евгения Ройзмана, таким образом, завершилось. Но что от этого «примирения» выиграет город?

«Свободы больше не будет»

По словам депутата от «Яблока» Константина Киселева, сейчас главный вопрос — будет ли разношерстная команда Евгения Куйвашева работать на Екатеринбург или предпочтет лоббировать интересы своих спонсоров?

— В 2018 году бюджет города составил порядка 40 млрд рублей. Из них 21 млрд — это поступления из областного бюджета. То есть Екатеринбург сам зарабатывает всего 19 млрд. «Мир» с областью означает, что на социальные и знаковые проекты денег может стать больше. Область всегда сдерживала поток финансовых поступлений в Екатеринбург из-за прохладных отношений с городской администрацией. Теперь есть надежда, что эти потоки усилятся. Но есть и другая сторона. Например, один из участников «объединенной оппозиции» (так в период выборов называли команду Куйвашева) связан с транспортной сферой. Если он будет лоббировать интересы частного сектора пассажироперевозок, то это может плохо отразиться на городском общественном транспорте.

Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников убежден, что после выборов в Екатеринбурге станет меньше свободы.

— Пока существовало противостояние городской и областной власти, у людей был некий «люфт», в котором они могли как-то реализовывать свои свободы — те же митинги. Теперь «люфта» нет. Есть монолитная власть, от воли которой будут зависеть все жители Свердловской области, в том числе Екатеринбурга.

Слова Крашенинникова косвенно подтверждают задержания на воскресной демонстрации сторонников Навального — в автозаки отправились 183 человека. При мэре Ройзмане подобных разгонов оппозиции в Екатеринбурге не было.

Нового градоначальника дума Екатеринбурга выберет 25 сентября. И уже, похоже, известно, кто им станет. Основного претендента выдал глава городской избирательной комиссии Илья Захаров. На пресс-конференции по итогам голосования Захаров прямо заявил: «Перед голосованием Евгений Владимирович Куйвашев пригласил меня к себе и сказал, что всем будет комфортнее работать с Александром Высокинским. Он просто выразил свое мнение, не давил, а попросил прислушаться к его позиции. Я не хотел бы, чтобы между городом и областью снова была конфронтация. Поэтому проголосовал за Высокинского».

Эти слова, безусловно, многое говорят о судьбе «вольного» Екатеринбурга.