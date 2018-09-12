Слезая с сатисфкации

В общественной жизни страны иногда случаются события, для описания и анализа которых найти верный тон и точную интонацию представляется крайне трудным делом. Мне кажется, видеообращение главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации, генерала армии Виктора Золотова к оппозиционному политику Алексею Навальному как раз из таких.

С одной стороны, это, конечно, поразительно смешной документ, и уже в первые часы и даже минуты после его публикации российские социальные сети буквально вскипели от вала насмешек и шуток, обрушившихся на сановную голову высокопоставленного силовика. Ну, а какую еще реакцию может вызвать апелляция к традициям дворянского сословия, к стандартам офицерской чести, сформулированная с помощью полублатного кабацкого лексикона человеком, который сидит перед камерой в форме генерала с огромными звездами на погонах? Очевидно же, что наиболее органичным продолжением фразы «если вы начнете слезать с сатисфакции» (а именно такая языковая конструкция прозвучала из уст генерала) стало бы предупреждение «пацаны не поймут». Я все ждал, когда же Виктор Васильевич произнесет сакраментальное «за базар надо в натуре отвечать», но, видно, эта классическая уже формула припасена для следующего ролика. Или была вырезана при монтаже. Но слово «ответка», к моему глубочайшему удовлетворению, в пламенной речи генерала-патриота все же прозвучало. Есть там и забавный смысловой казус. Говоря о том, что российские оппозиционеры относятся к своему народу как к быдлу, генерал Золотов упрекнул оппонента в том, что он считает российский народ «достойным той участи, в которой сейчас существует». Сам-то генерал, надо думать (и тут я с ним совершенно солидарен), уверен, что наш народ достоин лучшей участи, чем та, «в которой сейчас существует».

Но если первая, констатационно-обличительная часть выступления генерала Золотова (а он в ней прошелся по всей оппозиционной поляне, зацепив и Ходорковского, и Березовского) вызывает просто брезгливое недоумение и даже некоторую растерянность, то в тот момент, когда он заговорил о традициях русского офицерства и буквально вызвал Навального к барьеру, я, извините, захохотал уже в голос. Я вдруг подумал, что вот сейчас оскорбленный генерал предупредит клеветника, что его секунданты прибудут в спецприемник, где Навальный отбывает административный арест, чтобы передать вызов. И уже завтра два блестящих полковника-порученца прямо во внутреннем дворе спецприемника №2 во время прогулки арестантов кинут Навальному белую перчатку. Жаль, кстати, что самому Золотову и тем, кто помогал ему создавать это произведение киноискусства, не хватило таланта и фантазии на органичное развитие сюжета.

Впрочем, смех обрывается ровно в ту секунду, когда всерьез задумываешься о том, с каким вызовом столкнулось российское общество в лице одного из наиболее влиятельных силовиков, позволяющих себе разговаривать с этим самым обществом столь поразительным образом. Письмо же не приватное, оно обнародовано. Очевидно, что у видеообращения генерала Золотова к политику Навльному есть несколько смысловых пластов. Прежде всего этот ролик — вне всякого сомнения, прямая и явная угроза в адрес Алексея Навального, который обвинил генерала в коррупции. И что прозвучало в ответ? Может, генерал Золотов, помимо того что изверг из себя весь этот полублатной жаргон, попытался объясниться, привел опровергающие факты, предъявил документы? Ничего подобного! Генерал Золотов просто сказал: «А давай-ка, братец, я тебе лучше в морду дам!» Ну что же, достойный ответ, нечего сказать. Странно только, что, например, Алексея Улюкаева, так же обвиненного в коррупции, сразу заковали в наручники и не дали ему крикнуть в лицо Игорю Сечину: «Вы, голубчик, клеветник и подлец! Извольте немедленно к барьеру!» А если вспомнить, с помощью каких языковых оборотов угроза, прозвучавшая из уст Золотова, была сформулирована, то вдруг понимаешь, что, извините, «наехал» на Навального вовсе не «государственный деятель», как про Золотова написано в «Википедии», а скорее — важный криминальный авторитет. То есть законом тут и не пахнет. Генерал Золотов тащит Навального не в суд, он вызывает его на «разборку».

Следующий вопрос, на который нам необходимо получить ответ: а как такое, в принципе, могло произойти? Мы же не вчера родились и прекрасно понимаем, что если высокопоставленный силовик, то есть — государственный человек, облеченный немалой властью, позволяет себе публично выступать со столь саморазоблачительными скандальными заявлениями, значит, с этим государством не все в порядке. Значит, в нем порушено важное распределение ролей и функций, и некому поставить на место распоясавшегося чиновника. И если у генерала Золотова карт-бланш на подобного рода воинственные демарши, то какой еще ресурс ему позволительно задействовать, не выспрашивая ничьей санкции?

Судя по всему, мы с вами стали свидетелями рождения нового жанра. Теперь, надо думать, вслед за магнатом Алишером Усмановым и генералом Виктором Золотовым обнародовать ролик с видеообращением к Алексею Навальному сочтут для себя необходимым и другие представители российской политической элиты. Например, из либерального крыла исполнительной власти. И тут, конечно, первое слово за Дмитрием Медведевым, одним из наиболее любимых героев Алексея Навального. Будь я режиссером такого ролика, посоветовал бы Дмитрию Анатольевичу поставить на стол, за которым он будет под камеру произносить свой обличительный монолог, маленькую желтую уточку.