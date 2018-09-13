«Опасности для страны не представляют»

Чувства и поступки российской власти противоречивы: она любит и ненавидит Европу одновременно. По российским телеканалам, которые государство полностью контролирует, идут сюжеты о падении европейских нравов, снижении уровня жизни и безопасности, чуть ли не о грядущей европейской катастрофе. При этом родственники высокопоставленных чиновников проявляют живой интерес к виду на жительство в Евросоюзе.

Совместное расследование «Новой газеты», венгерского объединения журналистов Direkt36 и новостного портала «444» выявило интересных россиян среди тех, кто покупал вид на жительство в Венгрии. Наши коллеги получили данные об этих людях. Такой вид на жительство дает возможность чувствовать себя в Европе как дома.

Посмотрев материалы, мы обнаружили, что среди обратившихся за венгерским видом на жительство были тезки ближайших родственников директора российской разведки Сергея Нарышкина с точно такими же датами рождения, как у родственников руководителя СВР, — его сына Андрея, супруги сына и двух их дочерей. Были найдены и другие российские политики, руководители госкомпаний, их родные и близкие. Все они участвовали в официальной программе покупки вида на жительство в обмен на инвестиции с 2013 по 2017 год. Политики и госменеджеры, чьи имена есть в полученных материалах, подтвердили «Новой газете», что действительно обращались за видом на жительство в Венгрии.

Российские власти, директор разведки и его родственники никак не прокомментировали ситуацию и до сих пор хранят молчание.

Тем временем венгерское правительство выпустило пресс-релиз, в котором не отрицает, что эти люди получили вид на жительство в стране. В пресс-релизе сказано, что упомянутые в публикации лица не представляют угрозы для безопасности Венгрии и что все участники программы получения вида на жительство тщательно проверялись.

Оппозиционные венгерские депутаты тут же потребовали расследования со стороны парламентских комитетов.

Но самая удивительная реакция последовала со стороны проправительственной прессы — венгерской ежедневной газеты Magyar Idok («Венгерская Таймс»), связанной с правящей партией Фидес — Венгерский гражданский союз, лидер которой Виктор Орбан сейчас является премьер-министром. Газета опубликовала статью: «Орбан — главная цель для атаки», в которой намекает на то, что

авторы журналистского расследования о видах на жительство в Венгрии связаны с Америкой и Фондом Сороса, а главная их задача — оказать давление на венгерские власти.

Так что российские конспирологи и любители теорий заговоров не одиноки во вселенной. У них есть братья по разуму. Видимо, неслучайно венгерские власти приоткрыли нашим государственникам и их родным окошко в Европу.