«Нам давно советовали посетить этот прекрасный город»

Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти называют сотрудниками ГРУ и обвиняют в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, впервые появились на публике и дали интервью. Мужчины пришли к главе телеканала Russia Today Маргарите Симоньян сразу после того, как президент Владимир Путин призвал их выйти из тени пообщаться со СМИ. Оба в эфире RT подтвердили, что именно их фото со скрытых камер в Солсбери опубликовали британские следователи.

Источник: Rt.com

Чем занимаются Боширов и Петров?

Руслан Боширов и Александр Петров утверждают, что не работают в ГРУ, как считает британская разведка. По их словам, они являются «предпринимателями средней руки» и работают в сфере фитнес-индустрии: спортивное питание, витамины, БАДы, аминокислоты, консультации о способах построения фигуры. Они часто ездят в Европу по бизнесу для изучения рынка последних препаратов, чтобы затем закупить их в Россию. Британские СМИ писали, что Боширов и Петров часто бывали в Швейцарии. По их словам, они действительно ездили в Женеву несколько раз, но на отдых.

Симоньян: Вы работаете в ГРУ?

Боширов: А вы работаете в ГРУ?

Симоньян: Я нет. А вы?

Боширов: И я нет.

Петров: И я нет.

Что подозреваемые делали в Солсбери?

Поездка Руслана Боширова и Александра Петрова не была связана с бизнесом. По их словам, они поехали в Великобританию, чтобы «оторваться» и посмотреть на достопримечательности. В частности, на готический Солсберийский собор, знаменитый своим 123-метровым шпилем, и Старый Сарум — руины старинного средневекового города.

3 марта, по их словам, они провели в Солсбери не более полутора часов. Из-за сильного снегопада им пришлось вернуться в Лондон. На следующий день в городе все растаяло, и они вернулись в Солсбери, чтобы «продолжить путешествие». «Мы гуляли, наслаждались английской готикой, этой красотой», — рассказал Боширов, добавив, что из поездки у них остались фотографии.

На вопрос Симоньян, подходили ли они к дому Скрипалей, подозреваемые заявили, что «может проходили, а может и нет». Они заявили, что яда «Новичок» в флаконе от женских духов у них с собой не было: «Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, у тебя проверяют все вещи. У любого полицейского при досмотре, возникли бы вопросы: зачем у мужчины в багаже флакон женских духов?»

Симоньян: К вопросу о нормальных мужиках: вы на всех видео все время показаны вместе, находились вместе, жили вместе. Вас вообще что объединяет?

Боширов: Давайте мы не будем лезть в частную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой, а у нас получается какой-то допрос, и мы начинаем углубляться.

Подозреваемые также не смогли объяснить, каким образом в аэропорту они оказались в одном гейте на таможне в одно и то же время: «Мы всегда проходим вместе, по одному коридору, через одного таможенника. Один проходит, второй ждет. Мы по коридору вместе проходили, мы всегда вместе <…> Как мы это можем объяснить? Это у них [британцев] надо спросить <…> Это фантастичное, фатальное совпадение».

Зачем они обратились в СМИ?

Подозреваемые утверждают, что решили прийти на телеканал Russia Today, потому что наткнулись на телеграм-канал Маргариты Симоньян, где она написала о намерении как можно скорее разыскать Боширова и Петрова. Мужчины заявили, что если бы Владимир Путин предложил идею им выступить в СМИ, то они бы не пришли, а выложили бы в сеть видеообращение.

Источник: Rt.com

По словам Боширова и Петрова, они обратились в средства массовой информации за помощью и защитой. «После того как наша жизнь превратилась в кошмар, мы не понимали, что нам делать, куда идти: в полицию, в следственный комитет, в посольство Великобритании, в ФСБ», — рассказал Петров.

После того как британские СМИ опубликовали их фотографии, подозреваемые утверждают, что не могут выйти на улицу, потому что их узнают: «Мы боимся, опасаемся за себя, за жизнь, за близких, за людей, которые нас знают». В качестве примера они привели высказывание политика Дмитрия Гудкова, который предложил поездку в Солсбери тем, кто найдет Боширова и Петрова.

Боширов и Петров обратились к журналистам с просьбой: «Просто хотелось бы, чтобы нас оставили в покое. Хотя бы наши российские СМИ, российские. Хочется просто отсидеться. Такой популярности нам не нужно».