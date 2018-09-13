«Кто-то явно профнепригоден»

На днях газета «Коммерсантъ» сообщила, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказал версию о намеренном акте саботажа на МКС, а именно о тайном сверлении корпуса корабля «Союз» изнутри с неустановленными целями. СМИ узнали о запросе Рогозина в NASA: в своем ли уме американцы на орбите? Вице-премьер Борисов, председатель военно-технического комитета правительства РФ, спас от Дмитрия Олеговича честь России, в тот же день назвав версию и саму ее публикацию абсолютно неприемлемыми. Ответили и оскорбленные американцы. Тем не менее идея об американских диверсантах с дрелью на МКС настолько поразила население, что зажила в СМИ своей жизнью. И «Новая» собрала мнения специалистов отечественной пилотируемой космонавтики.

Петр Саруханов / Новая газета

Теоретически о случаях сумасшествия на орбите лучше всего должен знать кандидат медицинских наук Олег Котов, в прошлом летавший космонавт, а ныне заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по научно-исследовательской работе — у него в штате есть соответствующие психологи. Формально есть такая должность и в Центре подготовки космонавтов, хотя считается, что в ИМБП специалисты серьезнее. Ведь иначе как обвинением в сумасшествии невыявленного члена международного экипажа МКС (по сути, это оскорбление всех космонавтов) утверждения, приписываемые Рогозину, назвать нельзя.

Сейчас картина из его заявлений рисуется такая.

Завод и наземные службы не виноваты, корабль взлетел без дыры. Дырку вертели в космосе, но это не русские космонавты. Во время выхода наших в космос (около 7 часов) один из оставшихся четырех членов экипажа взял дрель и, рискуя быть схваченным на месте остальными тремя, начал сверлить свой собственный космический дом, шумя на всю станцию.

То есть этот неизвестный сошел с ума, о чем наши и сделали запрос американцам. Как вариант — остальные трое иностранцев его прикрывали, то есть участвовали в заговоре с непонятными целями, ставя себя самих в смертельно опасное положение. Это уже диверсия на орбите в стиле комиксов «Марвела». В таком случае к врачу надо бы обратиться самому Рогозину.

Мы опросили двух космонавтов и нескольких специалистов отрасли, которые отвечали анонимно, так как о поступке Дмитрия Рогозина высказывались в том числе и нецензурно. Их мнения отражают два условных «монолога», на самом деле полностью состоящих из их цитат.

Космонавт:

— Не верю, что астронавты и космонавты способны на такой поступок. Это уже политика пошла. Кто-то на земле сделал эту дырку, а Рогозину выгодно все спихнуть на американцев. Не было бы Рогозина — возможно, такая версия и вовсе бы не возникла.

Корпоративные интересы сообщества космонавтов, производителя корабля РКК «Энергия» такими заявлениями нарушены целиком. При любых раскладах это нельзя было вытаскивать на публику.

В NASA чрезвычайно жесткие правила обращения с персональной информацией о космонавтах, оценками их работы и здоровья. Никто не имеет права публично обсуждать подобные ситуации в таких подробностях. У нас же, как говорят, «льют прямо с рельсов», на пустом месте затеяли грандиозный скандал. Мы просто убьем пилотируемую космонавтику такими шагами. А они еще привлекли спецслужбы, где и специалистов нет по профилю, зато версии строить обожают. Лучше бы уж молчали, а вместо этого начали кидать дерьмо на вентилятор. Вместо приватного разбирательства NASA и «Роскосмоса» устроили публичное расследование «Роскосмоса» и ФСБ. Как теперь летать вместе в космос, когда они разрушили доверие? Каждому видеокамеру втыкать и друг за другом все записывать?

Менеджер предприятия, эксперт:

— Отверстие в корабле есть. Его можно устроить в трех местах: на производстве, на испытаниях на космодроме и в космосе. В каждом случае это или случайность, или умышленное действие. Озвученный вариант — намеренное действие в космосе — имеет наименьшую из этих трех вероятность.

Возвращение из космоса заболевшего — отработанная процедура, по ней давным-давно прописаны регламенты. Корабль «Союз» используется как шлюпка экстренной эвакуации. И Рогозин вместе со всей его комиссией не мог этого не знать, дав в прессу просто дикую версию мотива человека с дрелью. Жаль, что для этого использовали уважаемую газету.

Зачем? Ведь если корабль просверлили на заводе, то это было три года назад, при Комарове (экс-руководитель «Роскосмоса». — Ред.). И Рогозин в таком варианте не несет ответственности.

Когда из анонимных источников вбрасывают нелогичную версию, без фактов, вынуждающую партнера защищаться, начинается конфликт — другого варианта, кроме защиты чести флага, у NASA не остается. В таких ситуациях истина обвиняющую сторону не интересует, это намеренная эскалация конфликта. Вот так с «Белыми касками» в Сирии раз за разом ситуация складывается. Если есть желание рассориться с партнером по последнему крупному международному проекту в космосе, тогда такой ход можно понять.

Никакой другой реакции, кроме крайне негативной, от NASA не будет. А нам с ними еще шесть лет минимум летать. И ведь в ближайший месяц Дмитрий Олегович встречается с директором NASA Брайденстайном, будет с ним будущее обсуждать. Мы же хотим попасть в их лунную программу, вместе создавать лунную базу.

Со стороны посвященного человека эта ситуация выглядит очень странно. Почему мы вынесли в публичную плоскость в стиле Терезы Мэй со ссылкой на анонимные источники вопрос, который обязаны в интересах дела тихо решать вместе с NASA, не выставляя никого дураком или преступником? При любых подозрениях никто не должен потерять лицо.

Единственный разумный вариант — Дмитрий Рогозин профессионально непригоден. У него всего два союзника — Минфин РФ, срезающий космический бюджет, и Сенат США, вводящий непрерывные санкции против отрасли. На них можно свалить все неудачи и отставание.