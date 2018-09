Все вернут в рублях?

Банковский сектор России ожидает введения новых санкций США, полный пакет которых предполагает, в частности, ограничения на операции с американским долларом для российских госбанков. Пока законопроект не принят американским конгрессом, крупнейшие российские банки ищут сценарии смягчения удара. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал изданию Bloomberg, что клиенты в любом случае смогут вернуть свои вклады, весь вопрос в том — в какой валюте будет проведена эта операция. Объем валютных депозитов россиян летом 2018 года составлял 5,5 трлн рублей, больше половины составляют долларовые вклады. Заявление Костина пока не привело к массовому оттоку валюты из банковской системы, но широко обсуждается участниками рынка. Эксперты объясняют, что может означать такое заявление и стоит ли беспокоиться вкладчикам, в том числе физическим лицам, открывшим валютные депозиты.

Сергей Хестанов Советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер»

,— Костин, наверное, был первым, кто произнес вслух то, что говорилось только в узких кругах банкиров. Введение прямого запрета на использование доллара в расчетах российских госбанков весьма маловероятно — скорее всего, это останется лишь угрозой со стороны США.

Но если такое произойдет, то банки, которые попадут под запрет, лишатся технической возможности вернуть валютные вклады.

Банк использует внесенную вкладчиком валюту для своих операций. Любая транзакция с долларами проходит через американский банк — например, через The Bank of New York. Если транзакции будут запрещены, то банк, даже имея какие-то средства, не сможет выдать вкладчику его деньги. Тогда возможны два сценария событий.

Первый — банки могут заморозить вклады, как это было со Сбербанком в СССР. Второй сценарий — это видение господина Костина (то есть возвращение вклада в рублях. — Ред.).

Здесь возникает вопрос: по какому курсу? По курсу, который был, когда вносили деньги, или по актуальному?

Исключить такой сценарий нельзя. Достаточно в США наложить запрет, и все транзакции между российскими банками остановятся. Теоретически можно предположить, что решат создать свой расчетный центр в долларах, хотя потребуется много времени и согласования с ЦБ. Но на практике гораздо проще либо заморозить, либо конвертировать вклады в рубли.

Также возможно перейти в евро. Скорее всего, первая реакция будет именно такой. Однако надо понимать, что если будет запрет доллара, то через год-два аналогичный сценарий может повториться и с евро.

Сергей Романчук Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка, президент ACI Russia — The Financial Markets Association

— Понятно, почему глава ВТБ такое говорит, ведь в случае запрета на операции с долларом, у банка, конечно же, будут проблемы с тем, чтобы выдать обратно депозиты в нужной валюте. То есть ему придется искать наличку в кассе, где, конечно же, денег нет. А для того чтобы они появлялись, надо кому-то заплатить.

Как правило, у банка сбалансированные активы и пассивы в валюте. Для того чтобы выдать депозит, вытащить деньги из пассива, нужно сокращать активы. Надо с обеих сторон получать рубли и подвести к конвертации в рубли и активы, и пассивы.

Чтобы выкрутиться из ситуации, банки могут перевести свои обязательства на кого-то другого, кто может использовать помощь государства. В принципе, такие схемы можно придумать, например ЦБ. Он может производить выплаты через другие банки, у которых останется возможность оперировать долларами. С другой стороны, кто на это пойдет? Это должен быть какой-то другой госбанк, который не попал под санкции.

Если объявят санкции, то путь Костина — самый простой. При этом необязательно люди должны потерять что-то. Курс могут выбрать более выгодный для людей.

Заморозка денег, т.е. приостановление всех банковских операций, возможна. Это будет временная заморозка, но вероятность, что события пойдут по такому сценарию, очень невелика. В силу того что банки столкнутся с проблемами урегулирования финансовых взаимоотношений не только с вкладчиками и российскими банками, но и со странами-контрагентами, с которыми у них заключены многочисленные сделки. Это похоже на дефолт с иностранными контрагентами, что принесет убытки для всех.

Думаю, что если дойдет до ситуации, аналогичной ситуации Сбербанка в 90-х, то на этот раз деньги вернут по нормальному курсу, потому что иное политически неприемлемо и вызовет массовую волну агрессии.

Анастасия Куц, специально для «Новой»