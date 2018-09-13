Ностальгия по Apple

Компания Apple представила очередное поколение айфонов и несколько менее заметных новинок вроде умных часов. Ежегодная презентация привычно стала ключевым событием отрасли и одной из главных мировых новостей.

Нынешняя культурная норма предполагает, что следить за деятельностью Apple, самой богатой компании мира, которая к тому же больше 10 лет является законодателем моды на рынке гаджетов, — святая обязанность каждого современного человека.

С 2007 года, когда Стив Джобс представил первый айфон, требования к модникам были довольно банальными: вы точно были в тренде, если у вас последняя модель смартфона от Apple. Сейчас ситуация стала несколько сложнее, и эту трансформацию интересно проследить.

Революционных изменений Apple в 2018 году предсказуемо не предложила. Им просто неоткуда взяться с учетом совершенства любых современных смартфонов. Взяв за основу прошлогодний iPhone X, который много критиковали и который в итоге побил рекорды продаж и довел капитализацию компании до 1 трлн долларов, маркетологи Apple предложили пользователям на выбор три новых версии самого популярного телефона планеты: это iPhone Xs, Xs Max и XR соответственно. Первые два отличаются друг от друга размерами экрана, Xs Max с диагональю 6,5 дюйма стал самым большим телефоном компании и будет конкурировать с фаблетами других производителей, универсальными устройствами между телефонами и планшетами. Помимо нового дисплея флагманские смартфоны наконец-то получили функцию поддержки двух сим-карт, которая давно стандарт де-факто в Android.

Плата за причастность к современности составляет с учетом актуального курса рубля довольно пугающую сумму. В России цена на новые айфоны будет варьироваться от 87 до 127 тысяч рублей. Более простая модель iPhone XR, в теории предназначенная для экономных, будет стоить от 65 тысяч. При этом китайские компании уже к концу осени будут готовы предложить потребителям клоны iPhone за небольшие деньги. Рынок послушно скопирует все дизайнерские и технологические решения Apple. Например, сейчас на рынке не так просто найти флагманский смартфон без выточки в верхней части экрана, имитирующей дизайн прошлогоднего iPhone X, и с аналоговым аудиовыходом. Ведь в прошлом году в Apple приговорили проводные наушники к смерти, предлагая заменить все их разнообразие собственным брендом AirPods.

При этом в последние десять лет конкуренция на рынке смартфонов росла, а маржинальность падала. Китайские фирмы готовы продавать дешевые функциональные телефоны приемлемого качества. Выживать в таких условиях было непросто даже грандам индустрии, достаточно вспомнить историю Nokia или Motorola. В культурном смысле телефон из предмета статусного потребления превратился просто в телефон, в инструмент, который вы покупаете, чтобы он работал, а затем теряете, или выбрасываете, или заменяете новым. Абсурдно стоять за таким телефоном в очереди или хвастаться им.

Люди все реже ориентируются при выборе смартфона на конкретный бренд. Ваша модель телефона теперь ничего не говорит о вас как о личности (и довольно забавно вспоминать о том, что недавно многие считали иначе).

Более того, у продвинутого айтишника сегодня в руках можно увидеть дешевую модель Xiaomi, которую он купил в автомате в каком-нибудь европейском аэропорту, а вот подростки в российской глубинке, беспокоящиеся о «гламуре», стараются все же выбирать Apple — хотя бы и не самые новые модели.

Apple пыталась конкурировать с китайскими производителями на рынке с падающей маржой и наращивать продажи за счет снижения стоимости телефонов, отсюда и нынешние условно бюджетные линейки айфонов. Но этот путь был тупиковым — продавать телефоны так же дешево, как тот же Xiaomi, Apple не смогла бы в любом случае. Нынешняя бизнес-модель, найденная Apple вместе с выходом iPhone X, исходит из идеи, что ни китайские клоны, ни большая часть продукции крупных брендов, таких как Samsung или Huawei, не конкурируют с их премиальными смартфонами. Задача Apple — продавать каждый смартфон по максимально высокой цене и тем самым сохранить за собой премиальную часть рынка.

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Почему люди готовы платить за айфоны больше, чем за телефоны других компаний? И почему мир продолжает интересоваться презентациями Apple, если на них не происходит ничего революционного? Для этого есть две взаимоисключающие причины. С одной стороны, рынок высокотехнологичной потребительской электроники в последние пять лет стагнирует, последним крупным прорывом стало появление еще при жизни Джобса массовых планшетных компьютеров. Так что от Apple как от лидера отрасли ждут какого-то сенсационного прорыва, даже если вероятность его невелика. С другой стороны, Apple, кажется, позволяет пользователям «вернуть их 2007-й» и по-прежнему покупать под видом смартфона престиж и статус.

Технологического смысла в приобретении новых айфонов нет. Практически любой телефон, произведенный в последние 3–5 лет, прекрасно справляется со всеми пользовательскими задачами. Но за новыми айфонами все равно будут стоять очереди, в том числе в заметно обедневшей за последние годы России. Дело в том, что ежегодная покупка новейшего айфона — это жест ностальгии. Люди начали массово тосковать по понятно устроенному миру нулевых, где обладание крутым телефоном автоматически делало вас интересным человеком.