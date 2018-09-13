Закредитованная Россия

Пока финансовые рынки лихорадит из-за ожидания новых западных санкций, в российской экономике накапливаются серьезные внутренние проблемы. В последние месяцы тучи сгущаются над сегментами потребительского и ипотечного кредитования. С 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года задолженность физлиц по кредитам выросла на 19,7% в годовом исчислении (до 13,5 трлн рублей). Ипотечных кредитов в денежном выражении за первые полгода было выдано на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все чаще происходящее называют новым «кредитным бумом», что не вполне корректно, поскольку темпы роста розничного кредитования по-прежнему отстают от пиковых значений прошлых лет. Но в условиях стагнирующей экономики и вялого роста доходов населения этого может быть достаточно, чтобы вызвать лавину неплатежей и спровоцировать масштабный банковский кризис.

Спрос наносит ответный удар

Темпы роста розничного кредитования сейчас хоть и «взрывные», но более низкие по сравнению с 2008 и 2012 годами. «В 2012 году в пиковые моменты рост задолженности населения доходил до 45%. Поэтому я бы говорил скорее о возобновлении роста, чем о кредитном буме», — говорит научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов.

Тем не менее значительный рост объемов фиксируется абсолютно во всех сегментах кредитования — как в необеспеченном, так и в залоговом. Для банков розничное кредитование сейчас — наиболее прибыльное направление бизнеса; корпоративный сегмент вырос только на 5%, то есть в относительном выражении в 4 раза меньше, чем розница. Больше половины прироста долга в этом году приходится на госбанки: Сбербанк и ВТБ. Есть несколько основных причин, по которым россияне стали более активно занимать именно в последние два года.

«Во-первых, стоит учитывать эффект «низкой базы» — все-таки слишком серьезным было «падение» рынка три года назад. Во-вторых, стабилизировалась экономическая ситуация в стране. И кредиторы, и заемщики привыкли к «новой реальности» и снова полномасштабно вовлеклись в кредитный процесс», — говорит Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В России сейчас рекордно низкая инфляция, которая до последнего времени позволяла ЦБ снижать ключевую ставку. Вслед за ключевой ставкой падала и стоимость потребительских кредитов.

В результате активизировался отложенный спрос россиян: домохозяйства стали приобретать предметы длительного пользования. Весной этого года норма сбережений россиян опустилась до уровня докризисных 2013–2014 годов. Но поскольку рост реальных доходов населения в июле в годовом выражении составил всего 2%, кредитование осталось одним из главных источников поддержания уровня жизни и осуществления крупных покупок.

Кредит в бесконечность

Одна из наиболее тревожных тенденций состоит в том, что россияне часто берут кредиты для покрытия старых долгов. Почти каждый второй россиянин имеет два и более непогашенных кредитов. Типичная история таких займов выглядит так: человек берет ипотеку, исправно вносит по ней процентные платежи, но делает это за счет розничных кредитов.

Общий информационный фон в СМИ и реклама банковских продуктов создают иллюзию дешевизны займов: когда-то ипотека стоила 18% годовых, а сейчас ее можно взять за 10%.

«Но как брать ипотеку даже под 10% годовых, если ваши доходы растут всего на 2–3% в год? — удивляется директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. — Даже при такой ставке вы покупаете две квартиры: одну себе и одну банку».

Финансовый омбудсмен Павел Медведев обращает внимание на еще одну проблему — особые ловушки в кредитных договорах, которые увеличивают стоимость заимствований в 1,5–2,5 раза. «Людей обманывают за счет бесконечных «накруток», которые становятся все более жестокими», — говорит эксперт. К примеру, существует банковский продукт под названием «Кредитный доктор», который обещает заемщику улучшение кредитной истории. «Человек получает задолженность, но на карту ему поступают символические 10 копеек. С математической точки зрения это значит, что кредит стоит бесконечность», — говорит Ведев.

Вообще долги россиян, как правило, очень короткие и очень дорогие. Доля обслуживания долга в текущих доходах населения примерно такая же, как в США, притом что размер долга по отношению к доходу в 4–5 раз меньше. «Население в обеих странах регулярно тратит 10–12% доходов на обслуживание долга, но если в России долг составляет 20–25% дохода, то в США — 75%», — говорит Хромов.

То есть переплата за кредиты в российских банках катастрофически высокая. «Одни только процентные платежи банковской системе в год составляют около 2 трлн рублей. Причем наибольшая задолженность приходится на людей с низким уровнем дохода», — добавляет Медведев.

Предкризисное состояние

Хотя рост закредитованности на 20% сам по себе не является запредельным, все зависит от возможности населения обслуживать этот долг. Основной аргумент в пользу того, что рынок розничного кредитования в скором будущем ждет «перегрев», простой: ставки по кредитам выше, чем рост номинальных доходов населения. Это означает, что граждане все большую часть своего дохода вынуждены тратить на обслуживание долга, а такая ситуация чревата формированием кредитного пузыря.

Фото: Александр Артеменков/ТАСС

В НБКИ возражают, что закредитованность населения сейчас находится на вполне приемлемом уровне. «Среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) российских заемщиков в настоящее время составляет 23,62%, причем с конца прошлого года оно снизилось на 1,05% (тревожным считается уровень выше 30%. — А.Х.). В соответствии с Индексом кредитного здоровья, рассчитываемым Национальным бюро кредитных историй и компанией FICO, во II квартале 2018 года кредитное здоровье граждан страны оставалось стабильным», — говорит Алексей Волков.

При этом в НБКИ признают, что объем «плохих» долгов все еще остается довольно существенным. Если реальные доходы не будут расти или начнут сокращаться, это может привести к росту просроченной задолженности и дефолтам граждан.

Ведев считает, что предкризисные процессы на рынке уже начались: кредиты удлиняются и переупаковываются, люди берут более длинные займы, чтобы вернуть старые. Эта ситуация может спровоцировать резкий рост «плохих» долгов и банковский кризис в ближайшие 1,5 года.

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Принудительная финансовая грамотность

«Сидел я как-то в Совете Федерации на совещании по закредитованности населения, — вспоминает омбудсмен Медведев. — Поднимается очередной оратор, первый зампредседателя одного из комитетов, и говорит абсолютно «гениальную» вещь: нужно запретить все способы заимствований, потому что все они ведут к петле на шее. Можно разрешить только ломбарды: там ты хотя бы сразу получаешь определенную сумму, и никто тебя преследовать не будет».

Примерно такой же запретительной логикой руководствуются парламентарии и сегодня, пытаясь реагировать на бурное развитие потребкредитования. В начале недели в Госдуме обсуждались поправки к законопроекту «О банках и банковской деятельности», запрещающие выдачу кредитов, выплаты по которым превышают 50% совокупного дохода домохозяйства.

С этим предложением есть две проблемы. Во-первых, все банки и так занимаются оценкой платежеспособности потенциальных заемщиков. «Этот вопрос находится в компетенции заемщика и банка, которые заключают между собой договор», — говорит директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.

Во-вторых, предлагаемая формула выглядит непродуманной. Доходы у всех людей разные: если человек живет на 20 тысяч рублей в месяц, то ему, вероятно, вообще не стоит брать крупные кредиты. А если человек получает несколько сотен тысяч рублей, то спокойно может тратить и больше 50% на обслуживание долга. Одним словом, важно не сколько человек платит, а сколько у него после этого остается.

«Стоит привязать ограничения к размеру располагаемых доходов, которые остаются после обязательных выплат, чтобы у человека всегда был хотя бы прожиточный минимум на руках», — считает Хромов.

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Глобальное решение проблемы «кредитного бума» только одно: экономический рост, который повысит благосостояние населения и позволит людям обслуживать долги за счет собственных доходов. Но последние экономические инициативы властей, от повышения НДС до «пенсионной реформы», решительно ставят на таком варианте крест.