Стационар для Ангела

Антона Ангела — жителя города Заринск в Алтайском крае — судят по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) за репосты в социальных сетях «антисемитских записей». В пятницу сотрудники Центра «Э» насильно отвезли его в лечебницу для проведения стационарной психиатрической экспертизы, которая рассчитана на 30 дней. При этом официального документа от суда, отправляющего Ангела на экспертизу, пока нет. Суд первой инстанции уже вынес постановление, но в октябре состоится рассмотрение апелляционной жалобы. Следователь Юлия Жукова не приняла этот факт во внимание и уже сейчас подписала приказ о принудительном помещении мужчины в стационар.

В пятницу около 12 часов дня Антон Ангел собирался поехать в больницу, чтобы обсудить с лечащим врачом дату операции на ноге: у него диагностировано несколько межпозвоночных грыж — из-за этого он медленно и тяжело передвигается. Когда Ангел уже садился в машину, к нему подошли пятеро мужчин, которые представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. По его словам, они помахали перед лицом «бумажкой с подписью следователя», где было сказано, что Ангела нужно срочно в принудительном порядке доставить на стационарную психиатрическую экспертизу. Его засунули в машину и повезли в лечебницу. Когда подъехали к воротам, туда уже успел приехать адвокат Ангела Роман Ожмегов. Ожмегов рассказал «Новой», что он встал в калитку железных ворот и не давал «эшникам» засунуть в них своего подзащитного:

— Я держал Антона, чтобы его не запихнули, а он в это время поддерживал свою ногу, которая практически не функционирует из-за болезни. Она начала совсем отниматься, потому что «эшники» давили его в спину. Потом начали мне заламывать руку. Но, слава богу, я заранее вызвал полицию, и они вовремя приехали.

Сначала Ангел с адвокатом поехали в отделение писать заявление на действия сотрудников Центра «Э», а затем Ангела отправили в травмопункт, так как ногу при задержании все-таки повредили. Ожмегов назвал произошедшее «самоуправством следователя Жуковой», которое они вовремя успели пресечь: «Так понятно, что все бы закончилось психлечебницей», — заключает Ожмегов.

Антон Ангел. Фото из архива

Две недели назад суд отправил на принудительную психиатрическую экспертизу другого обвиняемого за мемы в «ВКонтакте» — жителя Барнаула Андрея Шашерина. Шашерин в разговоре с корреспондентом «Новой» сказал, что это личная месть следователя Антона Костырко за то, что Шашерин отозвал признание вины. Следствие посчитало, что в его случае было невозможно ограничиться амбулаторной экспертизой, которая длится около часа, — для исследования психического состояния Шашерина требуется больше времени и нужна стационарная экспертиза. Со дня на день он ждет повестки в стационар.

Аргумент про недостаточное количество времени на экспертизу следствие привело и в случае Ангела. Только по поводу него суд никакого окончательного постановления пока вынести не успел — 12 августа было вынесено первое постановление о помещении в стационар, но на 12 октября назначено рассмотрение апелляционной жалобы. Адвокат Ангела Роман Ожмегов рассказал «Новой», что поместить в стационар можно только по решению суда:

— Но никак не по решению следователя, как это было сказано в бумагах Центра «Э». У нас в законе есть одно «но»: окончательным постановлением считается документ, который подписан судом уже после рассмотрения апелляционной жалобы, когда решение вступает в силу.

Напомним, что у Антона Ангела провели обыск в квартире еще 13 апреля — изъяли телефоны, ноутбук, флеш-карты. Все из-за репостов в сети «ВКонтакте» материалов, которые по отдельности не включены в список запрещенных «экстремистских» публикаций в Сети, но, согласно заключениям эксперта: «содержат признаки враждебного отношения к группе лиц на основании их принадлежности к евреям». Ангел рассказал, что следователь Жукова проинформировала его о том, что на протяжении года за его страницей следили сотрудники Центра «Э» и «наличие этих изображений в совокупности позволило экспертам сделать выводы о его негативном отношении к евреям». Сам Ангел считает, что стал объектом пристального внимания сотрудников Центра «Э» из-за своей гражданской деятельности: как член партии ЛДПР он неоднократно писал жалобы на «действия и бездействие» главы города Ивана Терешкина.

В Алтайском крае случай Антона Ангела не единственный. В Барнауле рассматриваются уголовные дела против уже упомянутого Андрея Шашерина, Марии Мотузной и Даниила Маркина. Последних судят еще и за «оскорбление чувств верующих» — из-за публикации мемов о патриархе и других священнослужителях. По статье 282 («возбуждение ненависти либо вражды») обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, по 148-й («оскорбление чувств верующих») — до года лишения свободы.