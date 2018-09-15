Системе срывает резьбу

Представьте себе, что ваши активы попали в зону риска. Банковские счета, надежно спрятанные, могут найти и заморозить. Или лично вы уже персональный фигурант санкционного списка, или готовитесь туда попасть. Карьеры ваших детей в развитых странах под вопросом. Потоки ренты сужаются, а конкуренция за них растет. В вашем круге общения постоянно кого-то сажают… Разумеется, вы нервничаете. С другой стороны, вы совершенно свободны — в том специфическом понимании этого термина, которым так гордится отечественная пропаганда. Он предполагает, что родина готова не быть формалисткой и всегда сделает для своих исключения из законов и правил.

То есть, с одной стороны, вы очень богатый и влиятельный человек, власть которого почти ничем не ограничена, а с другой — все идет не совсем по плану. За годы «в высших эшелонах» вы привыкли к полной безнаказанности, но не очень понимаете, какие ставки нужно делать сейчас. Что будет с «системой», как актуализируется «проблема-2024», если на старте мы имеем конфликт со всем миром и глухое недовольство граждан из-за экономического тупика? Такими «страшными русским вопросами» уже много месяцев мучаются российские государственные мужи, и у многих из них начинает срывать резьбу.

Одним из первых сорвался советник президента Андрей Белоусов, который в известной докладной записке предложил отнять у частных компаний-экспортеров излишки прибыли. Кремлю пришлось оправдываться, все сели за стол переговоров, но рынок не без оснований сделал вывод, что капитализма у нас больше не будет, а будет продразверстка и чрезвычайные комиссии. И обвалился.

На доступном для себя интеллектуальном уровне чрезвычайщину поддержали в Роскосмосе. Источники газеты «КоммерсантЪ» в ведомстве утверждают, что ведомственная комиссия всерьез рассматривает версию, согласно которой дыру в российском «Союзе» просверлили американские астронавты с МКС. Эта гипотеза полностью укладывается в ту картину реальности, которую много лет рисуют телеведущие Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев. Но до последнего времени сумасшедших было принято держать подальше от космических программ. Теперь и здесь работают не инженеры, но идеологи.

Параллельно глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. Объяснить этот поступок с рациональной точки зрения невозможно, ясно только, что у генерала по какой-то причине сильно сдали нервы. Эскападу Золотова обсуждали бы еще долго, начался даже флэшмоб по вызову главного российского «охранителя» на различные поединки со стороны россиян. Но тут на сцену вышли Петров и Боширов.

Интервью этих «бизнесменов средней руки» главе RT Маргарите Симоньян стало событием не менее загадочным, чем сама попытка отравления в Солсбери. Зачем нужно было устраивать такое шоу, кто принял решение — эти вопросы, скорее всего, останутся риторическими. Интересна роль Симоньян в этой шпионской трагикомедии. Она хотя и не задавала таинственным бизнесменам самые неприятные вопросы, но почти открыто демонстрировала, что не слишком верит в их легенду. Весь остальной контент RT не вызывает у нее лишних сомнений, но когда родина приказала сделать интервью с бизнесменами, и у Симоньян, кажется, что-то сорвалось.

До недавнего времени вся эта система строилась на личной лояльности президенту, в то время как остальные институты, от парламента до судов, отмирали. Сегодня конкуренция за гиперлояльность грозит российской элите полной потерей связи с реальностью.