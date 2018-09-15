ГРУ не могу

Полиция Великобритании обвинила российских граждан Петрова и Боширова в покушении на убийство экс-разведчика Скрипаля и его дочери Юлии. Были представлены кадры с видеозаписей и полный маршрутный лист подозреваемых.

Через несколько дней после этого публичного заявления президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума сделал свое: «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет».

Спустя еще несколько дней нашедшиеся персонажи обнаружились в студии RT, где в качестве интервьюера выступала не кто-нибудь, а руководитель редакции Маргарита Симоньян.

Выступление Петрова и Боширова породило множество мемов, шуток и ехидных комментариев, будто бы устроители шоу как раз и намеревались под весом разных несуразностей погрести ответы на основные вопросы: «Вы кто и что вы там делали?»

Журналисты всего мира попытались установить биографии вышедших в эфир персонажей, но, увы, — персонажи оказались людьми, живущими вне социальных сетей.

Зато сотрудники российской правоохранительной системы оказались склонными к меркантильному взгляду на происходящее. Так, в распоряжении ряда СМИ оказались документы некогда самостоятельной, а ныне приписанной к МВД Федеральной миграционной службы. Журналисты предположили, что эти документы — с грифом «Совершенно секретно» — могут указывать на принадлежность героев RT к военной разведке.

Версия

Все спецслужбы мира используют «документы прикрытия» для своих сотрудников и агентов. Российские — не исключение. При этом надо понимать, что процедура оформления «документов прикрытия» кардинально отличается от порядка оформления паспортов, прописанного в инструкциях ФМС.

Вот конкретный пример. Еще в марте 2014 года в публикациях «Призрак опера» и «Готовили ловушку — угодили в капкан» «Новая» рассказала о майоре Сергее Пирожкове, который служил в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Пирожков имел на руках паспорт на имя Сергея Гридасова. И это был настоящий, неподдельный паспорт, якобы выданный Санкт-Петербургским УФМС.

Настоящий паспорт, выданный Сергею Пирожкову в августе 2011 года, уже после увольнения из органов МВД

«Документ прикрытия» — паспорт Сергея Пирожкова на имя несуществующего «бизнесмена» Сергея Гридасова

С этим документом Сергей Пирожков под именем Сергея Гридасова стал фигурантом целого ряда уголовных дел — в качестве свидетеля или потерпевшего. И по этим уголовным делам суды вынесли обвинительные приговоры, основанные на показаниях Пирожкова-Гридасова, со вполне реальными сроками тюремного заключения.

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В апреле 2015-го сам Пирожков был приговорен к четырем годам лишения свободы как один из фигурантов знаменитого «дела Сугробова», по которому экс-глава антикоррупционного ведомства МВД, генерал-лейтенант Денис Сугробов получил 22 года лишения свободы (впрочем, Верховный суд России снизил приговор до 12 лет).

Настоящий паспорт на имя Сергея Пирожкова «всплыл» как раз во время расследования «дела Сугробова». Хотя то, что «настоящего паспорта» на имя Сергея Гридасова, выданного миграционной службой, не существовало, мы установили еще раньше. Когда получили информацию Санкт-Петербургского УФМС, в письме было сказано: паспорт на имя Гридасова ведомством никогда не выдавался, а по адресу, где якобы прописан Гридасов — Набережная реки Фонтанки, дом 6, — работает Ленинградский областной суд (подробности в «Новой» от 12 и 31 марта 2014 года).

Если у МВД была (а видимо, и есть) возможность «оформлять» настоящие паспорта на своих сотрудников и агентов, не утруждая себя бюрократической процедурой оформления анкет через ФМС, неужели такой возможности не было и нет у Главного управления Генерального штаба Минобороны (бывшее ГРУ)?

Но есть и другой нюанс. Некоторое время назад в распоряжение «Новой» попали несколько сот страниц документов с грифом «Совершенно секретно», по всей видимости, скопированных в прокуратуре одного из регионов России. Эти документы — наглядная иллюстрация к тому, как оформляются секретные документы.

На таких документах никогда не пишется от руки, что он секретный, а наносится штамп, в котором от руки заполняются только графы: номер документа, дата, количество страниц и экземпляров. Такие штампики есть абсолютно во всех министерствах, ведомствах и учреждениях России, работа которых связана с секретными документами. ФМС — не исключение.

Ирек Муртазин, «Новая»

Вопросы

Все спекуляции можно бы было прекратить, если бы Петров и Боширов ответили на вполне конкретные (незаданные) вопросы. А именно:

Зачем людям, которые поехали в романтическую поездку, комплект обратных билетов на разные даты? Почему людям, которые целенаправленно ехали в Солсбери, чтобы посмотреть «солсберецкий собор», нужно было снимать гостиницу в Лондоне? Каким бизнесом, какими именно компаниями владеют Петров и Боширов, что могли себе позволить слетать на два дня в Лондон, декларируя вполне приличную сумму на счетах? А где селфи? Симоньян вроде попробовала это уточнить в ходе интервью — но, увы, именно в этом месте обнаружилась монтажная склейка. И главное — где биографии Петрова и Боширова? Детский сад, школа, приводы в милицию, служба в армии, диплом о высшем образовании?

Есть еще много вопросов — помельче. Но, как представляется, все они могут быть сняты, если английским следователям позволят допросить Боширова и Петрова — пусть и в присутствии следователей российских.

Однако британские следователи, впрочем, как и все мы, вряд ли смогут получить ответы на волнующие мировую общественность вопросы. Потому что сам факт их постановки — незаконен. В силу того, что президент России в сентябре этого года подписал указ, согласно которому данные агентов Службы внешней разведки и проч. являются тайной, охраняемой государством.

Отдел расследований