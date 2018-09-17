«Я больше склонна доверять информации ФСИН»

В субботу Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова написала в своем фейсбуке о том, что накануне, в пятницу 14 сентября, украинский политзаключенный Владимир Балух, голодающий с 19 марта, был избит в крымском СИЗО-1. Также ему угрожали помещением в карцер. В своей записи Денисова приводит собственный разговор с российским Уполномоченным Татьяной Москальковой, которая, со слов украинского омбудсмена, настаивала, что все помещение СИЗО находится под видеонаблюдением, и Балух, возможно, сам спровоцировал конфликт, за что и мог быть наказан, однако «с учетом состояния». «Но я знаю правду, — продолжает Денисова. — Его вывели из камеры, подальше от видеонаблюдения, и пытались поставить на колени. Он плевал в лицо надзирателям, но его не сломали. За неповиновение палачи повалили украинца на пол, надели наручники, били по голове, печени, запугивали». Вскоре ФСИН опровергла информацию об избиении Балуха в СИЗО, сославшись при этом и на его собственное заявление. Установить, что в самом деле произошло в СИЗО, защитники смогут только в понедельник. Как сообщила «Новой» адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе, первым об избиении Владимира Балуха сообщил бывший заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в России организация. — Ред.) Ахтем Чийгоз. Чийгоз сам был осужден по делу о массовых беспорядках и приговорен к восьми годам колонии. Однако затем, по просьбе крымского муфтия, президент помиловал Чийгоза и Ильми Умерова, которые улетели в Турцию, а затем оказались в Киеве.

Ахтем Чийгоз из Киева передал информацию в крымскую правозащитную организацию. Чтобы проверить это сообщение, адвокат, который работает на месте, позвонил во ФСИН. Ему сказали, что никаких инцидентов не зафиксировано. Несмотря на выходной день, адвокат и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент попытались войти в СИЗО, но их не пустили. Тогда они связались с начальником СИЗО. Личной встречи не получилось, но по телефону тот сказал, что с Балухом все в порядке. В понедельник архиепископ Климент и адвокат вновь попытаются войти в СИЗО с тем, чтобы получить информацию непосредственно от самого заключенного. В беседе с «Новой» Ольга Динзе скептически оценила вероятность того, что сообщение об избиении ее подзащитного подтвердится: «Я лично Чийгоза не знаю, абсолютных оснований доверять ему у меня нет. Он является активным общественным деятелем, заинтересован в пиаре. Действительно, он мог получить эту информацию от крымских татар, находящихся в том же СИЗО. Но Балух находится в камере на двоих. Да и зачем ФСИН сообщать недостоверную информацию, если мы сможем опровергнуть ее, побеседовав с подзащитным? В этой ситуации я больше склонна доверять информации ФСИН». Ольга Динзе выразила надежду, что адвокат и архиепископ Климент смогут посетить голодающего в понедельник, «хотя попасть в СИЗО действительно сложно: там содержится 1800 человек, а помещений для встреч всего 11 или 12».

Проблемы у Балуха начались после того, как он вывесил над своим домом в Крыму украинский флаг. В 2016 году его задержали после того, как полицейские якобы нашли в его доме патроны. Балух утверждал, что их подбросили. Через год возбудили второе уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»): по версии следствия, он ударил начальника СИЗО. В совокупности по двум приговорам Балух получил пять лет колонии. На прошлой неделе ему было окончательно отказано в освобождении по УДО.

19 марта Балух, будучи несогласным с приговором, объявил бессрочную голодовку, которую держит до сих пор.

Балух один из тех, чье имя фигурирует в списках на обмен заключенными между Россией и Украиной.

Тем временем в Москве продолжаются пикеты в поддержку голодающего украинского режиссера Олега Сенцова. В субботу на Манежной площади были задержаны две активистки — Татьяна Шапиро и Гаяне Петросян, державшие в руках плакат «Свободу Сенцову». Их доставили в ОВД «Китай-город», пояснив, что пикет проводился в непосредственной близости от Кремля.

Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии за подготовку к теракту, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Он требует освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Власти Ямало-Ненецкого округа, где находится колония, дважды отклоняли прошение о помиловании Сенцова, написанное мамой режиссера и крымским архиепископом Климентом. Пресс-служба Кремля заявила, что Сенцов должен написать прошение сам. Закон этого не предусматривает: решение о помиловании принимает президент, он может это сделать в любой момент и даже без формального прошения. Сам Сенцов просить о помиловании категорически отказывается.