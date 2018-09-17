Захват и удержание

16 сентября в Приморье состоялся второй тур выборов губернатора. С начала подсчета голосов первое место уверенно держал за собой коммунист Андрей Ищенко. Действующий глава региона единоросс Андрей Тарасенко отставал на 6-8%. После обработки 95% протоколов новый губернатор Приморья был практически очевиден, в том числе и для самих коммунистов — они горячо поздравляли друг друга, а сам Ищенко даже успел победоносно заявить, что «продолжит курс президента». Назревала крупная электоральная сенсация, которую аналитики, следившие за подсчетом голосов в реальном времени, называли первым итогом протестного голосования против пенсионной реформы.

Однако в итоге сенсация оказалась еще более громкой. В момент ликования КПРФ сайт ЦИК вдруг перестал обновляться. В это же время внезапно начали появляться новости, что наблюдателей от КПРФ выгоняют с участков, где-то происходит эвакуация, где-то — не выдают итоговые протоколы. Через два часа сайт заработал: отрыв между кандидатами сократился до трех процентов. А после обработки 99% бюллетеней, недосягаемым победителем вдруг стал единоросс.

На некоторых УИК за него оказались отданы все голоса. При том, что на соседних он в несколько раз отставал от своего конкурента.

Андрей Ищенко уже объявил бессрочную голодовку и призвал всех своих сторонников выйти протестовать против «сфальсифицированных» результатов к администрации Приморского края во Владивостоке. С утра на центральной площади уже находятся несколько сотен человек, требующих отмены результатов голосования. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил «Новой», что партия оценивает ситуацию с выборами как «абсолютно криминальную»:

— Это даже фальсификацией назвать нельзя. Это просто удар кувалдой по этическим и моральным нормам выборного процесса. Нарушения были на 19 участках. Мы сейчас пишем обращения, чтобы привлекли в ответственности таких нарушителей, как главу Уссурийска, главу ТИК этого района, главу Советского района, где вызвали пожарных, чтобы вытащить из участка наблюдателей и других присутствующих. Назвать это выборами язык не поворачивается. Мы требуем созвать комиссию из всех думских фракций.

Также Ющенко призвал возбудить уголовное дело на глав Уссурийского и Советского районов. Именно там на некоторых участках были зафиксированы 100-процентные победы Тарасенко при нуле голосов за Ищенко. И как раз эти участки стали последними решающими в подсчете голосов. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц опубликовал таблицу, где сравниваются данные между копиями протоколов и данными в системе ГАС «Выборы» на УИКах в Уссурийске. Он утверждает, что необходимый перевес для победы обеспечили именно они: «Два десятка переписанных протоколов дали прибавку более 20 тысяч голосов за Тарасенко. У Ищенко забрали 890. Сейчас разница между Ищенко и Тарасенко в ГАС «Выборы» всего 7,6 тысячи голосов. Что делает ТИК в ответ на такие обвинения? Правильно, спешно подводит результаты».

Мельконьянц считает, что оптимальным решением было бы возвращение результатов до переписывания их в ГАС либо полная отмена на этих участках: «Понятно, что члены комиссий не по собственной инициативе занимались рисованием».

Источник: facebook Григорий Мельконьянц

Член Центризбиркома Евгений Шевченко, курирующий этот регион, объяснил расхождения в ГАС «Выборы» и копиях протоколов «особенностями поступления данных». По словам Шевченко, ввод данных в систему ГАС «Выборы» шел с опережением. Однако почему данные в копиях протоколов спустя какое-то время остались те же, а не стали как в системе — не ясно.

Коммунистов поддержал даже находящийся под арестом Алексей Навальный. Он призвал всех жителей Владивостока выходить на площадь перед администрацией каждый день и требовать отмены результатов второго тура:

«Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия — неважно совершенно какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди».

Оппозиционер также обратился ко всем жителям страны с просьбой оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья: «Это не их выборы украли, это украли у всей страны».

Андрей Ищенко. Фото: РИА Новости

Напомним, при обработке 95% протоколов, Ищенко набирал 51,6% голосов, Тарасенко — 45,8%. По итогам обработки 99% протоколов, Тарасенко вышел вперед с 49,02%, у Ищенко оказалось — 48,56%. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что такой резкой скачок при обработке всего четырех процентов протоколов был предсказуем:

— В первую очередь поступают голоса из центральных участков — там всегда все более или менее профессионально и прозрачно. А в последнюю очередь — голоса из медвежьих углов (это самые удобные участки: там нет наблюдателей и прессы). И как раз последние проценты, которые капали, были из самых глухих регионов. Косвенным признаком еще служит то, что в первом туре почти все участки были снабжены камерами, а ко второму туру, когда власти начали понимать, что дело пахнет керосином, в администрации внезапно кончились деньги на работу камер. Особенно в провинции.

То, что последние неожиданные данные действительно приходили из дальних районов подтвердил член ЦИК Евгений Шевченко. Он заявил, что это «следствие тяжелой логистики региона».

Второй тур в Приморье прогнозировали спокойным для власти даже эксперты. Неделю назад в первом туре Андрей Тарасенко набрал 46,6% голосов, а ближайший преследователь коммунист Андрей Ищенко — 24,6%. К Тарасенко, как к ВРИО главы региона, за пару дней до выборов с рабочим визитом приезжал даже Владимир Путин. Президент один раз обмолвился о выборах: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке».

Но даже поддержка президента не помогла.

«Причина наблюдаемой нами крайней истеричности идет от осознания того, что поддержка президента перестала оказывать какое-либо влияние», — говорит политолог Александр Кынев.

Эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич считает высокий результат кандидата от КПРФ консолидированным голосованием «против» власти, а не за конкретную альтернативную фигуру:

— Первое, неважно, кто он — коммунист или анархист. У коммунистов в Приморье были не самые сильные позиции, ЛДПР даже играла большую роль. Второе, это исторически протестный регион. В 90-е годы власть не могла там скинуть Наздратенко, которого терпеть не могла. Но он пользовался народной поддержкой. Третье, экономика: доходы населения региона продолжают падать, никакого улучшение не было. Ситуация безнадеги, умноженная на пенсионную реформу, равно — восстановление протестного потенциала.

— Регион весьма проблемный, — подтверждает Орешкин. — Даже Путин говорил, что там жилищная структура слабая, спортивных площадок недостаточно, а люди уезжают из Приморского края. Уехало больше, чем приехало. Такое от хорошей жизни не происходит. Избиратель в Приморье более агрессивный.

По мнению Кынева, протестное голосование в этом регионе обусловлено сочетанием федеральной повестки (пенсионной реформы и повышения налогов) и локальной. Политолог также вспоминает, что регион действительно имеет огромную историю протестного голосования:

«Вспомните, многократные отмены выборов во Владивостоке или выборы 2001 года, когда победил никому не известный до этого Сергей Михайлович Дарькин (бывший губернатор Приморского края. — Ред.). Там неоднократно голосовали совершенно неординарно, вопреки».

Кынев также считает, что Приморье — это регион с развитой региональной идентичностью, и «жители просто устали, что с ними перестали считаться»:

— Предыдущий губернатор Миклушевский довольно жестко вел себя в отношении местного самоуправления, партий, общественников. Регион устал от прессинга, людям это надоело. Кроме того, на какой-то период, я думаю, сыграл фактор саммита АТЭС. В условиях, когда часть денег уходит на непонятно что в карманы крупных игроков, какая-то часть дохода только путем перераспределения доходит до простых граждан по цепочке. Но эти деньги давно проедены, а эффект, который мог как-то компенсировать недовольство в виде денег от саммита АТЭС, давно закончен. Я не представляю, как после того, что произошло сегодня, господин Тарасенко, победой которого публично унизили регион и его жителей, будет руководить людьми. Все знают, что он повел себя, мягко говоря, неприлично.

Судя по тому, что я вижу в ленте [социальных сетей], протесты уже пошли. И дело не в коммунисте Ищенко, а в человеческом достоинстве. Власть в Приморье оскорбила человеческое достоинство людей.

Стихийная акция протеста у здания краевой администрации несогласных с предварительными итогами второго тура выборов губернатора Приморья. Фото: РИА Новости

Тем временем штаб единоросса Тарасенко защищается, как может, обвиняя КПРФ «в скупке голосов» избирателей. Представители штаба заявили, что коммунисты купили голоса более 24 тысяч человек и потратили на это 40 миллионов рублей. Но это обвинение несколько меркнет на фоне необъяснимых 100-процентных показателей Тарасенко на участках, которые посчитали последними, когда его соперник уже праздновал победу.

23 сентября второй тур пройдет в трех оставшихся регионах: Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области. Здесь, как считает Кынев, победа власти возможна «только путем массовых фальсификаций», другого варианта нет: «Чем больше людей придет голосовать, тем меньше шансов, что такой сценарий будет реализован. Это как раз аргумент в пользу того, что надо приходить. Потому что фальсификация была на этих выборах в одном конкретном городе — Уссурийске. Если бы во Владивостоке явка была больше, фальсификация в Уссурийске бы не помогла».

Зубаревич считает, что многое зависит и от реакции главы ЦИК Эллы Памфиловой: «Если Памфилова промолчит ближайший день-два — значит, во всех остальных регионах будет та же история с фальсификациями».

Тем временем Элла Памфилова уже выступила по поводу ситуации в Приморье и заявила, что допускает отмену второго тура, но окончательно все будет понятно к концу недели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией. А движение в защиту прав избирателей «Голос» сделало заявление, что, если массовые фальсификации подтвердятся, «происходящее следует воспринимать как незаконный захват и удержание власти».

Татьяна Васильчук, «Новая», Анастасия Куц, Лилит Саркисян — специально для «Новой»