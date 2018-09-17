Захват и удержание

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В Приморье беспрецедентный скандал во втором туре губернаторских выборов. Гражданам не дали проголосовать против пенсионной реформы

Андрей Ищенко. Фото: РИА Новости

Политика

 

16 сентября в Приморье состоялся второй тур выборов губернатора. С начала подсчета голосов первое место уверенно держал за собой коммунист Андрей Ищенко. Действующий глава региона единоросс Андрей Тарасенко отставал на 6-8%. После обработки 95% протоколов новый губернатор Приморья был практически очевиден, в том числе и для самих коммунистов — они горячо поздравляли друг друга, а сам Ищенко даже успел победоносно заявить, что «продолжит курс президента». Назревала крупная электоральная сенсация, которую аналитики, следившие за подсчетом голосов в реальном времени, называли первым итогом протестного голосования против пенсионной реформы.

Однако в итоге сенсация оказалась еще более громкой. В момент ликования КПРФ сайт ЦИК вдруг перестал обновляться. В это же время внезапно начали появляться новости, что наблюдателей от КПРФ выгоняют с участков, где-то происходит эвакуация, где-то — не выдают итоговые протоколы. Через два часа сайт заработал: отрыв между кандидатами сократился до трех процентов. А после обработки 99% бюллетеней, недосягаемым победителем вдруг стал единоросс.

На некоторых УИК за него оказались отданы все голоса. При том, что на соседних он в несколько раз отставал от своего конкурента.

Андрей Ищенко уже объявил бессрочную голодовку и призвал всех своих сторонников выйти протестовать против «сфальсифицированных» результатов  к администрации Приморского края во Владивостоке. С утра на центральной площади уже находятся несколько сотен человек, требующих отмены результатов голосования. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил «Новой», что партия оценивает ситуацию с выборами как «абсолютно криминальную»:

— Это даже фальсификацией назвать нельзя. Это просто удар кувалдой по этическим и моральным нормам выборного процесса. Нарушения были на 19 участках. Мы сейчас пишем обращения, чтобы привлекли в ответственности таких нарушителей, как главу Уссурийска, главу ТИК этого района, главу Советского района, где вызвали пожарных, чтобы вытащить из участка наблюдателей и других присутствующих. Назвать это выборами язык не поворачивается. Мы требуем созвать комиссию из всех думских фракций.

Также Ющенко призвал возбудить уголовное дело на глав Уссурийского и Советского районов. Именно там на некоторых участках были зафиксированы 100-процентные победы Тарасенко при нуле голосов за Ищенко. И как раз эти участки стали последними решающими в подсчете голосов. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц опубликовал таблицу, где сравниваются данные между копиями протоколов и данными в системе ГАС «Выборы» на УИКах в Уссурийске. Он утверждает, что необходимый перевес для победы обеспечили именно они: «Два десятка переписанных протоколов дали прибавку более 20 тысяч голосов за Тарасенко. У Ищенко забрали 890. Сейчас разница между Ищенко и Тарасенко в ГАС «Выборы»  всего 7,6 тысячи голосов. Что делает ТИК в ответ на такие обвинения? Правильно, спешно подводит результаты».

Мельконьянц считает, что оптимальным решением было бы возвращение результатов до переписывания их в ГАС либо полная отмена на этих участках: «Понятно, что члены комиссий не по собственной инициативе занимались рисованием». 

Источник: facebook Григорий Мельконьянц

Член Центризбиркома Евгений Шевченко, курирующий этот регион, объяснил расхождения в ГАС «Выборы» и копиях протоколов «особенностями поступления данных». По словам Шевченко, ввод данных в систему ГАС «Выборы» шел с опережением. Однако почему данные в копиях протоколов спустя какое-то время остались те же, а не стали как в системе — не ясно.

Коммунистов поддержал даже находящийся под арестом Алексей Навальный. Он призвал всех жителей Владивостока выходить на площадь перед администрацией каждый день и требовать отмены результатов второго тура:

«Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия — неважно совершенно какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди».

Оппозиционер также обратился ко всем жителям страны с просьбой оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья: «Это не их выборы украли, это украли у всей страны».

Андрей Ищенко. Фото: РИА Новости

Напомним, при обработке 95% протоколов, Ищенко набирал 51,6% голосов, Тарасенко — 45,8%. По итогам обработки 99% протоколов, Тарасенко вышел вперед с 49,02%, у Ищенко оказалось — 48,56%. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что такой резкой скачок при обработке всего четырех процентов протоколов был предсказуем:

— В первую очередь поступают голоса из центральных участков — там всегда все более или менее профессионально и прозрачно. А в последнюю очередь — голоса из медвежьих углов (это самые удобные участки: там нет наблюдателей и прессы). И как раз последние проценты, которые капали, были из самых глухих регионов. Косвенным признаком еще служит то, что в первом туре почти все участки были снабжены камерами, а ко второму туру, когда власти начали понимать, что дело пахнет керосином, в администрации внезапно кончились деньги на работу камер. Особенно в провинции.

То, что последние неожиданные данные действительно приходили из дальних районов подтвердил член ЦИК Евгений Шевченко. Он заявил, что это «следствие тяжелой логистики региона».

Второй тур в Приморье прогнозировали спокойным для власти даже эксперты. Неделю назад в первом туре Андрей Тарасенко набрал 46,6% голосов, а ближайший преследователь коммунист Андрей Ищенко — 24,6%. К Тарасенко, как к ВРИО главы региона, за пару дней до выборов с рабочим визитом приезжал даже Владимир Путин. Президент один раз обмолвился о выборах: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке».

Но даже поддержка президента не помогла.

«Причина наблюдаемой нами крайней истеричности идет от осознания того, что поддержка президента перестала оказывать какое-либо влияние», — говорит политолог Александр Кынев.

Эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич считает высокий результат кандидата от КПРФ консолидированным голосованием «против» власти, а не за конкретную альтернативную фигуру:

— Первое, неважно, кто он —  коммунист или анархист. У коммунистов в Приморье были не самые сильные позиции, ЛДПР даже играла большую роль. Второе, это исторически протестный регион. В 90-е годы власть не могла там скинуть Наздратенко, которого терпеть не могла. Но он пользовался народной поддержкой. Третье, экономика: доходы населения региона продолжают падать, никакого улучшение не было. Ситуация безнадеги, умноженная на пенсионную реформу, равно — восстановление протестного потенциала.

— Регион весьма проблемный, — подтверждает Орешкин. — Даже Путин говорил, что там жилищная структура слабая, спортивных площадок недостаточно, а люди уезжают из Приморского края. Уехало больше, чем приехало. Такое от хорошей жизни не происходит. Избиратель в Приморье более агрессивный.

По мнению Кынева, протестное голосование в этом регионе обусловлено сочетанием федеральной повестки (пенсионной реформы и повышения налогов) и локальной. Политолог также вспоминает, что регион действительно имеет огромную историю протестного голосования:

«Вспомните, многократные отмены выборов во Владивостоке или выборы 2001 года, когда победил никому не известный до этого Сергей Михайлович Дарькин (бывший губернатор Приморского края.Ред.). Там неоднократно голосовали совершенно неординарно, вопреки».

Кынев также считает, что Приморье — это регион с развитой региональной идентичностью, и «жители просто устали, что с ними перестали считаться»:

— Предыдущий губернатор Миклушевский довольно жестко вел себя в отношении местного самоуправления, партий, общественников. Регион устал от прессинга, людям это надоело. Кроме того, на какой-то период, я думаю, сыграл фактор саммита АТЭС. В условиях, когда часть денег уходит на непонятно что в карманы крупных игроков, какая-то часть дохода только путем перераспределения доходит до простых граждан по цепочке. Но эти деньги давно проедены, а эффект, который мог как-то компенсировать недовольство в виде денег от саммита АТЭС, давно закончен. Я не представляю, как после того, что произошло сегодня, господин Тарасенко, победой которого публично унизили регион и его жителей, будет руководить людьми. Все знают, что он повел себя, мягко говоря, неприлично.

Судя по тому, что я вижу в ленте [социальных сетей], протесты уже пошли. И дело не в коммунисте Ищенко, а в человеческом достоинстве. Власть в Приморье оскорбила человеческое достоинство людей.

Стихийная акция протеста у здания краевой администрации несогласных с предварительными итогами второго тура выборов губернатора Приморья. Фото: РИА Новости

Тем временем штаб единоросса Тарасенко защищается, как может, обвиняя КПРФ «в скупке голосов» избирателей. Представители штаба заявили, что коммунисты купили голоса более 24 тысяч человек и потратили на это 40 миллионов рублей. Но это обвинение несколько меркнет на фоне необъяснимых 100-процентных показателей Тарасенко на участках, которые посчитали последними, когда его соперник уже праздновал победу.

23 сентября второй тур пройдет в трех оставшихся регионах: Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области. Здесь, как считает Кынев, победа власти возможна «только путем массовых фальсификаций», другого варианта нет: «Чем больше людей придет голосовать, тем меньше шансов, что такой сценарий будет реализован. Это как раз аргумент в пользу того, что надо приходить. Потому что фальсификация была на этих выборах в одном конкретном городе — Уссурийске. Если бы во Владивостоке явка была больше, фальсификация в Уссурийске бы не помогла».

Зубаревич считает, что многое зависит и от реакции главы ЦИК Эллы Памфиловой: «Если Памфилова промолчит ближайший день-два — значит, во всех остальных регионах будет та же история с фальсификациями».

Тем временем Элла Памфилова уже выступила по поводу ситуации в Приморье и заявила, что допускает отмену второго тура, но окончательно все будет понятно к концу недели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией. А движение в защиту прав избирателей «Голос» сделало заявление, что, если массовые фальсификации подтвердятся, «происходящее следует воспринимать как незаконный захват и удержание власти».

Татьяна Васильчук, «Новая», Анастасия Куц, Лилит Саркисян — специально для «Новой»

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Теги:
губернатор, голодовка, кпрф, фальсификация, протесты, единая россия, выборы, приморье

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