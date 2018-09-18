Восстановленному верить?

17 сентября представители Минобороны России на специальном брифинге представили секретные материалы о происхождении ракеты 9М38 комплекса «БУК», которой в июле 2014 года был сбит малазийский «Боинг» рейса МН17. Судя по этим документам, лайнер был атакован ракетой, находившейся в распоряжении украинской армии. В Киеве документы уже назвали сфальсифицированными. Представители Международной следственной группы (JIT), которая ведет официальное расследование, обещали «тщательно изучить» материалы, заметив, что прежде информация от Минобороны РФ нередко оказывалась недостоверной. В качестве примера голландские следователи привели публикацию российскими военными в июле 2014 года данных с радаров — якобы они зафиксировали вблизи пассажирского «Боинга» военный истребитель.

Действительно, в первые месяцы после катастрофы МН17 российская сторона заявляла о том, что «Боинг» был сбит украинским штурмовиком СУ-25. Однако к середине 2015 года Москва эту версию поддерживать перестала, начав доказывать, что лайнер был сбит именно ракетой комплекса «БУК», но выпущенной украинскими военными из села Зарощенское. Впрочем, эта версия была также опровергнута, причем жителями самого села, которые свидетельствовали, что село в день трагедии находилось под контролем сил ДНР.

Спецкор «Новой» Павел Каныгин рассказывает, почему и на этот раз материалы Минобороны скорее всего не вызовут доверия международного следствия.

Генерал-лейтенант Паршин на брифинге. Фото: Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Презентацию российского Минобороны можно разделить на три части.

В первой военные доказывают, что сбившая МН17 ракета принадлежала Украине. Во второй анимированной части речь идет о том, что видеодоказательства, имеющиеся у JIT, являются подделкой. В третьей части демонстрируется запись телефонного разговора украинского военного, использующего в неопределенном контексте словосочетание «можно сбить еще один малазийский «Боинг».

Что касается анимированной части — она есть у следователей JIT, эксперты скорее всего разберутся в ее достоверности. А запись телефонного разговора, названная генералом Конашенковым «прямым доказательством», ни прямо, ни косвенно ничего не доказывает.

Первая же часть доклада претендует на большую доказательность, поскольку основывается на документах, которые прежде не предъявлялись публично. Предлагаю присмотреться именно к ней.

В своих выводах российские военные использовали данные расследования JIT и, в частности, серийный номер двигателя ракеты — 8869032, который вместе с остатками корпуса голландцы предъявили в мае 2018 года на своей презентации под Утрехтом. Тогда JIT смогла установить, что двигатель с таким номером был произведен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном. Также следователи запросили у российской стороны всю информацию об изделии, которое имело двигатель с указанным серийным номером.

Российским военным понадобилось почти 4 месяца, чтобы ответить на запрос официального следствия. 17 сентября информацию представили генерал-лейтенант артиллерии Николай Паршин и пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков. Самые главные документы, продемонстрированные в ходе их брифинга — это «сводная ведомость на изделие», «восстановленный подлинник формуляра на двигатель» и «журнал принятой продукции». Документы, по словам генерала Паршина, хранятся в архиве Долгопрудненского завода.

Номер двигателя 8869032, опубликованный голландцами, присутствует в первых двух документах. Рядом с ним указаны другие сведения, на которые опирается Минобороны, отстаивая свою версию о принадлежности ракеты Украине.

Представленная голландцами часть двигателя ракеты, сбившей «Боинг», с серийным номером 9032. Фото: Павел Каныгин / «Новая газета»

Например, в «восстановленном подлиннике формуляра» рядом с номером 8869032 присутствуют цифры 8868720, значащиеся как серийный номер уже собранного изделия. Во время презентации генерал Паршин произнесет этот номер несколько десятков раз так, что журналисты запомнят его наизусть. («Первая цифра 8 является кодом производителя — Долгопрудненского завода, 86 — год выпуска ракеты, а 8720 — уникальный номер ракеты».) Также вместе фигурируют номера двигателя (8869032) и собранного изделия (8868720) и в предъявленной Паршиным «сводной ведомости». В обоих документах указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года.

«Дорогие дамы и господа! Зная заводской серийный номер изделия по журналу учета принятой продукции, <…> можно определить бортовой (то есть боевой) номер ракеты. А также установить, в какую воинскую часть она была предназначена», — говорил генерал-артиллерист.

Установить бортовой номер и получателя ракеты российские военные смогли из третьего документа, «журнала принятой продукции», который, как подчеркнул генерал Паршин, имеет гриф «совершенно секретно».

Действительно, в рукописном журнале напротив «уникального номера ракеты» 8720 указано и место отправления — в/ч 20152 (воинская часть в Тернопольской области на западе Украины). Скажу, что аутентичность этого документа вызывает меньше всего вопросов. Вероятно, поэтому пресс-секретарь МО РФ генерал Конашенков так настойчиво призвал следователей JIT затребовать и изучить всю приходную документацию в тернопольской воинской части. Скорее всего, ракета с номером 8720 действительно ушла из Долгопрудного в Тернопольскую область.

Однако действительно ли внутри нее находился двигатель с номером 8869032, который предъявили голландцы?

Давайте внимательно посмотрим на «сводную ведомость изделия» и «восстановленный подлинник формуляра на двигатель», которые показывает Паршин. (Ведь именно эти два важнейших документа доказывают, по мнению Минобороны, что найденный в Донбассе ракетный двигатель 8869032 стоял именно в ракете 8720 из Тернополя.)

Надо заметить, что генерал Паршин никак не объясняет, почему вместо оригинального «формуляра на двигатель», публике предъявили «восстановленный подлинник формуляра на двигатель». Однако как следует из ГОСТА СССР 19.601-78, принятого 1 января 1980 года, восстановленный подлинник может быть изготовлен после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника.

Нестыковки в датах на документах Минобороны России. Кадр RT

В бумаге, согласно правилам восстановления подлинников, определенным ГОСТом, стоят отметки лица, ответственного за заполнение. В нашем случае ответственной была работница по фамилии Дмитриева. В документе как минимум на четырех листах имеется ее фамилия и подпись, а также дата заполнения: 14 января 1986 года.

Получается, ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое боевое изделие (ракету) почти за год до даты его производства.

«Дата изготовления собранного изделия» — 24 декабря 1986 года — значится в этом же формуляре. Этот факт порождает вопросы: кто и когда мог вмешаться в созданный Дмитриевой документ, который, вероятно, не имел отношения к ракете, выпущенной по «Боингу».

В этом контексте обращает на себя внимание и почерк заполнителя второго документа — «сводной ведомости на изделие». Очевидно, ее заполняет один человек: автор в особой стилистике выписывает цифру 2, каждый раз выводя петлю наверху и внизу. При этом в оглавлении ведомости, где единственный раз указан серийный номер ракеты — 8868720, цифра 2 выписана иначе. Также заметно, что при написании последних двух цифр использовалась более светлая тушь.

Нетипичное написание цифры «2» в верхнем правом углу документа. Сравните с типичным — в столбцах таблицы. Скриншот RT

«Новая газета» намерена показать данный документ экспертам-графологам.

Как ожидается, уже этой осенью представители стран официального расследования направят совместный иск в Гаагский суд к российским структурам, по их мнению, ответственным, за атаку на МН17. Готовы ли будут российские военные предъявить такие документы следователям и экспертам JIT?