«Ощущение, что ролик сделан для несведущих»

«Новая газета» попросила оценить заявление пресс-секретаря Министерства обороны о фальсификации материалов, демонстрирующих движение зенитной установки «Бук» по России и Украине. Мнение о поясняющем ролике МО высказывает режиссер-постановщик и VFX-супервайзер компьютерной графики и визуальных эффектов в кино и на телевидении с опытом работы более 15 лет. Принимал участие в создании самых кассовых, получивших престижные награды фильмов и популярных сериалов, снятых в России в последние годы.

Опыт работы с аналогичной двухмерной и трехмерной графикой позволяет сделать такие замечания:

Картинки выглядят убедительно практически на 90%. Если бы мне дали их на анализ как супервайзеру, я бы констатировал это в первую очередь. Есть пара мест, в которых можно усомниться. Например, проезд грузовика в кустах в одном месте выглядит очень постановочно по композиции кадра и движению камеры. Картинка, где «Бук» выглядывает из-за дома, выглядит неестественно и вызывает вопросы по всем параметрам: по масштабу, фокусу (расфокус в определенном месте) и контрастности.

Теперь относительно несоблюдения законов перспективы и про точки схождения. Тот анализ, который был приведен в комментарии МО, в лучшем случае можно признать первичным. Ощущение, что он сделан именно для людей несведущих. Анализ по линиям по картинке с таким качеством вообще не имеет смысла. Там мудрено найти четкие линии, которые обязаны сойтись на горизонте.

В реальной жизни линии и не должны сойтись, их параллельность очень условна: неровные бордюры, покатая дорога, просевшие под тяжелым грузом шины исключают идеальную картину.

Достаточно слегка спуститься левому колесу транспортирующей машины и ожидать соблюдения перспективы бесполезно. Даже при условии, что она движется строго параллельно краю дороги никакие линии на горизонте не сойдутся.

Таким образом, несходимость линий на этом видео может объясняться естественными причинами, а не манипуляцией с изображением. Да и установить злой умысел на картинке такого плохого качества невозможно. Представьте, что вы чертите прямую, а у вас три пикселя уходят вниз и три вверх. Поставите линию по верхнему — уйдете в небо.

Ровно это же можно сказать о ракете сверху, которую мы не должны видеть. Достаточно ослабить колесо или въехать другой стороной на кочку и мы ее увидим без всякой фальсификации. Если бы я как супервайзер делал такую картинку из изображения с видеорегистратора, то считал бы, что достиг невозможного — там не к чему почти придраться.

Есть еще одно важное соображение, почему не стоит тут анализировать линии схождения. Все видеорегистраторы имеют камеры с широкоугольными объективами. Все они имеют свои, индивидуальные искажения.

Я очень много вставлял объектов в картинку, снятую таким объективом. Даже у профессиональных широкоугольных объективов постоянно встречаются искажения строго индивидуального характера — то в одном углу, то в другом. Это не стандартные девиации, которые можно предсказать и сразу учесть при обработке видео.

Историю с развернутой лопастью я вообще не понял. Вставить «Бук» в картинку можно либо как двухмерную, либо трехмерную модель. Это в любом случае очень непростая задача. Я не могу себе представить, что люди, сделавшие это, допустили такую ошибку, которую и школьник бы не сделал и которая полностью дискредитировала весь их труд. Все-таки нужно искать другую, совсем простую причину, по которой все так получилось.

То же самое можно сказать и о критике цветового отображения. Все рассуждения о цвете поверхностей сразу можно отмести при таком качестве картинки. Есть ли вероятность, что эти видео носят следы последующего вмешательства? Разумеется, но определяется это другими методами.

Анализировать нужно не линии, а хроматические аберрации (цветовые искажения, которые добавляют в оригинальное изображение паразитные дисперсии. — В.Ш.). Правда, для этого тоже нужно изображение в хорошем качестве. Увеличив его до пикселей можно понять картину искажений цветов. Если они на фоне одни, а на объекте другие, можно гарантировать, что он вставлен туда позднее. Кроме того необходимо проанализировать цветовой шум и зерно изображения. На картинке и на объекте внутри нее они должны быть одинаковы. Их разность и укажет на манипуляцию.