Маневр Манафорта

Спецпрокурор Роберт Мюллер додавил бывшего главу трамповского избирательного штаба Пола Манафорта — накануне своего второго процесса, который должен был начаться 17 сентября, 69-летний политтехнолог, наконец, сделал то, что делает в США подавляюшее большинство обвиняемых по федеральным делам, то есть признал себя виновным в обмен на смягчение наказания.

Адвокат Манафорта Кевин Даунинг рядом с протестующим у суда. Фото: EPA

Этим Манафорт не огранился. Он также согласился сотрудничать со следствием: честно отвечать на вопросы, представить все требуемые документы и дать показания в суде в качестве свидетеля обвинения. Недруги Трампа встрепенулись, ожидая сенсационных разоблачений сговора его штаба с Москвой.

Их, судя по всему, ждет очередное разочарование. Пока Мюллер, похоже, не нашел доказательств сговора. И если бы у Манафорта было что сообщить спецпрокурору на данную тему, то это давно сделал бы бывшая правая рука политтехнолога Рик Гейтс, который сотрудничает со следствием уже полгода.

Капитуляции Манафорта ожидали уже три недели как, с того момента, как виргинские присяжные единогласно признали его виновным по 8 пунктам из 18. Прокуратура пока не решила, судить ли его повторно по оставшимся пунктам — Манафорт уже считается уголовным преступником и теоретически может получить по первому делу до 80 лет тюрьмы, хотя реально гораздо меньше.

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По условиям признательной сделки, которую он заключил с прокурорами, Манафорту грозит по второму делу еще в районе 10 лет. Согласие сотрудничать может изрядно сократить ему оба срока, если Мюллер сочтет помощь Манафорта чистосердечной и полезной.

Манафорт также обязался отдать в доход государства недвижимость, в том числе свою квартиру в «Трамп тауэр» и прочие авуары на 46 млн долларов.

Манафорту не нужен был второй суд, и Мюллеру — тоже. Признательные сделки всегда предлагают прокуроры, а не защита, которая затем торгуется насчет срока. Прокуроры всегда хотят избежать лишних расходов и опасаются, что присяжные, несмотря на все улики, вынесут оправдательный вердикт.

Прокуроры подсластили Манафорту пилюлю, сняв с него обвинения в отмывании денег и отказе от регистрации в качестве агента украинской «Партии регионов», но они заставили его признаться в расплывчатом «заговоре против Соединенных Штатов» и создании помех следствию — то есть в попытке уговорить потенциальных свидетелей лжесвидетельствовать о том, что они пиарили экс-президента Украины Виктора Януковича в США.

Перед тем как Манафорт заявил судье Эми Берман-Джексон «я виновен», видный член команды Мюллера прокурор Эндрю Вайсман 40 минут зачитывал список деяний, которые вменяются подсудимому. Там были новые подробности о попытках Манафорта помочь своему клиенту Януковичу, обличая его соперницу Юлию Тимошенко.

Вайсман привел слова Манафорта, который заявил в 2012 году: «Моя задача в том, чтобы запустить поганку насчет Тимо». В тот момент политтехнолог якобы пытался разместить в американской прессе статьи с утверждениями, что Тимошенко якобы заказала убийство неназванного украинского политика.

По словам Энн Гиран из «Вашингтон пост», Манафорт также пытался создать Тимошенко репутацию антисемитки. Политтехнолог намеревался привлечь к этой кампании израильское правительство и американских деятелей, которых он называл «обамовскими евреями». По мнению следствия, Манафорт «вынашивал план привлечения, как он выразился в тогдашнем письме, «обамовских евреев» к оказанию нажима на администрацию с тем, чтобы она отмежевалась от Тимошенко и поддержала Януковича».

По словам прокуроров, Манафорт «пытался довести до сведения администрации, что если Обама ничего не предпримет, то еврейская община накажет его на выборах».

Как пишет Гиран, планы Манафорта улучшить репутацию Януковича и вконец очернить Тимошенко не удались. Администрация США — и прежде всего Клинтон — продолжила критиковать Януковича и называть судебное дело против Тимошенко несправедливым.

Американские евреи в массе своей голосовали в 2012 году за Обаму, да и партия Тимошенко в том году преуспела.

Манафорт признался в делах давно минувших дней, и неясно, что может добавить он к делу против Трампа, который в каком-то смысле даже выиграл от его признания. Оно избавит республиканцев перед промежуточными выборами от ежедневных газетных заголовков, повествующих о проделках бывшего начальника трамповского штаба.