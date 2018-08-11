Красить губы свинье и содержать любовницу

Пол Манафорт в 2018 году — фото из тюрьмы. Фото: Reuters

Свидетели обвинения неоднократно отмечали на процессе, что 69-летний Манафорт, которого коллеги в 90-х прозвали Графом (от графа Монте-Кристо), знал свое дело отменно и заработал эти деньги честно.

Согласно распространенной версии, Янукович разочаровался в российских консультантах, которые работали у него перед выборами 2004 года, и решил поставить на американских пиарщиков, прежде всего на Манафорта, чья фамилия переводится с итальянского как «сильная рука».

Предки Манафорта приехали в США из Неаполя в начале XIX века и обосновались в коннектикутском городке Нью-Британ, известном в те времена как Hardware City, Город Металлоизделий, в котором делали пряжки для ремней, кофеварки, рулетки, дверные замки, петли и болты.

Большинство этих производств, кроме знаменитой фирмы Black & Decker, давно закрылись или переехали за границу. О Нью-Британ вспомнили сейчас благодаря тамошней улице, которая называется проезд Пола Манафорта и служит фоном для бесчисленных селфи. Хотя эта магистраль названа в честь батюшки подсудимого, Пола Манафорта-старшего, бывшего мэром Нью-Британ и умершего в 2013 году, ряд жителей этого прогрессивного города, где Хиллари Клинтон победила с огромным перевесом, начали кампанию за переименование улицы.

Пока этот почин не пользуется особым успехом, но неблагоприятный для Манафорта-младшего исход его процесса, который закончится уже на днях, может изменить общественное настроение.

В США считали задачу Манафорта по усовершенствованию имиджа Януковича невыполнимой.

«Консультировать Януковича — это как красить губы свинье», — сказал английской «Гардиан» Дэвид Кремер, ведавший в Госдепе при Буше-младшем российскими и украинскими делами.

Манафорт, однако, дал Януковичу ряд полезных советов, например, выступать иногда не только по-русски, но и по-украински, и не растекаться мыслью по древу, а выражаться сжато. Американец объяснил, как снимать агитационные клипы и писать зажигательные речи.

Его защита не раз напоминала присяжным, что 4 года назад ФБР, расследовавшее финансовые нарушения на Украине при Януковиче, проверило Манафорта и не предъявило ему никаких претензий. Но 4 года назад Манафорт не работал у Трампа и лишь раскланивался с ним в лифте, имея квартиру в его «Трамп-тауэр».

Назначенный минюстом заниматься Трампом спецпрокурор Роберт Мюллер неизбежно заинтересовался и его людьми и скоро докопался до манафортовских счетов на Кипре. Сейчас перед присяжными две недели подрял вываливали финансовые документы, изъятые у Манафорта прошлым летом при обыске.

Перед 12 основными присяжными и 4 запасными прошла также целая галерея свидетелей обвинения, в том числе звезда процесса, бывший правой рукой подсудимого, 46-летний Рик Гейтс, который переметнулся на сторону следствия и выступал на минувшей неделе в общей сложности два с половиной дня. Он показал, что ему теоретически грозит до десяти лет тюрьмы, но прокуратура обещала взамен за признание вины не требовать для него у судьи больше 6,5 года.

Рик Гейтс, экс-помощник Манафорта. Фото: Reuters

По словам Гейтса, если прокуроры останутся довольными его помощью, то они могут вообще ограничиться условным сроком.

Давая показания, он ни разу не взлянул на Манафорта, который, напротив, всю дорогу ел Гейтса глазами и даже подался на стуле вперед.

Гейтс подтвердил немалую часть выдвинутых против Манафорта обвинений, не пожалев и самого себя. Он признался, что регулярно представлял конторе Манафорта к оплате завышенные счета за расходы и так украл у своего благодетеля сотни тысяч долларов. Гейтсу были нужны деньги, поскольку помимо четырех детей у него была любовница, которой он снимал в Лондоне дорогую квартиру, летал с нею первым классом и останавливался в роскошных отелях.

В общей сложности этот адюльтер обошелся Гейтсу где-то в 3 миллиона долларов. На перекрестном допросе адвокат Манафорта спросил было Гейтса о еще трех его любовницах, но судья Томас Эллис, который весь процесс наезжает на прокуроров, на сей раз их ублажил и приказал защите сменить тему.

Пол Манафорт в 2016 году. Фото: Reuters

Манафорт руководил избирательным штабом Трампа с мая до августа 2016 года, когда его попросили на выход в связи с обнаружившимися на Украине данными о тайной оплате его услуг. Гейтс же остался работать в штабе и продержался до трамповского инаугурационного комитета, который он тоже понемногу обкрадывал. Защита, как водится, использовала признания Гейтса для того, чтобы его дезавуировать по принципу «единожды солгавши, кто тебе поверит».

Гейтс показал, что помогал Манафорту скрывать от американских налогов деньги, полученные за работу на Януковича. По словам свидетеля, в 2015 году Манафорт узнал, сколько денег причитается с него Дяде Сэму, обалдел и прислал Гейтсу матерное электронное письмо. Партнеры начали решать эту проблему способами, которые закон не приветствует. Защита пытается свалить нарушения на Гейтса, но он показал, что делал все с ведома Манафорта или по его указанию. Не считая, конечно, липовых счетов, поданных самим Гейтсом.