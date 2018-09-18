Не находился на боевом задании?

17 сентября, около десяти часов вечера, над сирийскими территориальными водами, в 27 километрах от берега, ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса С-200 ПВО Сирии, сбила самолет Ил-20 ВКС России (приписанный к 45-му авиаполку спецназначения — в/ч 28337 — из подмосковной Кубинки). Погибли пятнадцать россиян — члены экипажа и офицеры подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков выступил с обращением, в котором обвинил ВВС Израиля в «преднамеренном создании опасной ситуации», ставшей, по версии военного ведомства России, основной причиной трагедии. Из заявления Конашенкова известно, что российский Ил-20 заходил на посадку на авиабазу Хмеймим, находясь на высоте около 5 тысяч километров, и именно в это время четыре израильских F-16 нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. На атаку израильские самолеты якобы заходили со стороны моря и фактически под прикрытием российского самолета радиоэлектронной разведки, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16.

Генерал Конашенков утверждает, что командование российской группировки войск в Сирии получило по горячей линии уведомление Израиля об авиационной атаке «за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону». А сирийские ПВО уже были приведены в боевую готовность, так что С-200 уже захватил цель и выпустил ракету…

Опрошенные «Новой» эксперты предположили, что сигнал «свой-чужой», подаваемый Ил-20, мог быть подавлен израильским комплексом РЭБ, прикрывавшим четверку F-16 ВВС Израиля.

Вообще-то если командование российской группировки в Сирии узнало о приближении самолетов ВВС Израиля от самих израильтян и при этом, как утверждает, Конашенков, «за одну минуту до удара» — то это говорит о никудышной организации работы системы радиоэлектронной разведки.

Эксперты «Новой» утверждают, что подобная информация должна была быть у россиян, едва израильские самолеты взлетели и взяли курс по направлению к Сирии. Более того, взлет самолетов ВВС Израиля и их приближение Латакии должны были зафиксировать и офицеры РЭР, находившиеся на борту сбитого Ил-20. Не заметить стремительно приближающихся израильтян на борту Ил-20 могли разве что в том случае, если самолет находился не на боевом задании, а летел из России на плановую замену.