ПВО Сирии сбили российский Ил-20, погибли 15 военных. Россия обвинила Израиль

Вечером 17 сентября разведывательный самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту перестал выходить на связь над Средиземным морем во время возвращения на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Сначала в Минобороны России заявили, что самолет пропал с радаров во время атаки израильских самолетов по сирийскому городу Латакия, а также пуска ракет с французского фрегата «Овернь» в Средиземном море.

Но позже представитель военного ведомства Игорь Конашенков официально подтвердил: российский Ил-20 сбили сирийские ПВО (купленные у России — Ред.). Спикер Минобороны при этом заявил, что самолет под удар «подставили» израильские летчики, которые «прикрывались российским самолетом». Истребители были менее заметны на радаре, чем крупный разведчик, объяснял Конашенков.

Игорь Конашенков во время официального заявления по сбитому Ил-20. Показано направление двух авиаударов четырех самолетов израильских ВВС и выстрел с французского фрегата «Овернь». Красная «восьмерка» — траектория полета российскго Ил-20, вылетевшего с базы Хмеймим. Фото: РИА Новости

Конашенков отметил, что Израиль не предупреждал Россию о готовящихся ударах по Сирии, и уведомление по «горячей линии», по его словам, поступило менее чем за минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», — сказал Конашенков.

⚡️Скриншот с брифинга МО — видна траектория израильских F-16 (синим) и нашего Ил-20 (красным) pic.twitter.com/m3kgBZzyMe — RT на русском (@RT_russian) September 18, 2018



Реакция

Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Израиля Агвидором Либерманом отметил, что российское военное ведомство неоднократно призывало Израиль не наносить по Сирии удары, угрожающие россиянам.

Шойгу также предупредил, что Россия оставляет право на дальнейшие ответные шаги.

Посла Израиля в Москве Гарри Корена вызвали в российский МИД в связи с инцидентом Ил-20. К зданию посольства Израиля в Москве пригнали полицейскую машину.

Фото: РИА Новости

Израиль в инциденте обвинил Сирию, Иран и движение «Хезболла» (целью авиаударов Израиля 17 сентября в Сирии был склад иранского оружия, которым пользовались боевики «Хезболлы» — Ред.), а также выразил сожаление в связи с гибелью экипажа.

«Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Башара Асада, военные которого сбили российский самолет», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

В момент атаки сирийских ПВО израильские истребители уже находились в воздушном пространстве Израиля, а не Сирии, уточняют военные чиновники Израиля. А российских коллег об авианалете оповещали, «задействовав существующий механизм коммуникаций», скупо прокомментировали в Минобороны.

Поиск погибших

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам членов погибшего экипажа. «Президент глубоко соболезнует всем родным, близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поисковая операция на момент публикации материала еще продолжается, в ней участвуют восемь российских судов.

Обломки самолета обнаружили в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия. На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», — заявили в военном ведомстве.

«Московский комсомолец» назвал имя командира экипажа — Юрий Засекан.

Что известно о самолете

Как заявил Авиационный комплекс имени Ильюшина, производитель Ил-20, сбитый самолет был полностью исправен и мог эксплуатироваться до 2021 года.

По данным источников «Московского комсомольца», сбитый самолет базировался на подмосковном военном аэродроме Кубинка.