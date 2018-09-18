Приморская катастрофа

В своей предыдущей заметке я ставил вопрос: если система столь откровенно идет вразнос и переходит к чрезвычайщине, то кто будет следующим в ряду Золотова, Петрова и Боширова? Ответ был получен уже на следующий день, когда в Приморье состоялось одно из самых позорных электоральных шоу последнего десятилетия. Следующими, сорвавшимися вниз, стали врио губернатора края Андрей Тарасенко и глава его избирательного штаба, экс-министр МЧС Владимир Пучков — известная своим профессионализмом фигура.

Накануне единого дня голосования 9 сентября «Новая» писала о том, что выборы намеренно срежиссированны по всей стране как де-факто безальтернативные. Провластным кандидатам от «Единой России» в качестве спарринг-партнеров подбирают слабых кандидатов от формально оппозиционных партий, активной предвыборной кампании последние не ведут и стараются лишний раз «не разжигать».

В тех регионах, где традиционно сильны позиции КПРФ, было сыграно несколько откровенно договорных политических матчей, когда партия просто не выставляла своих кандидатов в губернаторы. Несмотря на это, единороссы получили вторые туры в четырех регионах. Это стало отклонением от инерционного плана, по которому должен был пройти «единый день» по всей стране.В первом же из регионов, где состоялся второй тур, единороссам пришлось заплатить за пенсионную реформу. Несмотря на то что кандидат от КПРФ Ищенко не пользуется особой популярностью в Приморском крае, он лидировал вплоть до подсчета 99% голосов. Обычно сигналит Кремль, но на этот раз избиратели дали ясный сигнал начальству: они готовы голосовать за кого угодно, кроме единороссов.

Выкладки социологов о глухом недовольстве граждан на фоне пенсионной реформы и падения реальных доходов прямо конвертировались в результат выборов. Так наглядно против политики властей люди не выступали, пожалуй, с 2011 года.

В избирательном штабе единороссов царила паника: план, спущенный сверху, был провален. Судя по всему, в ночь подсчета голосов рассматривались разные сценарии, как купировать внезапную победу КПРФ. В частности, речь могла идти об отмене результатов выборов в суде. Итогом паники стал самый дилетантский сценарий: на последней миле, то есть при подсчете 1% голосов, врио Тарасенко, кандидат от «Единой России», чудесным образом обходит Ищенко.

Гражданам просто не дали продемонстрировать свое отношение к властям на избирательных участках — как бы вы ни голосовали, победит все равно единственно верный кандидат. Избирательная система на всех уровнях работает на переназначение начальников. Топорное исполнение этой стратегии в Приморье свидетельствует о глубоком кризисе компетентности: кажется, местными единороссами движет исключительно страх перед Кремлем. Абсолютно подконтрольная властям КПРФ стала вдруг проблемой: люди готовы избирать ее кандидатов просто для того, чтобы как-то насолить начальству.

Для Геннадия Зюганова ситуация оказывается очень сложной: коммунисты совсем не готовы выигрывать и возглавлять протестный электорат, но и сойти с этих рельсов не могут.

Так что Ищенко объявил было голодовку, но прекратил ее, после того как Зюганов пообещал, что «там» во всем разберутся.

Руководство ЦИК в этой ситуации заняло откровенно выжидательную позицию. Элла Памфилова заявила, что ее ведомство берет тайм-аут на изучение всех жалоб, а решение о законности выборов будет принято в течение недели. Это время, необходимое властям для мониторинга протестов в регионе и на неформальные переговоры с коммунистами. Ищенко, впрочем, уже заявил, что отказался от предложения поста вице-губернатора в правительстве Тарасенко, то есть переговоры проходят трудно.

Электоральная катастрофа в Приморье заставляет вновь вспомнить обещания Памфиловой, связанные с предыдущими выборами и расследованиями, представленными «Новой». В ЦИК какое-то время обсуждали «Мытищи-гейт» на выборах в парламент в 2016 году, но работа комиссии кончилась ничем.

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Аналогичная судьба ждала новые расследования о голосовании на выборах президента, где в разных регионах было зафиксировано существенное завышение явки. Теперь ЦИК задумалась о том, что же делать с Приморьем. На 13 участках выборы все же были признаны несостоявшимися, но на общий официальный результат это никак не повлияло.

Союз некомпетентного начальства, политтехнологов и ЦИК, которая продолжает покрывать их, ведет к тому, что у граждан, готовых голосовать уже за кого угодно, лишь бы не за «этих», остается один язык для переговоров с властью — улица.