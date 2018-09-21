Выхода пока нет

Лидеры стран ЕС провели среду и четверг в Зальцбурге на неформальном саммите. Основной темой переговоров стал Брексит. Хотя до официального выхода Великобритании из Евросоюза осталось полгода, финальное соглашение, которое урегулировало бы процесс, до сих пор не готово.

Главной задачей британского премьер-министра Терезы Мэй на саммите было «продать» Евросоюзу «план Чекерс», утвержденный правительством Великобритании. Если кратко, план Терезы Мэй предполагает создание зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС, в перспективе — создание «общей таможенной территории». При этом свобода передвижения людей будет ограничена: между Великобританией и Евросоюзом появится граница. Отдельная проблема — граница между Северной Ирландией и Ирландией: первая остается в составе Соединенного Королевства, вторая — в составе Евросоюза. При этом жители обеих Ирландий не хотят возвращения границ — они привыкли к беспрепятственному передвижению по острову. «План Чекерс» обтекаемо предлагает «мягкий пограничный режим», но как это может выглядеть на практике, не разъясняет.

За несколько дней до саммита предложения Терезы Мэй раскритиковал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер — подчеркнув, что Великобритания остается важным и близким партнером Евросоюза, он отметил, что

нельзя выйти из союза, при этом продолжая пользоваться льготами членства в нем.

В ходе рабочего ужина председатель Европейского совета Дональд Туск, посоветовал Великобритании «переработать» два пункта плана — о пограничном контроле между Ирландией и Северной Ирландией и о создании зоны свободной торговли. Туска, как и других европейских чиновников, не устраивает возвращение пограничного контроля между двумя Ирландиями. Альтернативным вариантом, который, в частности, предлагал главный переговорщик по Брекситу от Евросоюза Мишель Барнье, было бы оставить в виде исключения Северную Ирландию в едином европейском рынке и таможенном союзе. Однако Тереза Мэй на реплику Туска ответила, что любое соглашение, которое фактически отделит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства, будет для нее неприемлемо.

В прошлую среду договориться до чего-то конкретного не удалось, но утром в четверг многие участники переговоров высказывались оптимистично. Жан-Клод Юнкер оценил речь Терезы Мэй как «интересную и вежливую», а премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выразил уверенность в том, что соглашение по Брекситу будет достигнуто, несмотря на существующие препятствия. «Это непросто, но я убежден, что мы продвинемся вперед», — сказал он журналистам.

Масла в огонь подлил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, заявив, что лидеры ЕС поддерживают идею повторного референдума по Брекситу. «Мы все единодушно — практически единодушно — придерживаемся мнения, что мы хотели бы невозможного: чтобы в Великобритании прошел повторный референдум». Хотя Мускат, вероятно, действительно высказал более-менее общую точку зрения, в Лондоне это заявление восприняли в штыки. «Со стороны ЕС это попытка выдать желаемое за действительное, это тормозит прогресс в переговорах», — заявил депутат-консерватор Маркус Фиш. Тереза Мэй также подчеркнула, что возможность повторного референдума исключена.

Итоговая пресс-конференция показала: к соглашению прийти не удалось. Единственное, на чем, в конце концов, сошлись, так это на необходимости провести новый внеочередной саммит по Брекситу. Ожидается, что встреча пройдет в середине ноября, но точную дату определят ближе к октябрьскому саммиту, где Брексит тоже будет одной из ключевых тем. По словам Туска, в октябре будет понятно, достигнут ли переговоры достаточного прогресса, чтобы созыв внеочередного саммита был оправдан.

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Главный итог нынешней встречи для британского премьера Терезы Мэй неутешителен: судя по всему, ей предстоит проработать новое предложение, взамен «плана Чекерс». По крайней мере, Туск заявил, что нынешний план «не сработает».

По сути, Мэй не получила поддержки ни от кого из ключевых европейских лидеров.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала позицию Юнкера по единому рынку товаров. «Мы все согласились сегодня, что компромиссов в отношении единого рынка быть не может», — заявила она. А президент Франции Эммануэль Макрон обрушился с критикой на тех, кто лоббировал идею Брексита, назвав их лжецами. «Брексит — это выбор британских граждан, выбор, навязанный теми, кто предсказывал, что это будет простое решение, — заявил Макрон. — Мы видим, что те, кто обещал, будто бы выйти из состава Европы будет легко, что все пройдет гладко, что это принесет выгоду, — лжецы».

Сама Тереза Мэй, выступая на пресс-конференции, отметила, что заранее понимала всю сложность переговоров, однако настаивает на том, что единственный убедительный план Брексита — предложенный Великобританией. В ближайшее время, пообещала премьер-министр, она представит детальный план решения проблемы Ирландии. Что именно в нем будет, Тереза Мэй сообщить пока отказалась.