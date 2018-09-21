Формуляр формализованный, эталонный

Минобороны РФ ответило на вопросы «Новой газеты» о нестыковках в документе на ракетный двигатель ЗРК «Бук». Документ, по мнению военных, является «неопровержимым доказательством» непричастности российских военных к трагедии MH17. В ведомстве подтвердили, что считают предъявленные бумаги подлинными и сослались на порядок хранения, учета и копирования документации, описанном в ГОСТе СССР 19.602-78.

Ответ Минобороны породил еще больше вопросов и так не объяснил главного — что именно генералы называют подлинником документа на ракету, а что — копией.

Давайте разберемся по порядку.

В мае 2018 года следователи международной следственной группы JIT ведущей официальное расследование гибели МН17, предъявили публике фрагменты ракетного двигателя с уникальным серийным номером 9032. Двигатель был найден голландцами на месте крушения «Боинга» в Донецкой области. Тогда же, в мае, группа JIT попросила российскую сторону предоставить все данные, касающиеся найденного двигателя. Спустя 4 месяца, 17 сентября 2018 года, генерал-лейтенант артиллерии Николай Паршин и пресс-секретарь МО РФ Игорь Конашенков провели собственный брифинг, на котором показали несколько документов с упоминанием ракетного двигателя №9032. А именно «сводную ведомость на изделие», «восстановленный подлинник формуляра на двигатель» и «журнал принятой продукции». Как заявили генералы, 26 декабря 1986 года двигатель с таким номером был установлен в ракету ЗРК «Бук» с уникальным номером 8720 и отправлен в воинскую часть в/ч 20152 в Тернопольской области на западе Украины.

«Новая газета» обратила внимание, что в «восстановленном подлиннике формуляра» в качестве дня изготовления документа стоит 14 января 1986 года. Тогда как выпуск ракетного двигателя 9032 датировался 26 декабря 1986 года. Получалось, что документ на готовое изделие был создан на 11 месяцев раньше чем само изделие?

В ответе «Новой газете» представители Минобороны объяснили этом тем, что отметки о восстановлении подлинника формуляра относятся не к документу на конкретное серийное изделие 9032, а в целом на его модель, а именно: ракетный двигатель типа 9Д131.

Сам подлинник документа по неким причинам пришел, по словам военных, в негодность, вместо него, в соответствии с ГОСТом, был восстановлен новый — он и называется восстановленный подлинник на формуляр двигателя.

При этом, как говорят военные, такие документы — то есть формуляр или в случае его утраты/ негодности «восстановленный подлинник» — являются «эталонными документами»: с них делался тираж «именных» формуляров, «в которые затем вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете», ставились подписи и печати о приемке.

Экземпляры, полученные в процессе тиражирования «эталона» в Минобороны назвали «формализованными формулярами».

Надо сказать, что опрошенные «Новой» эксперты в области учета и хранения данных отметили, что с используемой чиновниками Минобороны терминологией не знакомы. «Таких терминов как «эталон» или «формализованный формуляр» ни в ГОСТах, ни в практике попросту не существует. Возможно, военные хотят упростить объяснение, но в вопросах такой важности, напротив, необходима максимальная щепетильность», — поделился с «Новой» на условиях анонимности сотрудник ВНИИ Машиностроения, занимающийся стандартизацией и сертификацией.

Научный сотрудник другого НИИ, попросивший также не упоминать его имени «из-за возможных последствий в связи с данной крайне политизированной историей» по просьбе редакции также изучил документы и ответ Минобороны. По его словам, в предъявленных бумагах действительно много странного.

Так, в ГОСТе 19.602-78, на который ссылается Минобороны, как и в других стандартах, регулирующих конструкторскую и программную документацию в машиностроении (19.601-78, 2.501-68, 2.502-68, 2.501-88, 2.601-68 и других), действительно нет никаких ссылок на термины «эталон» и «формализованный формуляр».

Тем не менее из свободных трактовок Минобороны становится все же ясно, что «формализованный формуляр» (то есть формуляр на конкретный ракетный двигатель №9032) — это ни что иное как экземпляр многократно размноженного конструкторского документа-шаблона.

При этом, исходя из требований перечисленных выше ГОСТов, предъявленный генералами документ должен содержать отметки, которые на нем отсутствуют.

В частности, на обложке должен быть штамп с указанием номера экземпляра данной копии. Такой штамп на документе отсутствует.

Еще одно строгое требование: формуляр на конкретное изделие (ракетный двигатель №9032), согласно ГОСТу, всегда должен быть вместе с изделием. То есть в данный момент документ, по логике МО РФ, должен быть в архиве воинской части 20152 в Тернопольской области. Каким образом он все еще находится в России, генералы не проясняют.

В том же случае, если завод-производитель ракет в Долгопрудном решил, к примеру, оставить себе копию «формализованного формуляра», которую и могли показать нам в понедельник на брифинге МО РФ, то на ней также должна быть соответствующая отметка. Но на розовой обложке документа ее не видно.

Кроме прочего если в обход правил «формализованный формуляр» на ракетный двигатель с номером 9032 остался в России, а в тернопольскую воинскую часть ушла учтенная копия, то информация об этом должна быть отражена в карточке учета копий отправителя изделия в Долгопрудном.

Готовы ли генералы Минобороны предъявить эту карточку и объяснить несоответствие показанных на брифинге «неопровержимых доказательств» стандартам Советского Союза?