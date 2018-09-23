Хабаровск попросил начальство на выход

Новым губернатором Хабаровского края становится представитель ЛДПР депутат Госдумы Сергей Фургал — это стало понятно после обработки 99% протоколов второго тура губернаторских выборов. Фургал набирает более 70% голосов, тогда как его соперник, действующий глава региона единоросс Вячеслав Шпорт получает около 27%. Кандидату от партии власти не помогло даже видеообращение, которое он записал вместе с Фургалом в начале недели: представитель ЛДПР на видео заявил, что готов принять предложенную единороссом должность его первого заместителя и в целом выступает за коалиционное правительство. Эксперты тогда прогнозировали, что заявление о публичной «сделке» между кандидатами разочарует протестный электорат и явка будет минимальной. Однако раздражение граждан начальством, похоже, достигло такого уровня, что голосовать люди готовы за кого угодно — даже за тех, кто играет «по договоренности».

Новым губернатором Хабаровского края становится представитель ЛДПР депутат Госдумы Сергей Фургал — это стало понятно после обработки 99% протоколов второго тура губернаторских выборов. Фургал набирает более 70% голосов, тогда как его соперник, действующий глава региона единоросс Вячеслав Шпорт получает около 27%. Кандидату от партии власти не помогло даже видеообращение, которое он записал вместе с Фургалом в начале недели: представитель ЛДПР на видео заявил, что готов принять предложенную единороссом должность его первого заместителя и в целом выступает за коалиционное правительство. Эксперты тогда прогнозировали, что заявление о публичной “сделке” между кандидатами разочарует протестный электорат и явка будет минимальной.

Однако раздражение граждан начальством, похоже, достигло такого уровня, что голосовать люди готовы за кого угодно – даже за тех, кто играет «по договоренности».

В течение всего дня голосования со стороны штабов обоих кандидатов поступали сообщения о вбросе бюллетеней и подкупе избирателей. ЛДПР, еще не зная о первых результатах, даже успела сделать заявление, что не признает прошедшие выборы, так как во время них в Хабаровском крае “царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства”. В частности, штаб ЛДПР зафиксировал усиленное давление местных властей на “бюджетников” — сотрудников МЧС, учителей и военных — которых принуждают голосовать за действующего губернатора. Также в числе нарушений был назван обзвон избирателей со стороны “нанятых местной властью клеветников, которые сообщают лживые сведения про ЛДПР, поливая грязью кандидата от партии”. Сам Фургал также высказался о том, что такой грязной кампании в регионе еще не видел. Затем, правда, пресс-служба ЛДПР пояснила, что при всех перечисленных нарушениях результаты голосования все-таки признает, если победит их кандидат, но если победит Шпорт — выборы нельзя будет считать честными и состоявшимися.

— Учитывая административный рейтинг, который был в крае, и то, что Фургала фактически принудили в ходе кампании согласиться на работу на самого Шпорта — последний, несмотря ни на что, все равно пролетел, — говорит политолог Александр Кынев, — Можно себе представить, какова реальная поддержка Шпорта, если даже массовое голосование военных, давление на бюджетников и на оппонентов не помогло. Шпорт проигрывает с перевесом почти в 3 раза. Это говорит о том, что реальной поддержки нет совсем никакой. Возникает вопрос: а сами члены администрации голосовали за губернатора?

Штаб единоросса, в свою очередь, обвинил Фургала в нарушении дня тишины из-за того, что накануне дня голосования сторонники представителя ЛДПР распространяли агитационные материалы в его поддержку. На фоне многочисленных взаимных обвинений (у штабов обоих кандидатов их насчитывается более десяти в адрес друг друга) глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала заявление, что итоги выборов могут быть отменены, если нарушения будут значительными: “Честно говоря, немножко разочарована, хотелось бы, чтобы кампания была более чистая”. Позже ЦИК все-таки сделал заявление, что, согласно результатам проверки, оснований отменять выборы нет.

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— Сергей Фургал — единственный из четырех оппонентов действующих губернаторов (в четырех регионах, где были назначены вторые туры), которого можно считать системным и понятным власти кандидатом, — считает политолог Николай Петров. — На выборах 2016 года «Единая Россия» даже освободила для него округ на выборах в Государственную Думу (партия власти не выдвигала своего кандидата по Комсомольского одномандатному округу, где победу одержал Фургал. — Ред.). Тот факт, что он — один из двух-трех представителей ЛДПР, которые получили от «Единой России» округ в подарок, говорит о многом. Он не столько удобен власти, сколько понятен. В случае Коновалова в Хакасии это совсем неочевидно, так же, как и в случае Ищенко в Приморском крае.

Вступив в должность губернатора Хабаровского края, Фургалу придется сложить депутатские полномочия, а жителям региона нужно будет выбрать нового депутата Госдумы.

Напомним, первый тур губернаторских выборов в Хабаровском крае завершился минимальной победой кандидата от ЛДПР — 35,81% против 35,62% у единоросса. Спустя день после событий в Приморье (массовых фальсификаций в пользу кандидата «Единой России» при подсчете последних протоколов), двое кандидатов Хабаровского края выпустили видеообращение, в котором Фургал заявил, что готов принять предложенную Шпортом должность его первого заместителя в случае своего поражения и не нужно вообще заниматься «перетягиванием каната». Позже в разговоре с корреспондентом «Новой» Фургал заявил, что не понимает, почему все восприняли его заявление как «сделку» с единороссом, он также заметил, что никогда не допустит такой ситуации, какую устроили коммунисты в Приморье — Фургал назвал массовые протесты в Приморском крае «майданом». Эксперты предполагали, что такая позиция Фургала и его готовность заключить соглашение с кандидатом от партии власти отсечет протестный электорат и предоставит кандидату от «Единой России» возможность выйти вперед из-за низкой явки.

— Совершенно очевидно, что видеообращение никак не повлияло на итоги выборов. Люди голосовали против губернатора, им было на это все равно, — объясняет Кынев. — Что касается Фургала, я думаю, он показал свою договороспособность. Это был умеренный конформиз.

Хабаровский край — уже второй регион, где второй тур получается неудачным для кандидата от партии власти. Александр Кынев видит в сложившейся ситуации усиление системной оппозиции, которое повлечет за собой борьбу с лояльными партиями: «Скорее всего, будут усиливать спойлеров и партии второго эшелона. Лучше иметь 9 оппозиционеров, чем двух оппозиционеров, консолидирующих протестное голосование. Поэтому самое логичное из того, что будет делать власть — она будет дробить протестный электорат. Это первое, что напрашивается. Второе — будут активнее менять губернаторов. Если будут хоть малейшие опасения, что у губернатора высокий антирейтинг, его будут менять».

Последние данные, которые дает ЦИК, при обработке 99,24% протоколов: Фургал набирает 69,62% голосов, Вячеслав Шпорт — 27,91%. Явка во втором туре составила более 43%. В первом туре на выборы пришли 36,09% избирателей региона.