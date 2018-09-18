«Не допущу здесь революции»

В ближайшее воскресенье, 23 сентября, должны состояться вторые туры губернаторских выборов в трех регионах: Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае. В первых двух у избирателей будет выбор между двумя кандидатами, а вот жителей Хабаровского края поставили в известность о наличии «договоренностей» между представителем «Единой России» и ЛДПР. Не прошло и дня после скандала с фальсификациями на выборах в Приморье, как действующий глава Хабаровского края единоросс Вячеслав Шпорт и формальный представитель оппозиции Сергей Фургал решили работать «в коалиции», если Шпорт одержит победу во втором туре. Кандидаты выпустили видеообращение к избирателям: Фургал заявил, что готов, в случае поражения, принять предложенную единороссом должность его первого заместителя.

— Я не знаю, почему люди так бурно реагируют на наше выступление, — недоумевает в разговоре с корреспондентом «Новой» Сергей Фургал. — Я же не сказал, что 22 сентября готов принять эту должность, я сказал после выборов — после 23-го. Все-таки мы живем в демократическом обществе, и уже давно в демократическом обществе принято: когда идут более или менее равные соперники, нужно по окончании выборов создавать коалиционное правительство для того, чтобы в этом правительстве представлялись интересы всех сторон. С моей точки зрения, в это коалиционное правительство могут войти все, и «Справедливая Россия», и «Зеленые», да кто угодно.

Напомним, первый тур завершился победой кандидата от ЛДПР — Фургал набрал 35,81% голосов, Шпорт — 35,28%. Эксперты прогнозировали, что шансы на то, что в регионе появится новый губернатор, действительно очень высокие.

Видеообращение к избирателям кандидаты начали с речи главы региона Вячеслава Шпорта: «Я вижу, что вы поддержали не только меня, но и Сергея Фургала. Поэтому, чтобы в дальнейшем нам не тягаться и не перетягивать канат, я предлагаю Сергею перейти работать в правительство на должность первого заместителя». Дальше вступает Фургал: «Я никогда не гнался и не гонюсь за большими звездочками на погонах. <…> Я принимаю его предложение, чтобы, если нужно, закатав рукава, сделать все для жизни жителей нашего края».

Вячеслав Шпорт. Фото: РИА Новости

На вопрос корреспондента «Новой», обсуждался ли обратный вариант — Фургал станет губернатором, а Шпорт в таком случае его заместителем, — кандидат от ЛДПР ответил: «Не могу сказать, по крайней мере мной такого не предлагалось».

При этом Фургал особо отметил, что главное — не допустить такой ситуации, которая сейчас сложилась в Приморье. Напомним: там при обработке 95% протоколов с отрывом в 6% лидировал коммунист Андрей Ищенко, но при обработке последней партии бюллетеней, когда наблюдателей стали выгонять с участков, его опередил единоросс Андрей Тарасенко.

— Коммунисты в Приморье устроили не пойми что, — говорит Фургал. — Я за стабильность и не допущу, чтобы здесь были какие-то революции.

Вместо того чтобы работать, они устраивают революцию. Как в анекдоте: «два лица определенной национальности встречаются, и возникает Майдан». Это, с моей точки зрения, некрасиво и неправильно. Мне трудно сказать, были там фальсификации или нет, но я категорически против стихийных мероприятий, против всех этих «майданов». Я точно со своей стороны приложу все усилия, чтобы не допускать такой ситуации, как там, в Хабаровском крае.

Тем временем кандидат от КПРФ в Приморье Андрей Ищенко сообщил, что местные власти попробовали провернуть с ним тот же вариант: уже после оглашения итогов голосования, которые совершенно не устроили коммунистов, ему предложили вступить в должность вице-губернатора региона. Коммунист ответил, что он — избранный губернатор и не будет соглашаться на компромисс от властей.

— Ищенко просто поумнее человек, он отказался, потому что уже далеко зашел, — убеждена эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич. — А в Хабаровском крае предложение поступило до второго тура, не постфактум, потому что Фургал встроен в систему.

Это же ЛДПР, связанная с местным бизнесом. Человек не может разорвать отношения с властями региона, будучи бизнесменом. Он не может от этого предложения отказаться — ему поломают все его дело.

Зубаревич считает, что избирателей разочарует подобное поведение кандидатов, и явка на втором туре будет низкой. По мнению Зубаревич, это и было задумано для снижения интереса к протестному голосованию:

— Тем не менее нужно понимать, что у Хабаровского края никогда не было протестного потенциала, как у Приморья. Там, скорее, всегда был такой полусоветский формат: оборонные предприятия, НПЗ — ничего особенного. А Приморский край — это рыбаки, просто публика другая. Они гораздо более вольные. Не переносите ситуацию Приморского края на Хабаровск, хотя, конечно, там тоже от Шпорта устали, но протеста не будет.

Фото: Дмитрий Моргулин / TASS

Шаг с видеообращением — это новый подход Кремля, считает политолог Аббас Галлямов: «Учтя уроки Приморья, теперь вместо конфронтации используют компромисс. В принципе, отечественному избирателю нравится, когда политики «отбрасывают межпартийные разногласия и начинают вместе работать на благо региона». Так что с пропагандистской точки зрения этот размен вполне выигрышный».

Эксперты допускают, что прием «покупка оппонента» власти могут использовать и во Владимирской области, где в соперники представителю «Единой России» Светлане Орловой так же достался представитель ЛДПР. При этом Наталья Зубаревич отмечает, что самое интересное будет на выборах в Хакасии: «Зимин реально непопулярен, сидит там давно. Какой финт ушами администрация сделает там — вообще неизвестно». Хакасия стала одним из регионов, где действующий глава, кандидат от «Единой России», проиграл первый тур: Виктор Зимин набрал 32,42%, его соперник коммунист Валентин Коновалов — 44,81%.