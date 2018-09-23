Батальоны просят  угля

На следующей неделе Украина, как ожидается, представит на Генассамблее ООН проект резолюции по Донбассу, который будет включать в себя: введение миротворческих сил, начало работы международной полицейской миссии и международной же гражданской администрации. Как на это будет реагировать Россия, пока непонятно. В отличие от президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа Владимир Путин не планирует принимать участия в работе Генассамблеи. Известно лишь, что вопрос с миротворцами как минимум обсуждался, в том числе с участием России, а вот международная гражданская администрация — это новое слово в переговорах. Минский формат, напомним, предусматривает установление местного самоуправления через выборы.

Выборы в самопровозглашенных республиках, лишившихся своих глав, должны состояться. Напомним, что Игорь Плотницкий (экс-глава «ЛНР») ушел в отставку после силового переворота, а Александр Захарченко (экс-глава «ДНР») был убит совсем недавно, и поэтому ситуация в «ДНР» сейчас наиболее нестабильна. Мы изучили информационный фон и постарались отделить фейки от реальных событий и вероятностей их развития.

Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар». В «ДНР» он выстроил четкую вертикаль власти. Захарченко был одновременно и главой республики, и главой кабинета министров, и верховным главнокомандующим. Первый его заместитель — Дмитрий Трапезников — был фактически тенью главы «ДНР»: заместитель председателя Совета министров «ДНР», руководитель Управления внутренней и внешней политики администрации главы «республики». Трапезников замкнул на себя всю информационную среду. Он считался «замком» Захарченко — то есть решал, кто может попасть на прием к главе, а кто нет, какие письма и жалобы до главы донесут. Трапезников мог зайти без стука к нему в кабинет. Ко всему прочему, считалось, что на Трапезникове замыкалась и угольная схема «ДНР».

Второй человек, которому всегда был рад покойный глава, — Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»). «Ташкент» — правая рука, друг и соратник Захарченко, с начала 2014 года занимал пост министра доходов и сборов «ДНР». Это одно из немногих министерств, которое не получало внешних дотаций и без них жило неплохо. Благодаря «Ташкенту» Захарченко имел возможность обеспечивать всем необходимым личный полк специального назначения. Им командовал Александр Семерей (позывной «Семен») — офицер по особо важным делам, бывший военный адъютант Захарченко. В полк специального назначения вошли следующие боевые подразделения: батальон Чечена, «Пятнашка», «Патриот», батальон Захара Прилепина. Также Семерей курировал Республиканскую государственную службу охраны (РГСО). Штат полка был расписан на 2000 человек, в реальности служило порядка 800 (из тех, кто на постоянной основе).

Со смертью Захарченко выстроенной «башне» донецкой власти стала угрожать опасность. Еще за месяц до теракта руководство РГСО предупредили о готовящихся реформах. Ходили слухи, что Захарченко уговаривают сложить полномочия — то ли российские силовики, то ли администрация президента РФ. Последняя версия не выглядит логичной. В августе якобы было принято решение: выборы в самопровозглашенных респуб­ликах отложить до весны следующего года. Это только укрепляло позиции Захарченко.

После его смерти и ранения «Ташкента» (в результате того же взрыва) и.о. главы «ДНР» на короткое время стал Трапезников. Он с 2001 года работал в различных структурах украинского олигарха Рината Ахметова (наблюдатели полагают, что это и была не совсем убедительная попытка людей Ахметова вернуть свои позиции). Показательно, что Трапезникова поддержал Совет обороны «ДНР». Министр обороны самопровозглашенной республики Владимир Кононов (позывной «Царь») заявил: «Трапезников Дмитрий Викторович будет главнокомандующим армией ДНР». В Донецке тем временем сложилось мнение, что сам Кононов ориентируется на «кураторов» из силового блока Ростова-на-Дону (это и представители МВД, и спецслужбы).

Но через неделю в законодательстве «ДНР» внезапно обнаружился пункт, из которого следует вывод: нахождение Трапезникова на должности врио не соответствует закону, и его заменяют на «старого управленца» Дениса Пушилина.

Пушилина называют креатурой «московского силового блока», но и куратора самопровозглашенных республик в администрации президента РФ Владислава Суркова он тоже якобы устраивает — по крайней мере, в должности врио.

Со дня его назначения в информационном пространстве «ДНР» один за другим стали появляться фейк-ньюс. Например, широко была распространена информация о том, что Алексей Чеснаков, политолог, близкий к Кремлю, проводил совещание в Ростове-на-Дону с министрами «ДНР» и мэрами городов самопровозглашенной республики. На самом деле подобные встречи действительно проходили, но, по данным «Новой газеты», их собирает не Чеснаков, а один из крупных чиновников Минэкономразвития РФ, ответственный за легальные каналы финансирования «республик». «Информация о «секретном совещании» в Ростове с участием представителей российской власти — информационный вброс на грани бреда, — сказал «Новой» близкий Кремлю политолог Вадим Самодуров. — Того состава участников, который был обозначен в «инсайдерских материалах», там точно не было. После гибели Захарченко в Ростове проходило несколько совещаний и встреч с участием представителей республик, но они происходили в разное время и не носили какого-то закрытого и чрезвычайного характера. Насколько мне известно, консультации и встречи представителей АП как проходили, так и проходят в обычном плановом порядке».

Петр Саруханов / «Новая газета»

Второй популярный фейк — то, что Минских переговоров больше не будет. Мол, подписантов соглашений больше нет: Захарченко убит, а Плотницкий живет обычной гражданской жизнью в России. Пушилин как глава не может быть переговорщиком. Последний пункт — как раз правда, но это не мешает Пушилину делегировать на переговоры своего представителя. Им стала исполняющая обязанности министра иностранных дел Наталья Никанорова. Никанорова уже побывала в качестве представителя на одной из официальных встреч в Минске.

С приходом к власти Пушилина Дмитрий Трапезников, Александр Тимофеев, а также Александр Казаков (бывший советник Захарченко) покинули республику. Уже на следующий день они были в Москве в поисках поддержки.

Тимофеева до последнего времени поддерживал Иосиф Кобзон, который всегда пользовался авторитетом в Донбассе, но с его смертью ситуация изменилась.

Параллельно стала вбрасываться информация, что «Ташкент» похитил деньги, что проверка обнаружила недостачи в министерстве и что семья Тимофеева живет на территории Украины, а он «отжимал» имущество у донецких бизнесменов. На самом деле никто не знает, была ли проверка, зато известно, что семья и все дети «Ташкента» живут в России. Но кто теперь будет все проверять? Вокруг бывшего министра создается пространство, токсичное для общения.

Ни Тимофеев, ни Трапезников, ни Казаков не смогли попасть на прием в администрацию президента РФ. По нашим данным, Тимофеев уехал в Крым, чтобы попытаться через главу региона Аксенова выйти на ведущих российских чиновников, чтобы сохранить свои позиции: в частности, того же Козака. Вице-премьер Дмитрий Козак в правительстве РФ переброшен на курирование ТЭК, однако контроль над Крымом сохранил за собой, а

Крым — это, можно сказать, тыл для самопровозглашенных республик. Туда бегут люди и выводятся деньги.

Это одна из причин, благодаря которой Козак гипотетически получает влияние и в Донбассе. Вторая причина — это уголь, который теперь тоже «под Козаком».

После неожиданной гибели Захарченко в поисках денег, якобы украденных Тимофеевым, начинается «охота на ведьм». В ночь на 21 сентября в Донецке «МГБ ДНР» арестовало Александра Михайлова, который долгое время был первым заместителем «Ташкента» в Министерстве доходов и сборов «ДНР». Вместе с ним под арест попадают секретарша и водитель. Предполагается, что Михайлов точно должен знать обо всех махинациях «Ташкента».

Ко всему прочему с 1 октября в «ДНР» больше нет министерства обороны. Для Владимира Кононова («Царя») все это стало неожиданностью — он не увидел себя в списке утвержденных министров и на утро побежал разбираться, но в администрации «ДНР» его не приняли.

Личный состав министерства обороны теперь должен влиться в структуру Народной милиции «ДНР» (за исключением ранее судимых). «Царь», по слухам, должен возглавить военное училище в Донецке. Что будет с гражданином РФ, заместителем министра обороны «ДНР» Сергеем Великородным, находящимся в федеральном розыске в России по статье «Мошенничество», неизвестно. Возможно, тоже перейдет в состав Народной милиции… «Полк специального назначения» и РГСО должны также перейти в подчинение МВД.

Впрочем, есть те, кто сопротивляется реформам. Боевые подразделения Семерея («Семен») отказываются уходить под министра внутренних дел «ДНР» Алексея Дикого — между этими структурами в свое время было серьезное противостояние. Но сам «Семен» практически насильно загоняет людей в подразделения МВД, вопреки их желанию. Например, батальон писателя Захара Прилепина договаривался с руководством Народной милиции о переходе к ним, но как только комбату Сергею Фомченкову («Фомич») согласовали этот переход, его задержали по подозрению в самовольной передаче оружия батальона корпусу той самой Народной милиции, которая конкурирует с МВД. Позже «Фомича» решили взять, по сути, под домашний арест, объяснив это тем, что на комбата готовилось покушение диверсантами из Украины. Никто в это не верит. Многие уверены, что это война двух ведомств за оружие.

Если полк при расформировании Минобороны уходит под МВД с полным вооружением, то у Народной милиции возникает серьезный конкурент — внутренние войска, усиленные подразделениями, имеющими непрерывный боевой опыт с 2014 года. Дикий и его кураторы получают более тысячи штыков. Такой потенциальный конфликт никому не нужен. Ситуация зашла настолько далеко, что Алексея Дикого вызывали в Москву для разбирательств, документ, о переходе батальона Захара Прилепина в корпус Народной милиции пропал, а «Фомич» оказался под конвоем. Семерей же, как только пройдет реформа, должен стать гражданским лицом, потому что ранее был судим. Все остальные батальоны, курируемые Семереем, посчитали его предателем.

Практически все разборки внутри республики проводятся «именем Суркова».

На самом деле, администрация президента и сам Сурков, по данным «Новой газеты», в последнее время дистанцировались от происходящего в республике. Зато воспользоваться ситуацией после убийства Захарченко решили очень многие. Например, атаман Юрий Сафоненко, который находился в Крыму до недавнего времени, сейчас надеется на возвращение в «ДНР». Игорь Безлер («Бес») и Сергей Дубинский («Хмурый») в Ростове-на-Дону ожидают новых назначений. Боевой соратник Захарченко Ходаковский 21 сентября пытался въехать в «ДНР» для того, чтобы поучаствовать в выборах, но его не пропустили на российской границе. «Хмурому» также пока закрыт въезд.

Фейком является и то, что Ахметов заезжал на днях в «ДНР», его люди на самом деле были в Донецке, но недолго. А вот то, что у Курченко, близкого к Януковичу олигарха, бежавшего в 2014 году в Россию, появился свой офис в «ДНР», правда. Об этом знают все. Потому позиции Курченко должны усилиться. Говорят, что он сумел завоевать расположение российского руководства. Возможно, кандидат от «группы бизнесменов» в ближайшее время «уравновесит» Пушилина на предстоящих выборах.

Денис Пушилин, в свою очередь, решил провести денационализацию — в частности, вернуть рынки первоначальным владельцам. 13 сентября во время встречи с главами администраций городов и районов, он заявил: «Что касается рынков, задача следующая — частные рынки будут возвращены хозяевам. В госсобственность перейдут только те рынки, которые приобретались или забирались в обход государственных норм. Что касается рынков, которые были построены на свои средства, об этом речи быть не может. Те рынки, которые все же останутся в госсобственности, должны перейти под муниципалитеты».

Второе важное решение Пушилина — отмена указа об изъятии урожая с тех полей, которые не были зарегистрированы. Этот «документ» позволял боевикам «отжимать» урожай у тех фермеров, которым затягивали оформление или пролонгацию оформленных документов. Одновременно Пушилин объявил о введении нового земельного налога с каждого гектара.

Часть людей в республике называет денационализацию «сливом» и считает, что это начало возвращения под контроль Украины, а другая часть полагает, что идет перераспределение ресурсов под людей Пушилина. Мало кто верит в то, что республика заживет для народа.

При этом вовсе не факт, что именно Пушилину предстоит руководить «ДНР» в ближайшие годы.

Популярна такая версия: в Донецке (и в Луганске) планируется провести «честные, открытые, демократические выборы» с реальной конкуренцией кандидатов.

При этом на выборы будут приглашены международные наблюдатели, и к обеспечению безопасности их проведения предложат подключиться ОБСЕ. Это можно будет использовать не только для восстановления доверия населения, но и в переговорах с Украиной и странами Запада о реальном исполнении политической части Минских соглашений, если такая потребность возникнет у России.